Иностранец, находившийся в международном розыске, задержан в Харькове, - контрразведка СБУ. ВИДЕО
Контрразведчики Службы безопасности Украины установили местонахождение и задержали в Харькове иностранца, который находится в международном розыске по линии Интерпола.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Гражданин одной из стран Закавказья в феврале 2020 прибыл в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с посягательством на жизнь. На территории Турции он совершил ряд разбойных нападений и грабежей, за что ему грозит заключение сроком до 15 лет.
По информации СБУ, иностранец является членом международной преступной группировки, которая контролируется одним из "воров в законе" закавказского происхождения.
Оперативники спецслужбы задержали преступника по месту его временного проживания в Харькове. Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста.
В то же время проверяется возможная причастность иностранца к совершению тяжких преступлений на территории Украины.
