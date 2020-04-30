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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповідає про заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

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Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А куда пропал Ляшко ?
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30.04.2020 09:14 Відповісти
Приближается время раздачи и идёт поиск козлов отпущения...
Ляшко по быстренькому становится невидимым...
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30.04.2020 09:21 Відповісти
Дістали вже цією порожньою балаканиною!
Масками люди досі не забезпечені. Використовують різні "самошийки". Навіть звичайного парацетамолу по аптеках не знайдеш.
Зате ми зупинили приміський та міжміський транспорт, позакривали магазини з базарами і радіємо.
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30.04.2020 09:23 Відповісти
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9159
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30.04.2020 09:26 Відповісти
 
 