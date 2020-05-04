РУС
Иностранец, находившийся в международном розыске, задержан в Харькове, - контрразведка СБУ. ВИДЕО

Иностранец, находившийся в международном розыске, задержан в Харькове, - контрразведка СБУ. ВИДЕО

Контрразведчики Службы безопасности Украины установили местонахождение и задержали в Харькове иностранца, который находится в международном розыске по линии Интерпола.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Гражданин одной из стран Закавказья в феврале 2020 прибыл в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с посягательством на жизнь. На территории Турции он совершил ряд разбойных нападений и грабежей, за что ему грозит заключение сроком до 15 лет.

По информации СБУ, иностранец является членом международной преступной группировки, которая контролируется одним из "воров в законе" закавказского происхождения.

Оперативники спецслужбы задержали преступника по месту его временного проживания в Харькове. Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста.

В то же время проверяется возможная причастность иностранца к совершению тяжких преступлений на территории Украины.

Турэцкий турма плохо.....
04.05.2020 13:00 Ответить
Надо скарэй вопрос в украинский турма рэшат...... А там амныстый и всо.....
04.05.2020 13:02 Ответить
Бордели были, нарколаборатории были, теперь вот грабитель.
Кругозор у избушников всё шырше и шырше.
04.05.2020 13:12 Ответить
Почему,когда пишут о кацапах,пишут конкретно "россиянин" , а когда о кебабах, то жители зарубежья? Кацапов что, соотечественниками на ленте считают?
04.05.2020 13:20 Ответить
КОЗАК !!! ТУРКОВ ЩЕМИЛ !)
04.05.2020 13:24 Ответить
"...
Гражданин одной из стран Закавказья в феврале 2020 прибыл в Украину..."

Не "в Українц", а в "Прохідний двір". Потрібно називати речі своїми іменами.
04.05.2020 14:30 Ответить
криміналітет поліція повинна ловити, а не контрозвідка…
04.05.2020 14:49 Ответить
Знову на запит кацапів?
04.05.2020 14:57 Ответить
 
 