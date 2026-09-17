Депутатку Ужгородської райради та її заступницю судитимуть за фіктивне працевлаштування чоловіків у ліцеї і виплату їм понад пів мільйона гривень зарплати. ФОТО

На Закарпатті до суду передали справу директорки ліцею, яка є депутаткою Ужгородської районної ради, її заступниці та трьох чоловіків. За даними слідства, чоловіків фіктивно працевлаштували до навчального закладу, хоча фактично вони там не працювали.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура.

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За даними слідства, директорка та її заступниця за попередньою змовою оформили трьох чоловіків на посади соціального педагога, керівника гуртка та електрика. До табелів обліку робочого часу вносили неправдиві відомості, створюючи видимість виконання ними посадових обов'язків.

Насправді, як стверджують правоохоронці, чоловіки працювали в інших сферах.

"Соціальний педагог не проводив занять та не працював з дітьми, які потребували особливого захисту, а натомість надавав юридичні послуги приватним компаніям. Керівник гуртка замість викладання предмета "Захист України" допомагав дружині у веденні підприємницької діяльності. Електрик, якого згодом перевели на посаду лаборанта, працював в іншому населеному пункті", – зазначили у прокуратурі.









Упродовж 2024–2026 років трьом фіктивно працевлаштованим чоловікам на підставі підроблених документів виплатили понад 568 тис. грн заробітної плати.

Директорку та її заступницю обвинувачують у розтраті бюджетних коштів із використанням службового становища, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, повторно та в умовах воєнного стану, а також у службовому підробленні – ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Трьох чоловіків обвинувачують у пособництві в розтраті бюджетних коштів – ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України. Санкції інкримінованих статей передбачають до восьми років позбавлення волі.

Справу розглядатиме Ужгородський міськрайонний суд.

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