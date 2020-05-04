Киев использует для дезинфекции городских объектов беспилотники, - Кличко. ВИДЕО
Технология минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания вируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Кроме того, эффективнее покрывается площадь обработки, а также экономится время.
"Для санобработки город привлекает дроны, которые обычно работают в сельском хозяйстве для нанесения пестицидов на поля. А сегодня они задействованы для дезинфекции промышленных территорий в городе. Для этого мы используем беспилотники украинской компании, которая предоставляет их бесплатно", - отметил Кличко.
Он также сообщил, что коммунальные предприятия продолжают мытье и дезинфекцию улиц столицы в усиленном режиме.
"Ежедневно 55 поливомоечных машин работают на столичных улицах. Почти 140 работников осуществляют дезинфекцию остановок общественного транспорта и подземных пешеходных переходов. В постоянном режиме 4 троллейбусных, 4 автобусных и 3 трамвайных депо обеспечивают дезинфекцию наземного общественного транспорта, перевозящего сегодня пассажиров по спецпропускам. Также обязательную дезинфекцию проходит и весь спецтранспорт коммунальных предприятий дорожной сферы. - В частности техника, задействованная на ремонтных работах, эвакуаторы и другие спецавто улиц столицы в усиленном режиме", - добавил Кличко.
Апропо: кучер - плоть от крайней плоти бубочкина креатура...
Обещали зарплату как учителям, а вышло как всегда...
и видкрыю рота
хай мэни насыплять
гадость з вертолёта" (С) не моё
Дроны дезинфицируют ручки дверей, клавиатуры, мышки, продукты просмотренные и не забранные покупателями???
Одно слово - ИДИОТЫ в кубе