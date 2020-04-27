Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: Время ослабить карантин и дать работать бизнесу. ВИДЕО

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал Кабмин и президента Зеленского пересмотреть карантин и позволить работать малому и среднему бизнесу.

Об этом он заявил в видеообращение, передает Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь к правительству и президенту – все таки время пересмотреть требования и позволить ряду бизнеса работать и в городе Франковске, и в Украине, поскольку от этого зависит жизнедеятельность страны и города", - сказал он.

В частности, по мнению мэра, сейчас стоит позволить работать "продуктовым рынкам, магазинчикам, то есть малому и среднему бизнесу".

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По состоянию на 27 апреля в Ивано-Франковской области лабораторно подтвержден 761 случай заболевания коронавирус, из них 47 – летальные. За последние сутки в области подтвердили 30 случаев. За выходные один пациент умер.