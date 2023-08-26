Нацгвардійці ліквідували п’ятьох окупантів, ще десятьох поранили. ВIДЕО

Нацгвардійці влаштували полювання на російських окупантів: захисники ліквідували п’ятьох загарбників, ще понад 10 росіян були поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство внутрішніх справ у Telegram.

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