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Новости Видео Коронавирус и карантин
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Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: Время ослабить карантин и дать работать бизнесу. ВИДЕО

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал Кабмин и президента Зеленского пересмотреть карантин и позволить работать малому и среднему бизнесу.

Об этом он заявил в видеообращение, передает Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь к правительству и президенту – все таки время пересмотреть требования и позволить ряду бизнеса работать и в городе Франковске, и в Украине, поскольку от этого зависит жизнедеятельность страны и города", - сказал он.

В частности, по мнению мэра, сейчас стоит позволить работать "продуктовым рынкам, магазинчикам, то есть малому и среднему бизнесу".

Читайте также: На утро 27 апреля зафиксировано 392 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 9009, летальных - 220, выздоровели 864 человека, - Минздрав

По состоянию на 27 апреля в Ивано-Франковской области лабораторно подтвержден 761 случай заболевания коронавирус, из них 47 – летальные. За последние сутки в области подтвердили 30 случаев. За выходные один пациент умер.

Ивано-Франковск (833) карантин (16729) Марцинкив Руслан (99) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
прозрение все же приходит, хоть и с опозданием
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27.04.2020 11:20 Ответить
+3
Я бы разрешил, но при условии что в случае вспышки эпидемии область/город/село закрывается наглухо и борется с заражениями только средствами и ресурсами местных бюджетов. Пусть мэры и бизнесмены оплачивают.
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27.04.2020 11:22 Ответить
+2
так все нежалко люди пусть дохнут главное чтоб бабло приносили
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27.04.2020 11:39 Ответить
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прозрение все же приходит, хоть и с опозданием
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27.04.2020 11:20 Ответить
Давно пора снимать карантин, но не для всех городов, а только для тех, которые не жалко!
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27.04.2020 11:31 Ответить
так все нежалко люди пусть дохнут главное чтоб бабло приносили
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27.04.2020 11:39 Ответить
Карантин никогда не ограничивал здоровых людей
Карантин всегда относился лишь к заболевшим или, реже, к территории с подтвержденным очагом распространения.
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27.04.2020 13:05 Ответить
https://censor.net/user/174338 Карантин никогда не ограничивал здоровых людей
--
Странно, что про этот знаменитый исторический факт никто не знает. В Венеции всегда спрашивали "Корабль здоров" и если получали ответ " А как же, здоров, даже здоровенный" - команду корабля сразу пускали на берег.
-
Первоначально слово «карантин» означало «время, из сорока дней состоящее» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA итал. quaranta giorni - «сорок дней»). Оно было впервые использовано в XIV веке в Венеции для отсрочки входа в порт кораблей, прибывающих из других стран. Именно на такой срок все суда должны были встать на якорь на некотором расстоянии от берега, перед тем как они смогут разгружаться. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD КАРАНТИН ВИКИПЕДИЯ
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27.04.2020 13:14 Ответить
ты еще вспомни времена до нашей эры

как же рабы счастливы, что их загнали в стойла)))
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27.04.2020 13:38 Ответить
Это ты про родной ********? Так таки да - вы там стадо лишехромосомных в стойле у Сцаря Даже не удивил ))
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27.04.2020 14:24 Ответить
есть доказательства, что твой ********* имеет хоть какое-то ко мне отношение? если нет, то захлебнись собственной клеветой
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27.04.2020 14:25 Ответить
Андрюша, ті на Миколу Галушко совсем не похож, даже если снимешь лапти и балалайку за спину спрячешь
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27.04.2020 14:51 Ответить
bla bla bla
одно пустословие, 0 аргументов
обычное дело для говновбрасывателей таких, как ты
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27.04.2020 17:04 Ответить
Я бы разрешил, но при условии что в случае вспышки эпидемии область/город/село закрывается наглухо и борется с заражениями только средствами и ресурсами местных бюджетов. Пусть мэры и бизнесмены оплачивают.
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27.04.2020 11:22 Ответить
Последняя надежда на Саакашвили. Слава Богу хоть один залежался. Михо, здоровья тебе и удачи, что бы назначили. СКУКА ОДОЛЕЛА, война не война, карантин не карантин, посадок нет, а дальше не х...... вспоминать.
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27.04.2020 11:28 Ответить
Ну что вы, нельзя! А вдруг зелёные шмаркли вирусом заболеют, низя.
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27.04.2020 11:41 Ответить
Тебе можно карантин не соблюдать, тебя не жалко ))
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27.04.2020 12:49 Ответить
нуну.... Этот мер недавно заявлял что в реанимационных нет ни одной свободной койки.

К тому же ивано-франковская область на 3м месте по заболеваемости.

Но почему я не удивлен что этот мер так озабочен бизнесом ?
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27.04.2020 11:50 Ответить
этот мер 1,5 недели назад просил ввести комендантский час.

Но пора уже новую плитку укладывать, остатки деревьев пилить в центре города... Кароче "дорогу бизнесу"....
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27.04.2020 11:56 Ответить
Хороший мэр. Патриот.
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27.04.2020 11:51 Ответить
Пан мэр, через пару недель закончиться карантин и бизнес заработает, в чем проблема?
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27.04.2020 11:58 Ответить
це каже мер в області з найвищою по країні смертністю
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27.04.2020 12:12 Ответить
https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/2984304678281692/ про "найвищу смертність"
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27.04.2020 12:31 Ответить
То шо там?
Масонська ложа примушує тебе носити маски і користуватись туалетним папіром?
Це геноцит!
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27.04.2020 14:30 Ответить
https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/2984304678281692/ побільше таких відео з кожного обласного центру і банда зрозуміє .що дурити людей безкінечно не вдасться! і це чітко видно по реакції мера Івано -Франківська.
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27.04.2020 12:30 Ответить
Подумаешь умерло то 200К. Нас на планете 7 лярдов. Выживем!
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27.04.2020 12:44 Ответить
З 220 померлих - 47 з Івано-Франківської області. Цих треба в останню чергу знімати з карантину разом з Чернівцями та Києвом
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27.04.2020 14:38 Ответить
Просто в нього закінчуються гроші на схеми а Київ показав дулю... Основний дохід місцевого бюджету від підприємців..
А ідуть вибори, треба щось робити а то 5 років одна бруківка і сумнівні будівництва.
А ще реально люди не розуміють чому в Епіцентрі і в Сільпо слабо дотримуються карантину ніхто близько відстань не дотримуються а ринку не можна працювати...
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27.04.2020 14:13 Ответить
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли більш як за місяць карантину 9 тисяч, померли 220. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?
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27.04.2020 16:32 Ответить
Нічого, після карантину податкова пояснить, що треба щоб виконати надходження до бюджету за рік
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27.04.2020 19:20 Ответить
 
 