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Київ використовує для дезінфекції міських об'єктів безпілотники, - Кличко. ВIДЕО

Технологія мінімізує контакт людей з місцями ймовірного потрапляння вірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Крім того, ефективніше покривається площа обробки, а також економиться час.

"Для санобробки місто залучає дрони, які зазвичай працюють у сільському господарстві для нанесення пестицидів на поля. А сьогодні вони задіяні для дезінфекції промислових територій у місті. Для цього ми використовуємо дрони української компанії, яка надає їх безкоштовно", - зазначив Кличко.

Він також повідомив, що комунальні підприємства міста продовжують миття та дезінфекцію вулиць столиці в посиленому режимі.

"Щодня 55 поливомийних машин працюють на столичних вулицях. Майже 140 працівників здійснюють дезінфекцію зупинок громадського транспорту та підземних пішохідних переходів. У постійному режимі 4 тролейбусні, 4 автобусні та 3 трамвайні депо забезпечують дезінфекцію наземного громадського транспорту, що перевозить сьогодні пасажирів за спецперепустками. Також обов’язкову дезінфекцію проходить і весь спецтранспорт комунальних підприємств дорожньої сфери. Зокрема техніка, задіяна на ремонтних роботах, евакуатори та інші спецавто", - додав Кличко.

Читайте: Київ сподівається із 12 травня розпочати поетапний вихід з карантину з урахуванням епідситуації, - Кличко

Автор: 

безпілотник (4439) карантин (18172) Київ (19794) Кличко Віталій (3536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) дезінфекція (19)


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Топ коментарі
+13
Отэта распил бабла.....
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04.05.2020 12:47 Відповісти
+11
кстати сам глист ляшко признал, что с точки зрения борьбы с эпидемией вся это наружная дезинфекция - полная фигня. она нужна для запугивания пенсионеров.
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04.05.2020 12:45 Відповісти
+9
Оце пиляють бабло!
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04.05.2020 12:48 Відповісти
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кстати сам глист ляшко признал, что с точки зрения борьбы с эпидемией вся это наружная дезинфекция - полная фигня. она нужна для запугивания пенсионеров.
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04.05.2020 12:45 Відповісти
Более того - она вредна. Вся эта химия может спровоцировать аллергии, астмы и даже понижение иммунитета!
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04.05.2020 12:52 Відповісти
Да, подтверждаю. Но дебилам это же бесполезно объяснять
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04.05.2020 13:08 Відповісти
У Касьянова в компанії А-дронс є кращі БПЛА, важкі БПЛА Командор, які беруть до 100кг розчину і краще розпилюють і добрива і дизрозчин.
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04.05.2020 16:36 Відповісти
правы были бабушки, что-то такое распыляют...
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04.05.2020 12:46 Відповісти
Отэта распил бабла.....
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04.05.2020 12:47 Відповісти
Даааа, такой фантазии можно только позавидовать.
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04.05.2020 13:06 Відповісти
Видели как летает?Ну всё.
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04.05.2020 12:48 Відповісти
И сколько теперь можно из бюджета списать? .
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04.05.2020 13:08 Відповісти
Оце пиляють бабло!
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04.05.2020 12:48 Відповісти
Мартышкин труд.
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04.05.2020 12:49 Відповісти
виталик может ...
Киев использует для дезинфекции городских объектов беспилотники, - Кличко - Цензор.НЕТ 124
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04.05.2020 12:51 Відповісти
Если б на границе такие устройства поставили, ни одна сволочь бы заразу не принесла.
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04.05.2020 13:24 Відповісти
Украина это только Киев? Шо за новость завораживающая? Почему б не рассказать о том, что Кучер назначил ответственным за патриотическое воспитание молодежи "соратника"-однопартийца мишиЙопкина... теперь вот это ватное говно жопоблочное в этом зебильном быдлятеике будет проводить георгиевские зарницы и воспитывать молодежь в правильном духе. И никакие кличковские квадрокоптеры не вымоют рускомирское говно из ватных мозгов. Я аозмущен вкрай.
Апропо: кучер - плоть от крайней плоти бубочкина креатура...
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04.05.2020 12:52 Відповісти
Вы хотите шоб попиляли не только киевский бюджет, но и остальные?
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04.05.2020 14:21 Відповісти
Дезинфекторы, а что там слышно за настроения у врачей?
Обещали зарплату как учителям, а вышло как всегда...
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04.05.2020 12:55 Відповісти
потратили наверняка пару лямов
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04.05.2020 12:59 Відповісти
Тупо распылять с воздуха спирт. Смысла - никакого, но сколько откатить денег можно!
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04.05.2020 12:59 Відповісти
Соль а не спирт. Точнее раствор.
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05.05.2020 11:02 Відповісти
Во первых это так называемая "дезинфекция" - лишь пропагандистский маневр (психологический прием для успокоения населения, типа "заботятся о народе" власти, ее эффективность мягко говоря никакая), поэтому не надо для этого тотальной зачистки, ну а использование дронов - полная чушь, хрень и профанация! Но, думаю, на этом кто-то заработал куча бабла!
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04.05.2020 13:36 Відповісти
я за месяц простую поливалку на Русановке видел аж 1 раз. Какие дроны, мать вашу!?
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04.05.2020 14:16 Відповісти
"Выйду я на улицу
и видкрыю рота
хай мэни насыплять
гадость з вертолёта" (С) не моё
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04.05.2020 14:20 Відповісти
Карнавал карантинобесия продолжается.
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04.05.2020 14:47 Відповісти
О, трамвайне депо на Борщагівці
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04.05.2020 15:54 Відповісти
Приделали бы Михо пропеллер что бы не бегал по крышам, а летал над Киевом, распылял свои грузинские инсектициды внутреннего сгорания и не нужно было бы ему в Кабмин наниматься делать всем головную боль.
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04.05.2020 16:25 Відповісти
Негайно на фронт такі безпілотники. 16 кг вибухівки на голови недоносків кацапських - саме то що треба.
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04.05.2020 18:02 Відповісти
Такой тупой развод это жуть. Неужели вся эта муть народ за дебилов держит?
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04.05.2020 21:40 Відповісти
Идиоты, что они дезинфицируют? Воздух? Источником является ДЫШАЩИЙ, ЧХАЮЩИЙ и КАШЛЯЮЩИЙ человек!
Дроны дезинфицируют ручки дверей, клавиатуры, мышки, продукты просмотренные и не забранные покупателями???
Одно слово - ИДИОТЫ в кубе
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04.05.2020 23:01 Відповісти
Воруют !
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05.05.2020 07:33 Відповісти
Деньги на ветер, если смотреть в разрезе кароновируса... а вообще, если это Реклама. Нужно это указывать...
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05.05.2020 11:41 Відповісти
 
 