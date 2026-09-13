Близько 2100 дронів, майже 1700 КАБів і 78 ракет випустила РФ по України за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Російські окупанти продовжують атакувати Україну дронами, зокрема реактивними, КАБами та ракетами.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Чим б’є ворог

Так, за словами президента, лише за цей тиждень Росія випустила по Україні близько 2100 дронів. Значна частина з них – саме реактивні "Шахеди", якими росіяни намагаються розбити економіку та зруйнувати життя людей. Також ворог застосував майже 1700 керованих авіабомб і 78 ракет різних типів.

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Цілі окупантів

Зеленський нагадав, що сьогодні вночі та вранці були удари по енергетиці, "Укрзалізниці", бізнесах та звичайних житлових будинках.

Атакували Одесу ракетами та дронами.

У багатьох західних областях тривають відновлювальні роботи після нічних ударів.

Зокрема, всі необхідні служби працюють біля українсько-польського кордону на Волині, де росіяни демонстративно спалили локомотив потяга й пошкодили заправку дроновим ударом.

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"Саме щоб ці удари не пішли далі, у Європу, кожного дня борються українці та українки, віддають свої життя і не дають агресії розширюватися. Російський тероризм – це спільна загроза для багатьох, але розбити його точно можна й потрібно в Україні. Дякую кожному, хто вкладається в захист українського неба та підтримку наших людей", - додав президент.

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