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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я повідомило про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
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Zemych
показати весь коментар07.05.2020 09:17 Відповісти Мені подобається 3
Бафомет Люциферович
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ігор Глас
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Natalia Ignatova
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