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Российский солдат сдался в плен, следуя за украинским дроном. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Дрон Mavic украинских военных помог взять в плен российского солдата. Оккупант убедил операторов беспилотника не добивать его сбросами боеприпасов и самостоятельно пошел за дроном, чтобы сдаться в плен.
Об этом рассказали в ОК "Запад", передает Цензор.НЕТ. Военные опубликовали видео, на котором видно, как оккупант двигается за дроном, что приводит его к украинским военным.
"Будущее уже наступило. Теперь наши дроны берут в плен российских солдат. Дроны — это основа нынешней войны", — отметили в оперативном командовании.
Топ комментарии
+58 Dmitry Begemotovich
показать весь комментарий31.01.2024 16:58
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+10 yevgeniy kovtun a0c4ba7f
показать весь комментарий31.01.2024 16:53
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*я вкурсі усього як треба і як можна
то чому ж таку дурню пишеш в коментах🤣
(марьяна і Валєра ******* лайки)❔
сам факт анекдота в коментах😂
петросян!