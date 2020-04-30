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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А куда пропал Ляшко ?
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30.04.2020 09:14 Ответить
Приближается время раздачи и идёт поиск козлов отпущения...
Ляшко по быстренькому становится невидимым...
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30.04.2020 09:21 Ответить
Дістали вже цією порожньою балаканиною!
Масками люди досі не забезпечені. Використовують різні "самошийки". Навіть звичайного парацетамолу по аптеках не знайдеш.
Зате ми зупинили приміський та міжміський транспорт, позакривали магазини з базарами і радіємо.
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30.04.2020 09:23 Ответить
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9159
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30.04.2020 09:26 Ответить
 
 