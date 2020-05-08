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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения сообщило о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4905) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7409
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08.05.2020 09:09 Ответить
В Украине нужно закрыть альтернативную медицину для власти - все эти частные медикомы, борисы, лесоты и запретить украинским чиновникам лечится за границей, только тогда здравоохранение Украины очень быстро станет на ноги. А пока чиновники имеют возможность лечится в израиле, германии, австрии они деньги будут вкладывать в их медицину.
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08.05.2020 09:23 Ответить
Этот фейк уже вчерашний день.Нет такого диагноза,корона с вирусом.
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08.05.2020 09:25 Ответить
 
 