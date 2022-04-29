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Беспилотник 92-й ОМБр уничтожает вражескую пехоту. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сеть попали кадры того, как украинские бойцы с помощью беспилотника уничтожают российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры размещены в официальном фейсбуке бригады.
"Немножечко нашей работы! Слава Украине", - лаконично подписали видео в бригаде.
Получи, фашист, гранату (с) #всу https://t.co/odzHTzT519 pic.twitter.com/jwDuqJpolf— Necro Mancer (@666_mancer) April 29, 2022
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ЗСУ - красави!
Отметим, что Mavic 3 на самом деле не оснащен «сбросами». Специалисты из фонда "Вернись живым (https://www.facebook.com/watch/?v=679816373076762)" сделали апгрейд: оснастили дрон подвесами, а затем распечатали на 3D-принтере "хвосты" к боеприпасам, превратив квадрокоптер в мини-байрактар.
На пальмовую ветвь!
з денацифікацією якось не складалось...
https://twitter.com/i/status/1520047338613522433
Хорошая бомбочка - взрыв не эффектный, за-то эффект очень эффектный
а то падает и кажется что слабовато
правда на кого падает им уже не кажется