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Дрон ВСУ уничтожил новейшую российскую БМД-4М. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы ВС уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса самую современную российскую боевую машину пехоты – БМД-4М.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео ликвидации захватчиков опубликовали в телеграм-канале Бутусов плюс.
БМД-4М была взята на вооружение ВДВ России 2016 года, в отличие от стандартной БМД четвертого поколения, она получила улучшенный двигатель, тепловизор и узловую совместимость с БМД-3. Система управления огнем оснащена высокоточным стабилизированным прицелом с тепловизионными и дальномерными каналами для стрельбы на ходу.
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+24 Ol Ol e5ddacc7
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показать весь комментарий27.08.2023 10:06
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В мире нет прекрасней красоты чем красота горящего кацапа!!!
лобре як що там був орський екіпаж з десантом
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А ведь все это импортовое оборудование.
"Адские санкции" кацапам ни вздохнуть, ни пернуть не дают, да, бидончик?
Немає москаля!
Немає ні*** вопше,
Сама сира земля!