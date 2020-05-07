Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я повідомило про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

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