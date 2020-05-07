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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я повідомило про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Плануємо збільшити ПЛР-тестування на COVID-19 до 25 тис. на добу за рахунок картриджів, на яких діагностують туберкульоз, - головний санлікар Ляшко

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Судя по тому, как вчера на плюсах распинались о том, какая медреформа плохая, и как от неё пострадал фтизиатр из Крыжополя, и шо её срочно надо прекращать - то этот неприятного вида лысый гражданин явно працює на пана Беню.
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07.05.2020 09:17 Відповісти
Создают видимость "работы" недовлады зеленых макак?Нарит стал бастовать,пришлось идти на попятную и резко делать "послабления".
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07.05.2020 09:19 Відповісти
Де вони беруть цих інородців , знов кацап у владу проліз, нах з пляжу цих кацапських ж2.
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07.05.2020 09:21 Відповісти
Эти извращения реформы медицины сделаны, я думаю, специально, чтобы озлобить население и дать возможность вернуть старые схемы в медицину, где "феофаниям" все, а остальным - по остаточному принципу. Прежде всего, НАБУ, ДБР, Прокуратура обязаны проверить НЦЗУ на возможное нанесения ущерба экономике Украины.И за это виновные должны понести НАКАЗАНИЕ (только ради Бога, не сваливайте все провалы на папередников!). Затем необходимо рассчитать реальные затраты на медицинскую помощь (а не "услугу") населению. Обнародовать эти данные. И думать СОВМЕСТНО с специалистами в организации медицинской помощи, главврачами ведущих по направлениям больниц, как, прежде всего, улучшить медицинскую помощь. Помогать и развивать медицину. И ФИНАНСИРОВАТЬ эту отрасль. Население должно понимать, что лечение СТОИТ ДОРОГО. Направлять налоги населения, прежде всего на защиту его жизни. И искать пути решения финансовых проблем в медицине. Прекратите этот "СОВОК", где неквалифицированный рабочий получает в 2-3 раза больше высококвалифицированного специалиста-медика.
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07.05.2020 09:46 Відповісти
 
 