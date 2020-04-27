УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11300 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
4 699 30

Мер Івано-Франківська Марцінків: Час послабити карантин і дати працювати бізнесу. ВIДЕО

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав Кабмін і президента Зеленського переглянути карантин і дозволити працювати малому і середньому бізнесу.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до уряду і президента – все-таки час переглянути вимоги і дозволити деякому бізнесу працювати і в місті Франківську, і в Україні, оскільки від цього залежить життєдіяльність країни і міста", - сказав він.

Зокрема, на думку мера, зараз варто дозволити працювати "продуктовим ринкам, магазинчикам, тобто малому і середньому бізнесу".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підприємці пікетували РДА в Тульчині через карантин: "Податкова "наїжджає", щоб заплатили податки за найманих працівників. А де ці гроші взяти?". ФОТО

Станом на 27 квітня в Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 761 випадок захворювання на коронавірус, з них 47 - летальні. За останню добу в області підтвердили 30 випадків. За вихідні один пацієнт помер.

Автор: 

Івано-Франківськ (523) карантин (18172) Марцінків Руслан (100) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
прозрение все же приходит, хоть и с опозданием
показати весь коментар
27.04.2020 11:20 Відповісти
+3
Я бы разрешил, но при условии что в случае вспышки эпидемии область/город/село закрывается наглухо и борется с заражениями только средствами и ресурсами местных бюджетов. Пусть мэры и бизнесмены оплачивают.
показати весь коментар
27.04.2020 11:22 Відповісти
+2
так все нежалко люди пусть дохнут главное чтоб бабло приносили
показати весь коментар
27.04.2020 11:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
прозрение все же приходит, хоть и с опозданием
показати весь коментар
27.04.2020 11:20 Відповісти
Давно пора снимать карантин, но не для всех городов, а только для тех, которые не жалко!
показати весь коментар
27.04.2020 11:31 Відповісти
так все нежалко люди пусть дохнут главное чтоб бабло приносили
показати весь коментар
27.04.2020 11:39 Відповісти
Карантин никогда не ограничивал здоровых людей
Карантин всегда относился лишь к заболевшим или, реже, к территории с подтвержденным очагом распространения.
показати весь коментар
27.04.2020 13:05 Відповісти
https://censor.net/user/174338 Карантин никогда не ограничивал здоровых людей
--
Странно, что про этот знаменитый исторический факт никто не знает. В Венеции всегда спрашивали "Корабль здоров" и если получали ответ " А как же, здоров, даже здоровенный" - команду корабля сразу пускали на берег.
-
Первоначально слово «карантин» означало «время, из сорока дней состоящее» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA итал. quaranta giorni - «сорок дней»). Оно было впервые использовано в XIV веке в Венеции для отсрочки входа в порт кораблей, прибывающих из других стран. Именно на такой срок все суда должны были встать на якорь на некотором расстоянии от берега, перед тем как они смогут разгружаться. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD КАРАНТИН ВИКИПЕДИЯ
показати весь коментар
27.04.2020 13:14 Відповісти
ты еще вспомни времена до нашей эры

как же рабы счастливы, что их загнали в стойла)))
показати весь коментар
27.04.2020 13:38 Відповісти
Это ты про родной ********? Так таки да - вы там стадо лишехромосомных в стойле у Сцаря Даже не удивил ))
показати весь коментар
27.04.2020 14:24 Відповісти
есть доказательства, что твой ********* имеет хоть какое-то ко мне отношение? если нет, то захлебнись собственной клеветой
показати весь коментар
27.04.2020 14:25 Відповісти
Андрюша, ті на Миколу Галушко совсем не похож, даже если снимешь лапти и балалайку за спину спрячешь
показати весь коментар
27.04.2020 14:51 Відповісти
bla bla bla
одно пустословие, 0 аргументов
обычное дело для говновбрасывателей таких, как ты
показати весь коментар
27.04.2020 17:04 Відповісти
Я бы разрешил, но при условии что в случае вспышки эпидемии область/город/село закрывается наглухо и борется с заражениями только средствами и ресурсами местных бюджетов. Пусть мэры и бизнесмены оплачивают.
показати весь коментар
27.04.2020 11:22 Відповісти
Последняя надежда на Саакашвили. Слава Богу хоть один залежался. Михо, здоровья тебе и удачи, что бы назначили. СКУКА ОДОЛЕЛА, война не война, карантин не карантин, посадок нет, а дальше не х...... вспоминать.
показати весь коментар
27.04.2020 11:28 Відповісти
Ну что вы, нельзя! А вдруг зелёные шмаркли вирусом заболеют, низя.
показати весь коментар
27.04.2020 11:41 Відповісти
Тебе можно карантин не соблюдать, тебя не жалко ))
показати весь коментар
27.04.2020 12:49 Відповісти
нуну.... Этот мер недавно заявлял что в реанимационных нет ни одной свободной койки.

К тому же ивано-франковская область на 3м месте по заболеваемости.

Но почему я не удивлен что этот мер так озабочен бизнесом ?
показати весь коментар
27.04.2020 11:50 Відповісти
этот мер 1,5 недели назад просил ввести комендантский час.

Но пора уже новую плитку укладывать, остатки деревьев пилить в центре города... Кароче "дорогу бизнесу"....
показати весь коментар
27.04.2020 11:56 Відповісти
Хороший мэр. Патриот.
показати весь коментар
27.04.2020 11:51 Відповісти
Пан мэр, через пару недель закончиться карантин и бизнес заработает, в чем проблема?
показати весь коментар
27.04.2020 11:58 Відповісти
це каже мер в області з найвищою по країні смертністю
показати весь коментар
27.04.2020 12:12 Відповісти
https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/2984304678281692/ про "найвищу смертність"
показати весь коментар
27.04.2020 12:31 Відповісти
То шо там?
Масонська ложа примушує тебе носити маски і користуватись туалетним папіром?
Це геноцит!
показати весь коментар
27.04.2020 14:30 Відповісти
https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/2984304678281692/ побільше таких відео з кожного обласного центру і банда зрозуміє .що дурити людей безкінечно не вдасться! і це чітко видно по реакції мера Івано -Франківська.
показати весь коментар
27.04.2020 12:30 Відповісти
Подумаешь умерло то 200К. Нас на планете 7 лярдов. Выживем!
показати весь коментар
27.04.2020 12:44 Відповісти
З 220 померлих - 47 з Івано-Франківської області. Цих треба в останню чергу знімати з карантину разом з Чернівцями та Києвом
показати весь коментар
27.04.2020 14:38 Відповісти
Просто в нього закінчуються гроші на схеми а Київ показав дулю... Основний дохід місцевого бюджету від підприємців..
А ідуть вибори, треба щось робити а то 5 років одна бруківка і сумнівні будівництва.
А ще реально люди не розуміють чому в Епіцентрі і в Сільпо слабо дотримуються карантину ніхто близько відстань не дотримуються а ринку не можна працювати...
показати весь коментар
27.04.2020 14:13 Відповісти
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли більш як за місяць карантину 9 тисяч, померли 220. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?
показати весь коментар
27.04.2020 16:32 Відповісти
Нічого, після карантину податкова пояснить, що треба щоб виконати надходження до бюджету за рік
показати весь коментар
27.04.2020 19:20 Відповісти
 
 