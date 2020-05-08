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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я повідомляє про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
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саша паламарчук
показати весь коментар08.05.2020 09:09 Відповісти Мені подобається 0
Олег Анатолиевич
показати весь коментар08.05.2020 09:23 Відповісти Мені подобається 0
Senator S #201477
показати весь коментар08.05.2020 09:25 Відповісти Мені подобається 0
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