Депутата Ужгородского райсовета и ее заместительницу будут судить за фиктивное трудоустройство мужчин в лицее и выплату им более полумиллиона гривен зарплаты. ФОТО
На Закарпатье в суд передали дело директора лицея, являющейся депутатом Ужгородского районного совета, её заместительницы и трех мужчин. По данным следствия, мужчин фиктивно устроили на работу в учебное заведение, хотя фактически они там не работали.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура.
По данным следствия, директор и ее заместитель по предварительному сговору оформили трех мужчин на должности социального педагога, руководителя кружка и электрика. В табели учета рабочего времени вносили ложные сведения, создавая видимость выполнения ими должностных обязанностей.
На самом деле, как утверждают правоохранители, мужчины работали в других сферах.
"Социальный педагог не проводил занятий и не работал с детьми, нуждающимися в особой защите, а вместо этого оказывал юридические услуги частным компаниям. Руководитель кружка вместо преподавания предмета "Защита Украины" помогал жене в ведении предпринимательской деятельности. Электрик, которого впоследствии перевели на должность лаборанта, работал в другом населенном пункте", - отметили в прокуратуре.
В течение 2024–2026 годов трем фиктивно трудоустроенным мужчинам на основании поддельных документов выплатили более 568 тыс. грн заработной платы.
Директора и её заместительницу обвиняют в растрате бюджетных средств с использованием служебного положения, совершённой по предварительному сговору группой лиц, повторно и в условиях военного положения, а также в служебном подлоге - ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Троих мужчин обвиняют в пособничестве в растрате бюджетных средств - ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 УК Украины. Санкции инкриминируемых статей предусматривают до восьми лет лишения свободы.
Дело будет рассматривать Ужгородский городской районный суд.
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