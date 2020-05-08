Коронавірус може передаватися статевим шляхом, - китайські вчені

Китайські вчені підтвердили, що коронавірус здатний передаватися статевим шляхом.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому у виданні Journal of the American Medical Association, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На новий шлях передачі захворювання вказують дані, отримані в результаті тестування пацієнтів чоловічої статі у міській лікарні Шанцю (Китай). У спермі шести із 38 обстежених хворих - або 16 відсотках - були виявлені сліди SARS-CoV-2. Фахівці уточнили, що обстежені пацієнти йшли на поправку, але, мабуть, все одно залишалися заразними.

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Раніше лікарі припускали, що збудники COVID-19 можуть перебувати в спермі, як це було у випадку з лихоманкою Зіка або вірусами Ебола. Однак ранні тести 12 хворих чоловіків показали негативний результат на SARS-CoV-2 у зразках сперми.

Вчені зазначають, що тести проводилися в невеликій групі людей, тому реальні дані можуть змінитися. Крім того, достеменно невідомо, чи здатні збудники коронавірусу, які містяться в спермі, атакувати організм іншої людини під час статевого контакту.

"Вплив SARS-CoV-2 на чоловіче здоров'я може докорінно змінити профілактику захворювання", - наводить слова фахівців агентство.

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Згідно з висновком медиків, необхідно не тільки провести великі дослідження на цю тему, але і з'ясувати, як COVID-19 може впливати на репродуктивну систему пацієнтів у довгостроковій перспективі.