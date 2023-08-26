Нацгвардейцы ликвидировали пятерых оккупантов, еще десять ранили. ВИДЕО

Нацгвардейцы устроили охоту на российских оккупантов: защитники ликвидировали пятерых захватчиков, еще более 10 россиян были ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство внутренних дел в Telegram.

Читайте: За последние сутки на Таврическом направлении ликвидировано 109 оккупантов, уничтожено 23 единицы военной техники и 3 склада боеприпасов, - Тарновский