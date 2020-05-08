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Новости Коронавирус и карантин
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Коронавирус может передаваться половым путем, - китайские ученые

Коронавирус может передаваться половым путем, - китайские ученые

Китайские ученые подтвердили, что коронавирус способен передаваться половым путем.

Об этом говорится в исследовании, опубликованное в издании Journal of the American Medical Association, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

На новый путь передачи заболевания указывают данные, полученные в результате тестирования пациентов мужского пола в городской больнице Шанцю (Китай). В сперме шести из 38 обследованных больных — или 16 процентах — были обнаружены следы SARS-CoV-2. Специалисты уточнили, что обследованные пациенты шли на поправку, но, видимо, все равно оставались заразными.

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Ранее врачи предполагали, что возбудители COVID-19 могут находиться в сперме, как это было в случае с вызывающими лихорадку Зика или Эбола вирусами. Однако ранние тесты 12 заболевших мужчин показали отрицательный результат на SARS-CoV-2 в образцах спермы.

Ученые отмечают, что тесты проводились в небольшой группе людей, поэтому реальные данные могут измениться. Кроме того, доподлинно неизвестно, способны ли находящиеся в сперме возбудители коронавируса атаковать организм другого человека при половом контакте.

"Влияние SARS-CoV-2 на мужское здоровье может коренным образом изменить профилактику заболевания", — приводит слова специалистов агентство.

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Согласно выводу медиков, необходимо не только провести крупные исследования на эту тему, но и выяснить, как COVID-19 может влиять на репродуктивную систему пациентов в долгосрочной перспективе.

Автор: 

карантин (16729) секс (360) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+61
от оно че Михалыч? А я то думаю, откуда монахи в Лавре поголовно заразились!
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08.05.2020 08:49 Ответить
+29
Тормоза...наша скалевская еще два месяца назад об этом знала...потому и гандонов в Санжары завезли...
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08.05.2020 08:45 Ответить
+23
решение уже есть!.. смотреть инструкцию, под названием "Голый пистолет"..
Коронавирус может передаваться половым путем, - китайские ученые - Цензор.НЕТ 6746
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08.05.2020 08:45 Ответить
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Больше ада, больше!
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08.05.2020 08:44 Ответить
от оно че Михалыч? А я то думаю, откуда монахи в Лавре поголовно заразились!
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08.05.2020 08:49 Ответить
получается Филарет прав.
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08.05.2020 09:37 Ответить
И две тысячи медработников. Откуда зараза , если они в масках и перчатках ?
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08.05.2020 10:27 Ответить
решение уже есть!.. смотреть инструкцию, под названием "Голый пистолет"..
Коронавирус может передаваться половым путем, - китайские ученые - Цензор.НЕТ 6746
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08.05.2020 08:45 Ответить
Завтра педалик секс запретит! Всем интенсивно ХХХХ пока постановление не вышло! А то потом - тока за 17 000!
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08.05.2020 08:45 Ответить
Теперь полицаи будут проверять, что бы все по две маски носили!!!
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08.05.2020 09:19 Ответить
и проверять школьниц на девственность при входе в супермаркет
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08.05.2020 09:25 Ответить
Разве, что начальные классы, старшие бесполезно.
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08.05.2020 10:26 Ответить
и по 2 презерватива
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08.05.2020 09:31 Ответить
Тормоза...наша скалевская еще два месяца назад об этом знала...потому и гандонов в Санжары завезли...
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08.05.2020 08:45 Ответить
Щас нам на год продлят карантин, и послабление будут давать только тем, кто установит видеонаблюдение в спальне за свой счет, с выведением на пульт Аваковскому ведомству.
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08.05.2020 10:35 Ответить
шеф, шеф усе пропало...))
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08.05.2020 08:45 Ответить
треба обмежувати
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08.05.2020 08:47 Ответить
ту без хфранцузького поцілунку, аж ніяк...))
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08.05.2020 08:47 Ответить
Нічого собі: редактор постарався - фотку нормальну знайшов до статті.
З самого ранку ...
Бо буває шо попало ...
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08.05.2020 08:48 Ответить
Наявність вірусу у спермі не означає, що може передаватися. Він може бути присутнім у багатьох біологічних рідинах.
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08.05.2020 08:50 Ответить
Соррі, пропустив оце речення: "Кроме того, доподлинно неизвестно, способны ли находящиеся в сперме возбудители коронавируса атаковать организм другого человека при половом контакте Источник: https://censor.net/n3194187".

Але тоді заголовок маніпулятивний. Хоча про що це я?
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08.05.2020 08:52 Ответить
Так про кликбейт же!
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08.05.2020 09:24 Ответить
Коронавирус может передаваться половым путем, - китайские ученые - Цензор.НЕТ 1849
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08.05.2020 08:58 Ответить
Класс.
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08.05.2020 09:34 Ответить
Ой, як тебе "ЗЕлюки" не *******... Уже й спамить стали...
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08.05.2020 10:23 Ответить
ти що-дятел??
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08.05.2020 08:59 Ответить
Ну для китайцев это актуально!
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08.05.2020 08:51 Ответить
Разочарование одно с этим недовирусом даже у детей.Сын надеялся,что всё умрут и можно будет ходить по магазинам и брать себе,что захочется.
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08.05.2020 08:52 Ответить
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08.05.2020 08:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fz9FZ-EwNgY Хороший мальчик!
https://www.youtube.com/watch?v=fz9FZ-EwNgY
Коронавірус може передаватися статевим шляхом, - китайські вчені - Цензор.НЕТ 4824Коронавірус може передаватися статевим шляхом, - китайські вчені - Цензор.НЕТ 4824
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08.05.2020 09:01 Ответить
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08.05.2020 09:04 Ответить
Ага это если одеть ОЗК, презать дырочки в паху и совершить половой акт...наверное так проходил эксперимент
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08.05.2020 08:53 Ответить
Зараз хасиди вас оберуть своїм пророком
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08.05.2020 09:00 Ответить
Коронавірус може передаватися статевим шляхом, - китайські вчені - Цензор.НЕТ 9352
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08.05.2020 09:22 Ответить
Ти ОЗК хоч раз одягав? Навіщо "дірочки прорізать"? Там між застібками "конячий" просунуть можна, а не те що людський...
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08.05.2020 10:25 Ответить
Ну тогда в Л-1
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08.05.2020 19:00 Ответить
Навіщо костюм псувать? В ньому так гарно рибу ловить "у забродку"... Особливо весною і восени - його можна на ватяні штани натягнуть, щоб простатит не підхопить...
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08.05.2020 19:15 Ответить
Если бы только то не было проблем бы совсем... сделал анализы и лечишься и другими способами не передаешь вирус...
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08.05.2020 08:53 Ответить
еще одна гирька в пользу версии об искусственном чинайском происхождении... похоже очень на исследования применения б/о...
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08.05.2020 08:54 Ответить
направленного (с надеждой) на сокращение популяции...
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08.05.2020 09:35 Ответить
полы надо чаще мыть...
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08.05.2020 08:56 Ответить
А ты на полу, это самое .. ?
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08.05.2020 10:29 Ответить
То, что панику про вирус распространяют пи до рра ssы, не вызывает сомнений.
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08.05.2020 09:08 Ответить
Именно половым путем? Предполагается, что при этом сексом пара занимается после полной дезинфекции перед встречей и в респираторах?
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08.05.2020 09:08 Ответить
Пара катается по полу.
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08.05.2020 09:09 Ответить
Так ведь потожировые выделения на коже и телесный контакт полностью устранить не удастся... Сужу по опыту - в одежде трахаться очень неудобно...
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08.05.2020 09:34 Ответить
Ясно понятно. Непонятно нафига вообще выяснять передается ли он половым путем, если он в обязательном порядке передастся респираторным путем при близком длительном контакте без защитных средств хоть занимайся хоть не занимайся при этом сексом.
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08.05.2020 09:48 Ответить
Так ведь в Лос-Анжелесе уже разработан "полускафандр", в котором можно курить, есть, пить и пользоваться мобильным. Учтен даже такой фактор, как сексуальные утехи - этим можно заниматься, не снимая скафандра... Теперь кто-то будет разрабатывать "безопасные методы зачатия"... Типа - "хотите детей? перед определёнными врачом днями, пройдите тестирование...". Такое уже было - "в период развитого христианства". Тогда сексом запрещалось заниматься во время постов и некоторых религиозных праздников, и только в определённые дни недели...
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08.05.2020 10:08 Ответить
A скафандр с автономными вибраторами двух видов и видиком?
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08.05.2020 11:43 Ответить
Це не до мене... Я - не винахідник... Скоріше - "генератор ідей"... А скафандр, як написали, має і функцію передачі оточуючим повідомлення про емоційний стан людини, за допомогою світлової сигналізації... кольори райдуги сигналізують про "відкритість", бажання спілкування, а червоний - "зайнятіть"...
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08.05.2020 11:53 Ответить
А в противогазе так вобще!!!
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08.05.2020 11:37 Ответить
вот теперь понятно, почему все лавры зараженные
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08.05.2020 09:11 Ответить
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08.05.2020 09:21 Ответить
Ксюха, так и доктора тоже тысячами, дырочки в халатах наверное...
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08.05.2020 10:31 Ответить
В докторів робота, пов'язана з ризиком. )
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08.05.2020 10:32 Ответить
Теперь даже в противогазах нельзя?
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08.05.2020 09:12 Ответить
первые признаки заражения у монахов Лавры были, резкая боль в жо в заднем проходе и жаркое дыхание в затылке
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08.05.2020 09:29 Ответить
Соблюдая дистанцию.
Ласки при помощи 2-метрового штатива.
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08.05.2020 10:32 Ответить
В противочленах можно.
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08.05.2020 10:49 Ответить
В противогазах надетых на скафандр мона!
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08.05.2020 11:51 Ответить
Да уж,"великое"открытие сделали китайские учёные! А то без них не понятно,что вирус содержится во всех выделениях заражённого человека!
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08.05.2020 09:20 Ответить
Коронавирус, поражающий нижние отделы легких, т.е. легочную ткань, передается половым путем? Не, ну есть, безусловно, варианты , но это из другой оперы. Типа, гриппом при половом контакте заразиться нельзя? Ну, разве что, сношаться в противогазе. У нас пандемия не коронавируса, а шизофрении и олигофрении.
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08.05.2020 09:25 Ответить
китайские производители презервативов заказали вброс у китайских учёных.
следующая Мрия привезёт презервативы.
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08.05.2020 09:25 Ответить
Цьому ...не сташно ..

..
..Коронавірус може передаватися статевим шляхом, - китайські вчені - Цензор.НЕТ 5199...
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08.05.2020 09:25 Ответить
Что это за gандон в презерватие ?
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08.05.2020 10:33 Ответить
Я и не сомневалась, что кто-то в прошлом году умудрился отыметь панголина.
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08.05.2020 09:31 Ответить
китайские учёные, самые китайские в мире! а если серьёзно то китайцы молодцы! так развести весь мир, уничтожить мировую экономику!... одним словом красиво а теперь ещё застращать дебилов что бы не размножались.
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08.05.2020 09:34 Ответить
Одеть ОЗК , залить спиртом трущиеся предметы и вперед .
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08.05.2020 09:59 Ответить
как COVID-19 может влиять на репродуктивную систему

==
Все переболевшие в будущем не смогут иметь потомство, а переболеют все.
Коронавірус може передаватися статевим шляхом, - китайські вчені - Цензор.НЕТ 8266
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08.05.2020 10:13 Ответить
он еще телепатически передается, из одной тупой башки в другую
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08.05.2020 10:28 Ответить
Теперь поняли, ПЕНСИОНЕРЫ, от чего вы так быстро заражаетесь. ПРЫПЫНИТЬ бл.......... во.
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08.05.2020 12:48 Ответить
 
 