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Новини Коронавірус і карантин
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Коронавірус може передаватися статевим шляхом, - китайські вчені

Коронавірус може передаватися статевим шляхом, - китайські вчені

Китайські вчені підтвердили, що коронавірус здатний передаватися статевим шляхом.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому у виданні Journal of the American Medical Association, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На новий шлях передачі захворювання вказують дані, отримані в результаті тестування пацієнтів чоловічої статі у міській лікарні Шанцю (Китай). У спермі шести із 38 обстежених хворих - або 16 відсотках - були виявлені сліди SARS-CoV-2. Фахівці уточнили, що обстежені пацієнти йшли на поправку, але, мабуть, все одно залишалися заразними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв коронавірусу у світі досягла 269,5 тис. осіб, інфіковано понад 3,8 млн. ІНФОГРАФІКА

Раніше лікарі припускали, що збудники COVID-19 можуть перебувати в спермі, як це було у випадку з лихоманкою Зіка або вірусами Ебола. Однак ранні тести 12 хворих чоловіків показали негативний результат на SARS-CoV-2 у зразках сперми.

Вчені зазначають, що тести проводилися в невеликій групі людей, тому реальні дані можуть змінитися. Крім того, достеменно невідомо, чи здатні збудники коронавірусу, які містяться в спермі, атакувати організм іншої людини під час статевого контакту.

"Вплив SARS-CoV-2 на чоловіче здоров'я може докорінно змінити профілактику захворювання", - наводить слова фахівців агентство.

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Згідно з висновком медиків, необхідно не тільки провести великі дослідження на цю тему, але і з'ясувати, як COVID-19 може впливати на репродуктивну систему пацієнтів у довгостроковій перспективі.

Автор: 

карантин (18172) секс (116) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+61
от оно че Михалыч? А я то думаю, откуда монахи в Лавре поголовно заразились!
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08.05.2020 08:49 Відповісти
+29
Тормоза...наша скалевская еще два месяца назад об этом знала...потому и гандонов в Санжары завезли...
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08.05.2020 08:45 Відповісти
+23
решение уже есть!.. смотреть инструкцию, под названием "Голый пистолет"..
Коронавирус может передаваться половым путем, - китайские ученые - Цензор.НЕТ 6746
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08.05.2020 08:45 Відповісти
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Больше ада, больше!
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08.05.2020 08:44 Відповісти
от оно че Михалыч? А я то думаю, откуда монахи в Лавре поголовно заразились!
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08.05.2020 08:49 Відповісти
получается Филарет прав.
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08.05.2020 09:37 Відповісти
И две тысячи медработников. Откуда зараза , если они в масках и перчатках ?
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08.05.2020 10:27 Відповісти
решение уже есть!.. смотреть инструкцию, под названием "Голый пистолет"..
Коронавирус может передаваться половым путем, - китайские ученые - Цензор.НЕТ 6746
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08.05.2020 08:45 Відповісти
Завтра педалик секс запретит! Всем интенсивно ХХХХ пока постановление не вышло! А то потом - тока за 17 000!
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08.05.2020 08:45 Відповісти
Теперь полицаи будут проверять, что бы все по две маски носили!!!
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08.05.2020 09:19 Відповісти
и проверять школьниц на девственность при входе в супермаркет
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08.05.2020 09:25 Відповісти
Разве, что начальные классы, старшие бесполезно.
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08.05.2020 10:26 Відповісти
и по 2 презерватива
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08.05.2020 09:31 Відповісти
Тормоза...наша скалевская еще два месяца назад об этом знала...потому и гандонов в Санжары завезли...
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08.05.2020 08:45 Відповісти
Щас нам на год продлят карантин, и послабление будут давать только тем, кто установит видеонаблюдение в спальне за свой счет, с выведением на пульт Аваковскому ведомству.
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08.05.2020 10:35 Відповісти
шеф, шеф усе пропало...))
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08.05.2020 08:45 Відповісти
треба обмежувати
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08.05.2020 08:47 Відповісти
ту без хфранцузького поцілунку, аж ніяк...))
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08.05.2020 08:47 Відповісти
Нічого собі: редактор постарався - фотку нормальну знайшов до статті.
З самого ранку ...
Бо буває шо попало ...
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08.05.2020 08:48 Відповісти
Наявність вірусу у спермі не означає, що може передаватися. Він може бути присутнім у багатьох біологічних рідинах.
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08.05.2020 08:50 Відповісти
Соррі, пропустив оце речення: "Кроме того, доподлинно неизвестно, способны ли находящиеся в сперме возбудители коронавируса атаковать организм другого человека при половом контакте Источник: https://censor.net/n3194187".

Але тоді заголовок маніпулятивний. Хоча про що це я?
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08.05.2020 08:52 Відповісти
Так про кликбейт же!
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08.05.2020 09:24 Відповісти
Коронавирус может передаваться половым путем, - китайские ученые - Цензор.НЕТ 1849
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08.05.2020 08:58 Відповісти
Класс.
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08.05.2020 09:34 Відповісти
Ой, як тебе "ЗЕлюки" не *******... Уже й спамить стали...
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08.05.2020 10:23 Відповісти
ти що-дятел??
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08.05.2020 08:59 Відповісти
Ну для китайцев это актуально!
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08.05.2020 08:51 Відповісти
Разочарование одно с этим недовирусом даже у детей.Сын надеялся,что всё умрут и можно будет ходить по магазинам и брать себе,что захочется.
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08.05.2020 08:52 Відповісти
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08.05.2020 08:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fz9FZ-EwNgY Хороший мальчик!
https://www.youtube.com/watch?v=fz9FZ-EwNgY
Коронавірус може передаватися статевим шляхом, - китайські вчені - Цензор.НЕТ 4824Коронавірус може передаватися статевим шляхом, - китайські вчені - Цензор.НЕТ 4824
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08.05.2020 09:01 Відповісти
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08.05.2020 09:04 Відповісти
Ага это если одеть ОЗК, презать дырочки в паху и совершить половой акт...наверное так проходил эксперимент
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08.05.2020 08:53 Відповісти
Зараз хасиди вас оберуть своїм пророком
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08.05.2020 09:00 Відповісти
Коронавірус може передаватися статевим шляхом, - китайські вчені - Цензор.НЕТ 9352
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08.05.2020 09:22 Відповісти
Ти ОЗК хоч раз одягав? Навіщо "дірочки прорізать"? Там між застібками "конячий" просунуть можна, а не те що людський...
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08.05.2020 10:25 Відповісти
Ну тогда в Л-1
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08.05.2020 19:00 Відповісти
Навіщо костюм псувать? В ньому так гарно рибу ловить "у забродку"... Особливо весною і восени - його можна на ватяні штани натягнуть, щоб простатит не підхопить...
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08.05.2020 19:15 Відповісти
Если бы только то не было проблем бы совсем... сделал анализы и лечишься и другими способами не передаешь вирус...
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08.05.2020 08:53 Відповісти
еще одна гирька в пользу версии об искусственном чинайском происхождении... похоже очень на исследования применения б/о...
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08.05.2020 08:54 Відповісти
направленного (с надеждой) на сокращение популяции...
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08.05.2020 09:35 Відповісти
полы надо чаще мыть...
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08.05.2020 08:56 Відповісти
А ты на полу, это самое .. ?
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08.05.2020 10:29 Відповісти
То, что панику про вирус распространяют пи до рра ssы, не вызывает сомнений.
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08.05.2020 09:08 Відповісти
Именно половым путем? Предполагается, что при этом сексом пара занимается после полной дезинфекции перед встречей и в респираторах?
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08.05.2020 09:08 Відповісти
Пара катается по полу.
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08.05.2020 09:09 Відповісти
Так ведь потожировые выделения на коже и телесный контакт полностью устранить не удастся... Сужу по опыту - в одежде трахаться очень неудобно...
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08.05.2020 09:34 Відповісти
Ясно понятно. Непонятно нафига вообще выяснять передается ли он половым путем, если он в обязательном порядке передастся респираторным путем при близком длительном контакте без защитных средств хоть занимайся хоть не занимайся при этом сексом.
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08.05.2020 09:48 Відповісти
Так ведь в Лос-Анжелесе уже разработан "полускафандр", в котором можно курить, есть, пить и пользоваться мобильным. Учтен даже такой фактор, как сексуальные утехи - этим можно заниматься, не снимая скафандра... Теперь кто-то будет разрабатывать "безопасные методы зачатия"... Типа - "хотите детей? перед определёнными врачом днями, пройдите тестирование...". Такое уже было - "в период развитого христианства". Тогда сексом запрещалось заниматься во время постов и некоторых религиозных праздников, и только в определённые дни недели...
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08.05.2020 10:08 Відповісти
A скафандр с автономными вибраторами двух видов и видиком?
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08.05.2020 11:43 Відповісти
Це не до мене... Я - не винахідник... Скоріше - "генератор ідей"... А скафандр, як написали, має і функцію передачі оточуючим повідомлення про емоційний стан людини, за допомогою світлової сигналізації... кольори райдуги сигналізують про "відкритість", бажання спілкування, а червоний - "зайнятіть"...
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08.05.2020 11:53 Відповісти
А в противогазе так вобще!!!
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08.05.2020 11:37 Відповісти
вот теперь понятно, почему все лавры зараженные
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08.05.2020 09:11 Відповісти
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08.05.2020 09:21 Відповісти
Ксюха, так и доктора тоже тысячами, дырочки в халатах наверное...
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08.05.2020 10:31 Відповісти
В докторів робота, пов'язана з ризиком. )
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08.05.2020 10:32 Відповісти
Теперь даже в противогазах нельзя?
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08.05.2020 09:12 Відповісти
первые признаки заражения у монахов Лавры были, резкая боль в жо в заднем проходе и жаркое дыхание в затылке
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08.05.2020 09:29 Відповісти
Соблюдая дистанцию.
Ласки при помощи 2-метрового штатива.
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08.05.2020 10:32 Відповісти
В противочленах можно.
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08.05.2020 10:49 Відповісти
В противогазах надетых на скафандр мона!
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08.05.2020 11:51 Відповісти
Да уж,"великое"открытие сделали китайские учёные! А то без них не понятно,что вирус содержится во всех выделениях заражённого человека!
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08.05.2020 09:20 Відповісти
Коронавирус, поражающий нижние отделы легких, т.е. легочную ткань, передается половым путем? Не, ну есть, безусловно, варианты , но это из другой оперы. Типа, гриппом при половом контакте заразиться нельзя? Ну, разве что, сношаться в противогазе. У нас пандемия не коронавируса, а шизофрении и олигофрении.
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08.05.2020 09:25 Відповісти
китайские производители презервативов заказали вброс у китайских учёных.
следующая Мрия привезёт презервативы.
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08.05.2020 09:25 Відповісти
Цьому ...не сташно ..

..
..Коронавірус може передаватися статевим шляхом, - китайські вчені - Цензор.НЕТ 5199...
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08.05.2020 09:25 Відповісти
Что это за gандон в презерватие ?
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08.05.2020 10:33 Відповісти
Я и не сомневалась, что кто-то в прошлом году умудрился отыметь панголина.
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08.05.2020 09:31 Відповісти
китайские учёные, самые китайские в мире! а если серьёзно то китайцы молодцы! так развести весь мир, уничтожить мировую экономику!... одним словом красиво а теперь ещё застращать дебилов что бы не размножались.
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08.05.2020 09:34 Відповісти
Одеть ОЗК , залить спиртом трущиеся предметы и вперед .
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08.05.2020 09:59 Відповісти
как COVID-19 может влиять на репродуктивную систему

==
Все переболевшие в будущем не смогут иметь потомство, а переболеют все.
Коронавірус може передаватися статевим шляхом, - китайські вчені - Цензор.НЕТ 8266
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08.05.2020 10:13 Відповісти
он еще телепатически передается, из одной тупой башки в другую
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08.05.2020 10:28 Відповісти
Теперь поняли, ПЕНСИОНЕРЫ, от чего вы так быстро заражаетесь. ПРЫПЫНИТЬ бл.......... во.
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08.05.2020 12:48 Відповісти
 
 