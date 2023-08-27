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Дрон ВСУ уничтожил новейшую российскую БМД-4М. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы ВС уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса самую современную российскую боевую машину пехоты – БМД-4М.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео ликвидации захватчиков опубликовали в телеграм-канале Бутусов плюс.

БМД-4М была взята на вооружение ВДВ России 2016 года, в отличие от стандартной БМД четвертого поколения, она получила улучшенный двигатель, тепловизор и узловую совместимость с БМД-3. Система управления огнем оснащена высокоточным стабилизированным прицелом с тепловизионными и дальномерными каналами для стрельбы на ходу.

Также смотрите: Нацгвардейцы ликвидировали пятерых оккупантов, еще десять ранили. ВИДЕО
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Топ комментарии
+24
Майже як у пісні:
В мире нет прекрасней красоты чем красота горящего кацапа!!!
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27.08.2023 09:40
+13
кацапам повезло... нічого й не зрозуміли....
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27.08.2023 09:48
+10
Яка краса.
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27.08.2023 10:06
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Майже як у пісні:
В мире нет прекрасней красоты чем красота горящего кацапа!!!
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27.08.2023 09:40 Ответить
і боєкомплект добавив виловишності
лобре як що там був орський екіпаж з десантом
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27.08.2023 13:58 Ответить
Какой-то ядрёный дрон. Или ядерный.
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27.08.2023 09:48 Ответить
Ні фсе так адназначна..
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27.08.2023 09:48 Ответить
кацапам повезло... нічого й не зрозуміли....
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27.08.2023 09:48 Ответить
Родственникам не повезло, *** получат выплаты, нету тела нету денег
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27.08.2023 10:06 Ответить
Не денег не будет, а пачки пельменей.
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27.08.2023 10:19 Ответить
Коробка картону на пам'ять.
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27.08.2023 10:30 Ответить
там давно уже не пельмени дают, а билеты в цирк, и это в лучшем случае. А обычно - коробку с фоточкой зажмуренного выродка и тряпкой-аквафрешем.
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27.08.2023 15:52 Ответить
самки випарених хробаків отримають те, про що ви кажете і будуть щасливі....
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27.08.2023 11:25 Ответить
Круто шмаття полетіло...
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27.08.2023 09:52 Ответить
Як маків цвіт в полях згорають кацапи.👍
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27.08.2023 09:56 Ответить
Яка краса.
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27.08.2023 10:06 Ответить
Башня на саморезах и петарды возют!
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27.08.2023 10:34 Ответить
Круто! Спецефекти Голівуду "рядом нє стоялі"
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27.08.2023 10:37 Ответить
Здається, промахнулись...
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27.08.2023 10:39 Ответить
На этот раз название видео "знищили" соответствует.
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27.08.2023 10:47 Ответить
Боєукладка 100-мм снарядів у них там так розташована, що часто при влучаннях прихводить до подібних феєрверків. І це є добре!
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27.08.2023 11:01 Ответить
Найкрасивіше вибухають "Буки", але це теж непогано, мені сподобалось. Подяка нашим захисникам! )
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27.08.2023 11:11 Ответить
Покращений двигун, високоточні приціли... і що? допомогло?
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27.08.2023 11:36 Ответить
Якщо технічно то в 2016р.(а розробка значно раніше)про таку зброю як ударні дрони і захист від них в техзавданні мова не йшла,і ця новітня зброя *жах* для всієї бронетехніки яка вироблялась до появи цієї збої, незалежно від виробника, наприклад для умовних *Проривів*чи *Леопардів*
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27.08.2023 12:29 Ответить
Хто не спрятался, козломорды, мы не вуиноватые...
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27.08.2023 12:02 Ответить
Систему управління вогнем оснащено високоточним стабілізованим прицілом з тепловізійними і далекомірними каналами для стрільби на ходу.
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А ведь все это импортовое оборудование.
"Адские санкции" кацапам ни вздохнуть, ни пернуть не дают, да, бидончик?
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27.08.2023 12:06 Ответить
свіжа мабуть. недавно з конвеєра. ..
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27.08.2023 14:20 Ответить
Беліссімо!
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27.08.2023 16:13 Ответить
І москаля нема!
Немає москаля!
Немає ні*** вопше,
Сама сира земля!
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28.08.2023 09:37 Ответить
 
 