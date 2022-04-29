Беспилотник 92-й ОМБр уничтожает вражескую пехоту. ВИДЕО

В сеть попали кадры того, как украинские бойцы с помощью беспилотника уничтожают российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры размещены в официальном фейсбуке бригады.

"Немножечко нашей работы! Слава Украине", - лаконично подписали видео в бригаде.

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