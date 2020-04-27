Мер Івано-Франківська Марцінків: Час послабити карантин і дати працювати бізнесу. ВIДЕО

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав Кабмін і президента Зеленського переглянути карантин і дозволити працювати малому і середньому бізнесу.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до уряду і президента – все-таки час переглянути вимоги і дозволити деякому бізнесу працювати і в місті Франківську, і в Україні, оскільки від цього залежить життєдіяльність країни і міста", - сказав він.

Зокрема, на думку мера, зараз варто дозволити працювати "продуктовим ринкам, магазинчикам, тобто малому і середньому бізнесу".

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Станом на 27 квітня в Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 761 випадок захворювання на коронавірус, з них 47 - летальні. За останню добу в області підтвердили 30 випадків. За вихідні один пацієнт помер.