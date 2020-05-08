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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения сообщило о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
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саша паламарчук
показать весь комментарий08.05.2020 09:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Олег Анатолиевич
показать весь комментарий08.05.2020 09:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Senator S #201477
показать весь комментарий08.05.2020 09:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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