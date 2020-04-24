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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів про заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу

Також читайте: На ранок 24 квітня зафіксовано 477 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 7647, померли 193 людини, 601 - одужав, - МОЗ

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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когда сопрут выделенные денежки на борьбу с короновирусом сразу закончится эпидемия...
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24.04.2020 09:41 Відповісти
Классный вопрос от медиков с реальной ситуацией по выплатам. А в ответ --- бла-бла-бла.
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24.04.2020 09:49 Відповісти
ЗЕмедицині "піхуй" на простого українця, в першу чергу вони рятують "насителей руцкага мира" = 9:04https://censor.net/news/3191132/pochemu_chetveryh_svyaschennikov_s_koronavirusom_iz_pochaevskoyi_lavry_lechat_v_stolitse_neizvestno
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24.04.2020 10:05 Відповісти
Цікаво, чи вистачить духу у писак спитати за гроші з фонду боротьби з КОВІД, які пішли на піарну "бальшую стройку"? На що ця зелена влада надіється? Що епідемія перейде сама по собі? А тут не звюа горами осінньо-зимовий період.
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05.08.2020 09:23 Відповісти
 
 