Около 2100 дронов, почти 1700 КАБ и 78 ракет выпустила РФ по Украине за неделю, - Зеленский. ВИДЕО
Российские оккупанты продолжают наносить удары по Украине с помощью дронов, в частности реактивных, КАБ и ракет.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Чем бьет враг
Так, по словам президента, только за эту неделю Россия выпустила по Украине около 2100 дронов. Значительная часть из них - именно реактивные "шахеды", которыми россияне пытаются разбить экономику и разрушить жизнь людей. Также враг применил почти 1700 управляемых авиабомб и 78 ракет различных типов.
Цели оккупантов
Зеленский напомнил, что сегодня ночью и утром были нанесены удары по энергетике, "Укрзалізниці", предприятиям и обычным жилым домам.
- Одессу атаковали ракетами и дронами.
- Во многих западных областях продолжаются восстановительные работы после ночных ударов.
- В частности, все необходимые службы работают у украинско-польской границы на Волыни, где россияне демонстративно сожгли локомотив поезда и повредили заправку ударом дрона.
"Именно для того, чтобы эти удары не распространились дальше, в Европу, украинцы и украинки каждый день сражаются, отдают свои жизни и не дают агрессии расширяться. Российский терроризм - это общая угроза для многих, но разгромить его точно можно и нужно в Украине. Спасибо каждому, кто вкладывается в защиту украинского неба и поддержку наших людей", - добавил президент.
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