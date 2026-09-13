Близько 2100 дронів, майже 1700 КАБів і 78 ракет випустила РФ по України за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО
Російські окупанти продовжують атакувати Україну дронами, зокрема реактивними, КАБами та ракетами.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Чим б’є ворог
Так, за словами президента, лише за цей тиждень Росія випустила по Україні близько 2100 дронів. Значна частина з них – саме реактивні "Шахеди", якими росіяни намагаються розбити економіку та зруйнувати життя людей. Також ворог застосував майже 1700 керованих авіабомб і 78 ракет різних типів.
Цілі окупантів
Зеленський нагадав, що сьогодні вночі та вранці були удари по енергетиці, "Укрзалізниці", бізнесах та звичайних житлових будинках.
- Атакували Одесу ракетами та дронами.
- У багатьох західних областях тривають відновлювальні роботи після нічних ударів.
- Зокрема, всі необхідні служби працюють біля українсько-польського кордону на Волині, де росіяни демонстративно спалили локомотив потяга й пошкодили заправку дроновим ударом.
"Саме щоб ці удари не пішли далі, у Європу, кожного дня борються українці та українки, віддають свої життя і не дають агресії розширюватися. Російський тероризм – це спільна загроза для багатьох, але розбити його точно можна й потрібно в Україні. Дякую кожному, хто вкладається в захист українського неба та підтримку наших людей", - додав президент.
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