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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
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Ляшко по быстренькому становится невидимым...
Масками люди досі не забезпечені. Використовують різні "самошийки". Навіть звичайного парацетамолу по аптеках не знайдеш.
Зате ми зупинили приміський та міжміський транспорт, позакривали магазини з базарами і радіємо.