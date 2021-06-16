Танковые подразделения ВСУ провели учения на Херсонщине. ВИДЕО

Танковые подразделения ВСУ, подчиненные Командованию объединенных сил, провели учения на Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, танкисты оттачивали свое мастерство в условиях максимально близких к боевым.

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Как рассказал командующий генера-лейтенант Сергей Наев, учения проходят согласно плану боевой подготовки. Танкисты отрабатываю навыки скоростного вождения и преодоления различных препятствий.

"В частности, это касается преодоления минно-взрывных заграждений, мостов, разных препятствий природного ландшафта. Вождения танка - один из главных этапов подготовки танкистов. От мастерства механиков-водителей зачастую зависит жизнь всего экипажа", - сказал Наев.

По словам Наева, экипажи отработали движение в колоннах, развертывание боевых порядков, установку дымового занавеса, выход на огневой ребеж и переход в контратаку.

Кроме того, танкисты провели учения по маскировке боевых машин, чтобы уметь нанести противнику максимальные потери при ведении огня прямой наводкой.

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