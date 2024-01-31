РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11323 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
13 608 37
армия РФ (15471) война (47303) плен (2354) дроны (2201)

Российский солдат сдался в плен, следуя за украинским дроном. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Дрон Mavic украинских военных помог взять в плен российского солдата. Оккупант убедил операторов беспилотника не добивать его сбросами боеприпасов и самостоятельно пошел за дроном, чтобы сдаться в плен.

Об этом рассказали в ОК "Запад", передает Цензор.НЕТ. Военные опубликовали видео, на котором видно, как оккупант двигается за дроном, что приводит его к украинским военным.

"Будущее уже наступило. Теперь наши дроны берут в плен российских солдат. Дроны — это основа нынешней войны", — отметили в оперативном командовании.

Читайте также: Бойцы Нацгвардии взяли в плен 7 рашистов на восточном направлении. ФОТО

Читайте также: Россия удерживает в плену более 25 украинских журналистов, - нардеп "Голоса" Юрчишин
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+58
Расскажи это тем нашим пацанам которые из плена сегодня вернулись. Они наверное оценят твою шутку. Если бы наши воины не брали в плен орков - то менять наших просто было бы не на кого. Вообще здравая идея была бы денежную премию учредить для солдат, которые брали противника в плен. Шлепнуть потенциального пленного легко - но после этого он никакой ценности не имеет, только для дождевых червей и опарышей. А если он останется жив - то тут много вариантов - от того что он может быть носителем информации, плюс можно исползовать для пропаганды, плюс его можно поменять, а пока не поменять - пусть рукавицы сидит шьет. Если орки будут знать что попасть в плен у них шансов нет - а они не все там идиоты, и могут мобильным телефоном пользоваться - то они будут драться до последнего, и при этом могут убить или ранить кого то из наших. А если он в плен сдался - значит жизнь и здоровье кого то из бойцов ЗСУ он не заберет. Почему по вашему орковская пропаганда заливает им в уши байки про зверства над пленными, про монтажную пену в жопу например - да чтобы в плен не сдавались и дрались до последнего, их не интересует то что тот все равно погибнет - а вот забрать с собой кого то из наших - может. Потому ролики о том как кацапы сдаются в плен, как их кормят, лечат, стригут им волосы и показывают по вечерам в столовой кино "Тени забытых предков" - должны крутиться на всех интернет-платформах, чтобы орк знал - что всегда можно поднять лапки и сдаться. Ибо нет более опасного зверя чем овца, загнанная в угол. Если орк будет знать что сзади заградотряд из кадыровцев, а спереди бинт, больничка, вкусная каша с сосиской и мягкая койка в камере - даже эти животные поймут что именно тут стоит выбирать.
показать весь комментарий
31.01.2024 16:58
+19
Було, і не раз, тут теж публікували ))
показать весь комментарий
31.01.2024 16:57
+10
Щос же вмикаєтся в їхніх мізках??? Попався адекватно думаючий кацап. Інший пустив би собі кулю в лоба, чи підірвав би себе заради путькипідараса.
показать весь комментарий
31.01.2024 16:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
буде жити... а даремно!
показать весь комментарий
31.01.2024 16:46 Ответить
Расскажи это тем нашим пацанам которые из плена сегодня вернулись. Они наверное оценят твою шутку. Если бы наши воины не брали в плен орков - то менять наших просто было бы не на кого. Вообще здравая идея была бы денежную премию учредить для солдат, которые брали противника в плен. Шлепнуть потенциального пленного легко - но после этого он никакой ценности не имеет, только для дождевых червей и опарышей. А если он останется жив - то тут много вариантов - от того что он может быть носителем информации, плюс можно исползовать для пропаганды, плюс его можно поменять, а пока не поменять - пусть рукавицы сидит шьет. Если орки будут знать что попасть в плен у них шансов нет - а они не все там идиоты, и могут мобильным телефоном пользоваться - то они будут драться до последнего, и при этом могут убить или ранить кого то из наших. А если он в плен сдался - значит жизнь и здоровье кого то из бойцов ЗСУ он не заберет. Почему по вашему орковская пропаганда заливает им в уши байки про зверства над пленными, про монтажную пену в жопу например - да чтобы в плен не сдавались и дрались до последнего, их не интересует то что тот все равно погибнет - а вот забрать с собой кого то из наших - может. Потому ролики о том как кацапы сдаются в плен, как их кормят, лечат, стригут им волосы и показывают по вечерам в столовой кино "Тени забытых предков" - должны крутиться на всех интернет-платформах, чтобы орк знал - что всегда можно поднять лапки и сдаться. Ибо нет более опасного зверя чем овца, загнанная в угол. Если орк будет знать что сзади заградотряд из кадыровцев, а спереди бинт, больничка, вкусная каша с сосиской и мягкая койка в камере - даже эти животные поймут что именно тут стоит выбирать.
показать весь комментарий
31.01.2024 16:58 Ответить
+1000 %
показать весь комментарий
31.01.2024 17:18 Ответить
і не полінивсь таке простирадло написати😂

*я вкурсі усього як треба і як можна
показать весь комментарий
31.01.2024 17:25 Ответить
А що мокші робити залишилось після того як кадирівці лишили його цноти? Бачите яка в нього хода? Може він в тій норі "мужа актівного" задушив в "об"ятіях"?
показать весь комментарий
31.01.2024 19:19 Ответить
Ну так чого ж ти тоді дурниці пишеш?
показать весь комментарий
01.02.2024 06:00 Ответить
анекдот свій пам"ятаєш?😂

то чому ж таку дурню пишеш в коментах🤣

(марьяна і Валєра ******* лайки)❔
показать весь комментарий
02.02.2024 10:16 Ответить
У мене багато анекдотів! Але яку саме "дурню" я написав і чому мною написане тобі не сподобалося? "Обоснуй"!
показать весь комментарий
02.02.2024 10:22 Ответить
і не думаю "обосновивать"))))))

сам факт анекдота в коментах😂

петросян!
показать весь комментарий
02.02.2024 10:25 Ответить
Ти просто хочеш "розвести срач"? А знаєш чим це закінчується? Тебе "забанять"... Бо я на "срачерозведення" не "ведуся" - тому його підтримувать не маю бажання...
показать весь комментарий
02.02.2024 10:32 Ответить
+++
показать весь комментарий
31.01.2024 17:26 Ответить
"здравая идея была бы денежную премию учредить для солдат" - цю ідею вже давну успішно втілюють Володимир Золкін з Дмитром Карпенко, а ось на державному рівні було б непогано!
показать весь комментарий
31.01.2024 18:04 Ответить
Грошова винагорода за полонених існує. Що стосується попереднього коментаря, то прислівник "даремно", скоріш за все, вжитий тут в тому значенні, що життя всіх москалів даремне. Звісно, якщо він буде засобом обміну, то хоч цим частково нивілює своє рішення йти вбивати українців.
показать весь комментарий
31.01.2024 18:14 Ответить
Згоден. Елементарна логіка. Все вірно
показать весь комментарий
31.01.2024 19:11 Ответить
рузьге спаслося..
показать весь комментарий
31.01.2024 16:48 Ответить
Напишіть їм абетку, «що говорить дрон?»
показать весь комментарий
31.01.2024 16:49 Ответить
Такого ще не було,що би дрон полонив...
показать весь комментарий
31.01.2024 16:49 Ответить
Було, і не раз, тут теж публікували ))
показать весь комментарий
31.01.2024 16:57 Ответить
щоб сьогодні описував Герберт Веллс,коли він написав "Війну Світів" 1898 році.
показать весь комментарий
31.01.2024 16:52 Ответить
Щос же вмикаєтся в їхніх мізках??? Попався адекватно думаючий кацап. Інший пустив би собі кулю в лоба, чи підірвав би себе заради путькипідараса.
показать весь комментарий
31.01.2024 16:53 Ответить
Може банально дітей має і подумав про них? Серед мобілізованих у жовтні 2022 року трапляються такі "думаючі створіння"...
показать весь комментарий
31.01.2024 16:59 Ответить
Спєцвайска Трєтєва Ріма:

показать весь комментарий
31.01.2024 17:03 Ответить
Саме цікаве - кацапи не мають права використовувать бренд "Чебурашка" Вони його ще при Єльцині японцям продали
показать весь комментарий
01.02.2024 06:03 Ответить
яке право на війні....
показать весь комментарий
02.02.2024 06:50 Ответить
А до чого тут війна? Японія з Росією не воює!
показать весь комментарий
02.02.2024 07:53 Ответить
Умный оказался. Наверное, отдал свою гранату тупому, который себя ею подорвал
показать весь комментарий
31.01.2024 17:13 Ответить
Так. Цьому.
показать весь комментарий
31.01.2024 21:01 Ответить
Може ця полонена тварина стане шансом на звільнення з орківських ям ще одного українця-лише це виправдовує збереження його гнилого життя!
показать весь комментарий
31.01.2024 17:14 Ответить
Якби ж він так руками махав, коли його мобілізовували.
показать весь комментарий
31.01.2024 17:44 Ответить
Если бы дроны и допрашивать могли
показать весь комментарий
31.01.2024 18:49 Ответить
можуть, навіть прмо в окопі, якщо замість скиду буде автоматична зброя і гучномовець з мікрофоном.
показать весь комментарий
31.01.2024 21:05 Ответить
ти дивися. Кацап зробив вірний вибір, практично, як мавпа на досліді про інтелект
показать весь комментарий
31.01.2024 19:12 Ответить
Кавачай
показать весь комментарий
31.01.2024 22:18 Ответить
Опасно так выводить... Может навести на позицию огонь орков.😟
показать весь комментарий
01.02.2024 00:11 Ответить
🐷🐶❌
показать весь комментарий
02.02.2024 13:07 Ответить
 
 