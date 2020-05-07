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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения сообщило о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
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Zemych
показать весь комментарий07.05.2020 09:17 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Бафомет Люциферович
показать весь комментарий07.05.2020 09:19 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
ігор Глас
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Natalia Ignatova
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