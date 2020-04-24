2 130 4
Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хуй" на простого українця, в першу чергу вони рятують "насителей руцкага мира" = 9:04https://censor.net/news/3191132/pochemu_chetveryh_svyaschennikov_s_koronavirusom_iz_pochaevskoyi_lavry_lechat_v_stolitse_neizvestno