Нацгвардійці ліквідували п’ятьох окупантів, ще десятьох поранили. ВIДЕО
Нацгвардійці влаштували полювання на російських окупантів: захисники ліквідували п’ятьох загарбників, ще понад 10 росіян були поранені.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство внутрішніх справ у Telegram.
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саме тей випадок коли "досить" не буває...
У них своя - БУРЯ В ПУСТЫНЕ
По такой ,бл..... жаре
В форме
В бронике
С автоматом
Терминаторы
Ей богу, терминаторы