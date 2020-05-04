РУС
5 193 30

Киев использует для дезинфекции городских объектов беспилотники, - Кличко. ВИДЕО

Технология минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания вируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Кроме того, эффективнее покрывается площадь обработки, а также экономится время.

"Для санобработки город привлекает дроны, которые обычно работают в сельском хозяйстве для нанесения пестицидов на поля. А сегодня они задействованы для дезинфекции промышленных территорий в городе. Для этого мы используем беспилотники украинской компании, которая предоставляет их бесплатно", - отметил Кличко.

Он также сообщил, что коммунальные предприятия продолжают мытье и дезинфекцию улиц столицы в усиленном режиме.

"Ежедневно 55 поливомоечных машин работают на столичных улицах. Почти 140 работников осуществляют дезинфекцию остановок общественного транспорта и подземных пешеходных переходов. В постоянном режиме 4 троллейбусных, 4 автобусных и 3 трамвайных депо обеспечивают дезинфекцию наземного общественного транспорта, перевозящего сегодня пассажиров по спецпропускам. Также обязательную дезинфекцию проходит и весь спецтранспорт коммунальных предприятий дорожной сферы. - В частности техника, задействованная на ремонтных работах, эвакуаторы и другие спецавто улиц столицы в усиленном режиме", - добавил Кличко.

Автор: 

Топ комментарии
+13
Отэта распил бабла.....
показать весь комментарий
04.05.2020 12:47 Ответить
+11
кстати сам глист ляшко признал, что с точки зрения борьбы с эпидемией вся это наружная дезинфекция - полная фигня. она нужна для запугивания пенсионеров.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:45 Ответить
+9
Оце пиляють бабло!
показать весь комментарий
04.05.2020 12:48 Ответить
04.05.2020 12:45 Ответить
Более того - она вредна. Вся эта химия может спровоцировать аллергии, астмы и даже понижение иммунитета!
показать весь комментарий
04.05.2020 12:52 Ответить
Да, подтверждаю. Но дебилам это же бесполезно объяснять
показать весь комментарий
04.05.2020 13:08 Ответить
У Касьянова в компанії А-дронс є кращі БПЛА, важкі БПЛА Командор, які беруть до 100кг розчину і краще розпилюють і добрива і дизрозчин.
показать весь комментарий
04.05.2020 16:36 Ответить
правы были бабушки, что-то такое распыляют...
показать весь комментарий
04.05.2020 12:46 Ответить
04.05.2020 12:47 Ответить
Даааа, такой фантазии можно только позавидовать.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:06 Ответить
Видели как летает?Ну всё.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:48 Ответить
И сколько теперь можно из бюджета списать? .
показать весь комментарий
04.05.2020 13:08 Ответить
04.05.2020 12:48 Ответить
Мартышкин труд.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:49 Ответить
виталик может ...
Киев использует для дезинфекции городских объектов беспилотники, - Кличко - Цензор.НЕТ 124
показать весь комментарий
04.05.2020 12:51 Ответить
Если б на границе такие устройства поставили, ни одна сволочь бы заразу не принесла.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:24 Ответить
Украина это только Киев? Шо за новость завораживающая? Почему б не рассказать о том, что Кучер назначил ответственным за патриотическое воспитание молодежи "соратника"-однопартийца мишиЙопкина... теперь вот это ватное говно жопоблочное в этом зебильном быдлятеике будет проводить георгиевские зарницы и воспитывать молодежь в правильном духе. И никакие кличковские квадрокоптеры не вымоют рускомирское говно из ватных мозгов. Я аозмущен вкрай.
Апропо: кучер - плоть от крайней плоти бубочкина креатура...
показать весь комментарий
04.05.2020 12:52 Ответить
Вы хотите шоб попиляли не только киевский бюджет, но и остальные?
показать весь комментарий
04.05.2020 14:21 Ответить
Дезинфекторы, а что там слышно за настроения у врачей?
Обещали зарплату как учителям, а вышло как всегда...
показать весь комментарий
04.05.2020 12:55 Ответить
потратили наверняка пару лямов
показать весь комментарий
04.05.2020 12:59 Ответить
Тупо распылять с воздуха спирт. Смысла - никакого, но сколько откатить денег можно!
показать весь комментарий
04.05.2020 12:59 Ответить
Соль а не спирт. Точнее раствор.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:02 Ответить
Во первых это так называемая "дезинфекция" - лишь пропагандистский маневр (психологический прием для успокоения населения, типа "заботятся о народе" власти, ее эффективность мягко говоря никакая), поэтому не надо для этого тотальной зачистки, ну а использование дронов - полная чушь, хрень и профанация! Но, думаю, на этом кто-то заработал куча бабла!
показать весь комментарий
04.05.2020 13:36 Ответить
я за месяц простую поливалку на Русановке видел аж 1 раз. Какие дроны, мать вашу!?
показать весь комментарий
04.05.2020 14:16 Ответить
"Выйду я на улицу
и видкрыю рота
хай мэни насыплять
гадость з вертолёта" (С) не моё
показать весь комментарий
04.05.2020 14:20 Ответить
Карнавал карантинобесия продолжается.
показать весь комментарий
04.05.2020 14:47 Ответить
О, трамвайне депо на Борщагівці
показать весь комментарий
04.05.2020 15:54 Ответить
Приделали бы Михо пропеллер что бы не бегал по крышам, а летал над Киевом, распылял свои грузинские инсектициды внутреннего сгорания и не нужно было бы ему в Кабмин наниматься делать всем головную боль.
показать весь комментарий
04.05.2020 16:25 Ответить
Негайно на фронт такі безпілотники. 16 кг вибухівки на голови недоносків кацапських - саме то що треба.
показать весь комментарий
04.05.2020 18:02 Ответить
Такой тупой развод это жуть. Неужели вся эта муть народ за дебилов держит?
показать весь комментарий
04.05.2020 21:40 Ответить
Идиоты, что они дезинфицируют? Воздух? Источником является ДЫШАЩИЙ, ЧХАЮЩИЙ и КАШЛЯЮЩИЙ человек!
Дроны дезинфицируют ручки дверей, клавиатуры, мышки, продукты просмотренные и не забранные покупателями???
Одно слово - ИДИОТЫ в кубе
показать весь комментарий
04.05.2020 23:01 Ответить
Воруют !
показать весь комментарий
05.05.2020 07:33 Ответить
Деньги на ветер, если смотреть в разрезе кароновируса... а вообще, если это Реклама. Нужно это указывать...
показать весь комментарий
05.05.2020 11:41 Ответить
 
 