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Видео Война в Украине
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беспилотник (1159) 92 отдельная механизированная бригада (72)

Беспилотник 92-й ОМБр уничтожает вражескую пехоту. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сеть попали кадры того, как украинские бойцы с помощью беспилотника уничтожают российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры размещены в официальном фейсбуке бригады.

"Немножечко нашей работы! Слава Украине", - лаконично подписали видео в бригаде.

Смотрите: В танковой дуэли бойцы 92-й бригады уничтожают вражескую бронемашину. ВИДЕО
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Топ комментарии
+53
прямо в лючок что ли ?? ))
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29.04.2022 19:53
+50
92-й ОМБр-черговий респект.Бешкетуйте й надалі...
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29.04.2022 19:52
+48
Красивенько касапских выплятков зажмурили. Жаль что скабеева это не покажет
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29.04.2022 19:53
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92-й ОМБр-черговий респект.Бешкетуйте й надалі...
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29.04.2022 19:52 Ответить
Красивенько касапских выплятков зажмурили. Жаль что скабеева это не покажет
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29.04.2022 19:53 Ответить
Не особо красиво на самом то деле. Ведь в толпу ******** человечков в начале видео он даже близко не попал, что позволило им разбежаться в все стороны и зажмурило от пары бомб максимум два чела. Если бы попал в толпу, то и одной бомбы хватило бы чтоб зажмурить их всех, а так две бомбы - два чела, не особо крутой результат...
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29.04.2022 19:59 Ответить
Пока наши парни учатся. Далi буде.
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29.04.2022 20:03 Ответить
Какая там толпа? Всего 6-7 тел. После первой бомбочки трое уцелевших побежали к отжатым жигулям. После второй убежал только один. В итоге почти все 300-е, т.е. уже не боеспособны
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29.04.2022 20:12 Ответить
Там покалічило і контузило ніхреново орків, тепер їм лікуватися потрібно, а це геморно для бункерного.
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29.04.2022 20:23 Ответить
Невнимательно смотрел. Целый там остался один. Да и то не факт, что целый.
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29.04.2022 20:36 Ответить
а чего 2? 3 точно 200-х - один с пакетом на ноге выпал раньше, и двоих в конце показали. Но не факт что в машине кроме них никого не было.
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29.04.2022 22:02 Ответить
прямо в лючок что ли ?? ))
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29.04.2022 19:53 Ответить
Да! На 1:31 видно хорошо, прям в салон залетело...
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29.04.2022 19:59 Ответить
Если бы залетело в салон, то там уже никто не шевелился и не выполз бы оттуда..
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29.04.2022 20:33 Ответить
То воги, лущее зажигалки с напалмом, броники не спасут, а убьют. :D
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29.04.2022 21:20 Ответить
Усё
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29.04.2022 19:54 Ответить
БРАВО!!!
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29.04.2022 19:54 Ответить
Это шедевр, получил огромное удовольствие от просмотра!
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29.04.2022 19:55 Ответить
КЛАССНЫЙ ЕРАЛАШ
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29.04.2022 19:55 Ответить
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29.04.2022 19:55 Ответить
ааа прямо в люк машины попал
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29.04.2022 19:55 Ответить
То не машина, то вродь жигули. Не?
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29.04.2022 20:00 Ответить
Давай по серединi хай буде транспортний засiб.
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29.04.2022 20:05 Ответить
Лада седаааан - Бах лажааан...
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29.04.2022 20:08 Ответить
В лючок классно попали
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29.04.2022 19:56 Ответить
Прямо в люк! - В дєсяточку! )))
ЗСУ - красави!
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29.04.2022 19:56 Ответить
"Окупант роз%°б∀\^й без ног полЗЕ..."
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29.04.2022 19:56 Ответить
Четинько зашло
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29.04.2022 19:57 Ответить
Яскраво.... .. ще, будь ласка
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29.04.2022 19:57 Ответить
Фигасе разрешение на видео, в 4к снимает дрон? Это походу какая-то новая игрушка, очень красиво бомбочки кидает )
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29.04.2022 19:57 Ответить
маверик 3 допилили вроде на вог 25
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29.04.2022 20:15 Ответить
а кто в курсах - этот девайс мечет обычные 82мм мины??
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29.04.2022 20:18 Ответить
Это сегодня еще пару таких видосиков увидел на других ресурсах, что-то новенькое. Так красиво бомбочка заряжается прям на камеру и летит прям ну точно преточно на орка или группу орков....
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29.04.2022 20:37 Ответить
на счёт мин не в курсе - только вот что есть...

Отметим, что Mavic 3 на самом деле не оснащен «сбросами». Специалисты из фонда "Вернись живым (https://www.facebook.com/watch/?v=679816373076762)" сделали апгрейд: оснастили дрон подвесами, а затем распечатали на 3D-принтере "хвосты" к боеприпасам, превратив квадрокоптер в мини-байрактар.
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29.04.2022 20:48 Ответить
Мина вроде без выстрела не станет на боевой взвод
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29.04.2022 21:31 Ответить
Жлобы кацапские.Мамкам свиноматкам ,7 миллионов лаптей пожалели.🤭🤭
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29.04.2022 19:57 Ответить
tak ih .....urodov.......prjamo v ljuk
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29.04.2022 19:58 Ответить
Друже, поставь себе раскладку кириллицей на комп. Твои коменты трудно читать.
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29.04.2022 20:09 Ответить
Тренируйся. Челюсть то не русскоязычная? Вообще с кириллицы спрыгивать пора.
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29.04.2022 23:52 Ответить
В Канны!
На пальмовую ветвь!
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29.04.2022 20:00 Ответить
В первом акте их только попортили. Второй раз уже удачнее. В следующий раз возмите бимбу побольше.
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29.04.2022 20:01 Ответить
Да, но после первого раза там бегучесть у некоторых очень снизилась. Не факт, что далеко убегут. В итоге целый убежал один. Но как минимум штаны стирать ему придется.
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29.04.2022 20:44 Ответить
прямо в лузу
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29.04.2022 20:01 Ответить
йшов 65й день війни
з денацифікацією якось не складалось...
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29.04.2022 20:01 Ответить
Где кино с новой техникой из Голливуда? ))
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29.04.2022 20:02 Ответить
вот еще похожее, тоже зачетное! )
https://twitter.com/i/status/1520047338613522433
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29.04.2022 20:02 Ответить
Well done!
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29.04.2022 20:03 Ответить
Пригодился таки люк в жигулях.
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29.04.2022 20:03 Ответить
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29.04.2022 20:04 Ответить
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29.04.2022 20:07 Ответить
В общем оркам было тоже очень весело. А попасть в люк машины это высший пилотаж.
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29.04.2022 20:08 Ответить
Интересная дерусификация руснявых свиней
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29.04.2022 20:08 Ответить
депутінізація у дії...
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29.04.2022 20:10 Ответить
Ай ляпота, ай персік! Яблучко *****, прям в лючок! Ай красава! Їжте сукі не заляпайтесь!
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29.04.2022 20:10 Ответить
Вот это ювелирная работа. МОЛОДЦЫ!!!
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29.04.2022 20:12 Ответить
Другу гранату прямо у люк закинули) красави!!!! Слава Украіні!
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29.04.2022 20:17 Ответить
У них оружия не было? Чего не стреляли по дрону?
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29.04.2022 20:19 Ответить
не все свиноцабаки умные как ты...)
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29.04.2022 20:51 Ответить
Ты бы и стрелял... И сдох бы - просто не успел бы разглядеть бомбу или не успел бы найти дрон на такой высоте, или стрелял бы и в бомбу и в дрон и ни в то и ни в другое не факт что попал бы... Умный ты наш...
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29.04.2022 21:34 Ответить
Кацапы, вот это высокоточное оружие. Сделано с особым цинизмом.
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29.04.2022 20:24 Ответить
у відкритий люк машини влучити,аси,оце влучність!
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29.04.2022 20:33 Ответить
коктейль Молотова через дрон
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29.04.2022 20:43 Ответить
озвучку здесь в самый раз поставить : AC/DC - Highway to Hell
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29.04.2022 20:43 Ответить
У меня один вопрос - хера они в селе делали? Сидели бы в части.
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29.04.2022 20:51 Ответить
А собачка молодец- увидела, что летит, решила, ну его нах, сквозанула лихо. А те животные, которые тупее украинских собачек, немного пострадали. А автомобиль жалко.
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29.04.2022 20:58 Ответить
Тонко, о животных, которые тупее
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29.04.2022 23:05 Ответить
ето всьо спілбєрґ...!
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29.04.2022 21:04 Ответить
"Как так-то? Я ведь думал тут русский мир устанавливать, с автоматом ходить, командовать хохлами, убивать за малейшую провинность..." - думал каждый из подыхающих кацапов.
Хорошая бомбочка - взрыв не эффектный, за-то эффект очень эффектный
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29.04.2022 21:30 Ответить
Заряд как бы слабоват и осколков маловато. Но беготня на тот свет смотрелась смешно. Успехов нашим.
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29.04.2022 21:59 Ответить
видео не доступно, видно кацапы пожаловались, надо перезалить
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29.04.2022 22:07 Ответить
вот если бы туда что то помощнее
а то падает и кажется что слабовато
правда на кого падает им уже не кажется
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29.04.2022 22:22 Ответить
Цензор, а в чем дело? Почему удалили видео, где бомбочка четко в люк в крыше машины попадает? Если что, я видос скачал...
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29.04.2022 22:58 Ответить
Zed's dead, baby. Zed's dead.
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29.04.2022 22:58 Ответить
чаще беспилотники стали работать навернае пво выбили
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29.04.2022 23:28 Ответить
Один труп, как минимум, а может и второй орк сдох, я имею ввиду того, что на карачках полз, а потом "прилег".
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30.04.2022 07:44 Ответить
 
 