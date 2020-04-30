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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповідає про заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
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Ляшко по быстренькому становится невидимым...
Масками люди досі не забезпечені. Використовують різні "самошийки". Навіть звичайного парацетамолу по аптеках не знайдеш.
Зате ми зупинили приміський та міжміський транспорт, позакривали магазини з базарами і радіємо.