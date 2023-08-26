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Нацгвардейцы ликвидировали пятерых оккупантов, еще десять ранили. ВИДЕО

Нацгвардейцы устроили охоту на российских оккупантов: защитники ликвидировали пятерых захватчиков, еще более 10 россиян были ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство внутренних дел в Telegram.

Читайте: За последние сутки на Таврическом направлении ликвидировано 109 оккупантов, уничтожено 23 единицы военной техники и 3 склада боеприпасов, - Тарновский

Автор: 

ликвидация (3536) ВСУ (6587)


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🤔🤔🤔
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26.08.2023 15:58 Ответить
українці ніколи не задовольняться кількістю вонючих орчаних трупів.
саме тей випадок коли "досить" не буває...
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26.08.2023 16:14 Ответить
Друге відео від "Люті", можете ****** мене лайном, але щось тут не те....🤔
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26.08.2023 16:23 Ответить
Ти натякаєш,що то показуха?
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26.08.2023 21:13 Ответить
Кино ...
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26.08.2023 16:37 Ответить
Але декорації справжні
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26.08.2023 17:14 Ответить
Красавцы!
У них своя - БУРЯ В ПУСТЫНЕ
По такой ,бл..... жаре
В форме
В бронике
С автоматом
Терминаторы
Ей богу, терминаторы
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26.08.2023 17:15 Ответить
Шо кадирівці..
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26.08.2023 20:30 Ответить
 
 