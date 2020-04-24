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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

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карантин (16729) Минздрав (4903) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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когда сопрут выделенные денежки на борьбу с короновирусом сразу закончится эпидемия...
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24.04.2020 09:41 Ответить
Классный вопрос от медиков с реальной ситуацией по выплатам. А в ответ --- бла-бла-бла.
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24.04.2020 09:49 Ответить
ЗЕмедицині "піхуй" на простого українця, в першу чергу вони рятують "насителей руцкага мира" = 9:04https://censor.net/news/3191132/pochemu_chetveryh_svyaschennikov_s_koronavirusom_iz_pochaevskoyi_lavry_lechat_v_stolitse_neizvestno
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24.04.2020 10:05 Ответить
Цікаво, чи вистачить духу у писак спитати за гроші з фонду боротьби з КОВІД, які пішли на піарну "бальшую стройку"? На що ця зелена влада надіється? Що епідемія перейде сама по собі? А тут не звюа горами осінньо-зимовий період.
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05.08.2020 09:23 Ответить
 
 