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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів про заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу
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хуй" на простого українця, в першу чергу вони рятують "насителей руцкага мира" = 9:04https://censor.net/news/3191132/pochemu_chetveryh_svyaschennikov_s_koronavirusom_iz_pochaevskoyi_lavry_lechat_v_stolitse_neizvestno