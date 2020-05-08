Коронавирус может передаваться половым путем, - китайские ученые
Китайские ученые подтвердили, что коронавирус способен передаваться половым путем.
Об этом говорится в исследовании, опубликованное в издании Journal of the American Medical Association, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
На новый путь передачи заболевания указывают данные, полученные в результате тестирования пациентов мужского пола в городской больнице Шанцю (Китай). В сперме шести из 38 обследованных больных — или 16 процентах — были обнаружены следы SARS-CoV-2. Специалисты уточнили, что обследованные пациенты шли на поправку, но, видимо, все равно оставались заразными.
Ранее врачи предполагали, что возбудители COVID-19 могут находиться в сперме, как это было в случае с вызывающими лихорадку Зика или Эбола вирусами. Однако ранние тесты 12 заболевших мужчин показали отрицательный результат на SARS-CoV-2 в образцах спермы.
Ученые отмечают, что тесты проводились в небольшой группе людей, поэтому реальные данные могут измениться. Кроме того, доподлинно неизвестно, способны ли находящиеся в сперме возбудители коронавируса атаковать организм другого человека при половом контакте.
"Влияние SARS-CoV-2 на мужское здоровье может коренным образом изменить профилактику заболевания", — приводит слова специалистов агентство.
Согласно выводу медиков, необходимо не только провести крупные исследования на эту тему, но и выяснить, как COVID-19 может влиять на репродуктивную систему пациентов в долгосрочной перспективе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З самого ранку ...
Бо буває шо попало ...
Але тоді заголовок маніпулятивний. Хоча про що це я?
https://www.youtube.com/watch?v=fz9FZ-EwNgY
в жов заднем проходе и жаркое дыхание в затылке
Ласки при помощи 2-метрового штатива.
следующая Мрия привезёт презервативы.
..
.....
==
Все переболевшие в будущем не смогут иметь потомство, а переболеют все.