Российский солдат сдался в плен, следуя за украинским дроном. ВИДЕО

Дрон Mavic украинских военных помог взять в плен российского солдата. Оккупант убедил операторов беспилотника не добивать его сбросами боеприпасов и самостоятельно пошел за дроном, чтобы сдаться в плен.

Об этом рассказали в ОК "Запад", передает Цензор.НЕТ. Военные опубликовали видео, на котором видно, как оккупант двигается за дроном, что приводит его к украинским военным.

"Будущее уже наступило. Теперь наши дроны берут в плен российских солдат. Дроны — это основа нынешней войны", — отметили в оперативном командовании.

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