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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я повідомляє про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Плануємо збільшити ПЛР-тестування на COVID-19 до 25 тис. на добу за рахунок картриджів, на яких діагностують туберкульоз, - головний санлікар Ляшко

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7409
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08.05.2020 09:09 Відповісти
В Украине нужно закрыть альтернативную медицину для власти - все эти частные медикомы, борисы, лесоты и запретить украинским чиновникам лечится за границей, только тогда здравоохранение Украины очень быстро станет на ноги. А пока чиновники имеют возможность лечится в израиле, германии, австрии они деньги будут вкладывать в их медицину.
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08.05.2020 09:23 Відповісти
Этот фейк уже вчерашний день.Нет такого диагноза,корона с вирусом.
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08.05.2020 09:25 Відповісти
 
 