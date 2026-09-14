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Новини Дрони у Білорусі
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Удари РФ по Рівненщині, Волині та Львівщині забезпечували ретранслятори з території Білорусі, - Демченко

Удари РФ по заходу України забезпечували ретранслятори з території Білорусі

Під час нещодавніх російських атак на Рівненську, Волинську та Львівську області повітряні засоби РФ отримували сигнал через ретранслятори, розташовані на території Білорусі. Таким чином Мінськ продовжує допомагати Росії завдавати ударів по Україні.

Про це повідомив журналістам речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначив Демченко, Білорусь продовжує підтримувати Росію, зокрема забезпечуючи технічні можливості для повітряних атак.

"Бачимо, що Білорусь не припиняє підтримувати країну-терористку, бо навіть ці повітряні удари, які стосувалися Рівненської, стосувалися Волинської та Львівської областей – все це забезпечувалося також фактично з території Білорусі", – сказав він.

За словами речника ДПСУ, запущені Росією повітряні засоби "підживлювалися" сигналом через ретранслятори, які розташовані на білоруській території.

Водночас українські прикордонники наразі не фіксують нарощування ударних угруповань безпосередньо біля українсько-білоруського кордону.

"Хоч ми і не фіксуємо, як і раніше, там нарощення якихось ударних угруповань поряд із нашим кордоном, в безпосередній близькості на території Білорусі, але в цілому загроза з Білорусі – вона і далі йде", – наголосив Демченко.

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Автор: 

Білорусь (6847) обстріл (36729) росія (47731) дрони (8879) Демченко Андрій (436) Волинська область (906) Львівська область (2690) Рівненська область (1212)
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Топ коментарі
+15
А чого ті ретранслятори до сих пір працюють? Бубочка ж грозився з ними розібратись...
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14.09.2026 16:35 Відповісти
+8
Ze@ідор не здатен, не хоче бити не те що по москві, а й навіть при Бульбостану.
В його бункер від ху@ла не прилітає і не прилетить.
Цінні кадри ху@ла в безпеці.
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14.09.2026 16:33 Відповісти
+7
Мозир!!!!
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14.09.2026 16:32 Відповісти

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