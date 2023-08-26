Нацгвардейцы ликвидировали пятерых оккупантов, еще десять ранили. ВИДЕО
Нацгвардейцы устроили охоту на российских оккупантов: защитники ликвидировали пятерых захватчиков, еще более 10 россиян были ранены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство внутренних дел в Telegram.
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саме тей випадок коли "досить" не буває...
У них своя - БУРЯ В ПУСТЫНЕ
По такой ,бл..... жаре
В форме
В бронике
С автоматом
Терминаторы
Ей богу, терминаторы