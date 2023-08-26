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Нацгвардійці ліквідували п’ятьох окупантів, ще десятьох поранили. ВIДЕО

Нацгвардійці влаштували полювання на російських окупантів: захисники ліквідували п’ятьох загарбників, ще понад 10 росіян були поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство внутрішніх справ у Telegram.

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ліквідація (3918) ЗСУ (7544)


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🤔🤔🤔
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26.08.2023 15:58 Відповісти
українці ніколи не задовольняться кількістю вонючих орчаних трупів.
саме тей випадок коли "досить" не буває...
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26.08.2023 16:14 Відповісти
Друге відео від "Люті", можете ****** мене лайном, але щось тут не те....🤔
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26.08.2023 16:23 Відповісти
Ти натякаєш,що то показуха?
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26.08.2023 21:13 Відповісти
Кино ...
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26.08.2023 16:37 Відповісти
Але декорації справжні
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26.08.2023 17:14 Відповісти
Красавцы!
У них своя - БУРЯ В ПУСТЫНЕ
По такой ,бл..... жаре
В форме
В бронике
С автоматом
Терминаторы
Ей богу, терминаторы
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26.08.2023 17:15 Відповісти
Шо кадирівці..
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26.08.2023 20:30 Відповісти
 
 