Мер Івано-Франківська Марцінків: Час послабити карантин і дати працювати бізнесу. ВIДЕО
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав Кабмін і президента Зеленського переглянути карантин і дозволити працювати малому і середньому бізнесу.
Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Звертаюся до уряду і президента – все-таки час переглянути вимоги і дозволити деякому бізнесу працювати і в місті Франківську, і в Україні, оскільки від цього залежить життєдіяльність країни і міста", - сказав він.
Зокрема, на думку мера, зараз варто дозволити працювати "продуктовим ринкам, магазинчикам, тобто малому і середньому бізнесу".
Станом на 27 квітня в Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 761 випадок захворювання на коронавірус, з них 47 - летальні. За останню добу в області підтвердили 30 випадків. За вихідні один пацієнт помер.
Будь ласка, зачекайте...
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Карантин всегда относился лишь к заболевшим или, реже, к территории с подтвержденным очагом распространения.
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Странно, что про этот знаменитый исторический факт никто не знает. В Венеции всегда спрашивали "Корабль здоров" и если получали ответ " А как же, здоров, даже здоровенный" - команду корабля сразу пускали на берег.
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Первоначально слово «карантин» означало «время, из сорока дней состоящее» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA итал. quaranta giorni - «сорок дней»). Оно было впервые использовано в XIV веке в Венеции для отсрочки входа в порт кораблей, прибывающих из других стран. Именно на такой срок все суда должны были встать на якорь на некотором расстоянии от берега, перед тем как они смогут разгружаться. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD КАРАНТИН ВИКИПЕДИЯ
как же рабы счастливы, что их загнали в стойла)))
одно пустословие, 0 аргументов
обычное дело для говновбрасывателей таких, как ты
К тому же ивано-франковская область на 3м месте по заболеваемости.
Но почему я не удивлен что этот мер так озабочен бизнесом ?
Но пора уже новую плитку укладывать, остатки деревьев пилить в центре города... Кароче "дорогу бизнесу"....
Масонська ложа примушує тебе носити маски і користуватись туалетним папіром?
Це геноцит!
А ідуть вибори, треба щось робити а то 5 років одна бруківка і сумнівні будівництва.
А ще реально люди не розуміють чому в Епіцентрі і в Сільпо слабо дотримуються карантину ніхто близько відстань не дотримуються а ринку не можна працювати...
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли більш як за місяць карантину 9 тисяч, померли 220. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?