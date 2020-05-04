Київ використовує для дезінфекції міських об'єктів безпілотники, - Кличко. ВIДЕО

Технологія мінімізує контакт людей з місцями ймовірного потрапляння вірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Крім того, ефективніше покривається площа обробки, а також економиться час.

"Для санобробки місто залучає дрони, які зазвичай працюють у сільському господарстві для нанесення пестицидів на поля. А сьогодні вони задіяні для дезінфекції промислових територій у місті. Для цього ми використовуємо дрони української компанії, яка надає їх безкоштовно", - зазначив Кличко.

Він також повідомив, що комунальні підприємства міста продовжують миття та дезінфекцію вулиць столиці в посиленому режимі.

"Щодня 55 поливомийних машин працюють на столичних вулицях. Майже 140 працівників здійснюють дезінфекцію зупинок громадського транспорту та підземних пішохідних переходів. У постійному режимі 4 тролейбусні, 4 автобусні та 3 трамвайні депо забезпечують дезінфекцію наземного громадського транспорту, що перевозить сьогодні пасажирів за спецперепустками. Також обов’язкову дезінфекцію проходить і весь спецтранспорт комунальних підприємств дорожньої сфери. Зокрема техніка, задіяна на ремонтних роботах, евакуатори та інші спецавто", - додав Кличко.

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