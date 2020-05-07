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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения сообщило о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Планируем увеличить ПЦР-тестирование на COVID-19 до 25 тыс. в сутки за счет картриджей, на которых диагностируют туберкулез, - главный санврач Ляшко

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4906) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Судя по тому, как вчера на плюсах распинались о том, какая медреформа плохая, и как от неё пострадал фтизиатр из Крыжополя, и шо её срочно надо прекращать - то этот неприятного вида лысый гражданин явно працює на пана Беню.
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07.05.2020 09:17 Ответить
Создают видимость "работы" недовлады зеленых макак?Нарит стал бастовать,пришлось идти на попятную и резко делать "послабления".
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07.05.2020 09:19 Ответить
Де вони беруть цих інородців , знов кацап у владу проліз, нах з пляжу цих кацапських ж2.
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07.05.2020 09:21 Ответить
Эти извращения реформы медицины сделаны, я думаю, специально, чтобы озлобить население и дать возможность вернуть старые схемы в медицину, где "феофаниям" все, а остальным - по остаточному принципу. Прежде всего, НАБУ, ДБР, Прокуратура обязаны проверить НЦЗУ на возможное нанесения ущерба экономике Украины.И за это виновные должны понести НАКАЗАНИЕ (только ради Бога, не сваливайте все провалы на папередников!). Затем необходимо рассчитать реальные затраты на медицинскую помощь (а не "услугу") населению. Обнародовать эти данные. И думать СОВМЕСТНО с специалистами в организации медицинской помощи, главврачами ведущих по направлениям больниц, как, прежде всего, улучшить медицинскую помощь. Помогать и развивать медицину. И ФИНАНСИРОВАТЬ эту отрасль. Население должно понимать, что лечение СТОИТ ДОРОГО. Направлять налоги населения, прежде всего на защиту его жизни. И искать пути решения финансовых проблем в медицине. Прекратите этот "СОВОК", где неквалифицированный рабочий получает в 2-3 раза больше высококвалифицированного специалиста-медика.
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07.05.2020 09:46 Ответить
 
 