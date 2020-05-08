РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10060 посетителей онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
1 947 12

Минздрав выяснит ситуацию с 300%-ными доплатами медикам, - замминистра Шаталова. ВИДЕО

Министерство здравоохранения до конца дня обещает выяснит ситуацию с доплатами медикам, борющимся с COVID-19.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня до конца дня выясним ситуацию. Мы обязательно проконтролируем и промониторим, что с выплатами в регионах", - сказала она.

Замминистра также призвала врачей в случае невыплаты обращаться в Минздрав.

Читайте также: Критерии адаптивного карантина представят в ближайшее время, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4905) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Блазні, вам напевно навіть зебіли вже не вірять.
показать весь комментарий
08.05.2020 10:18 Ответить
+5
на "Г+Г" сообщают причину, почему не нравится реформа. Очень неуклюже, нужно сказать. Потому что за каждым больным ковид в каждую больницу по реформе должны были поступить "деньги за пациентом". Но деньги уже разграбили. Поэтому накладываем лапу на финансовые потоки. Профит

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1258508900480937984/photo/1
показать весь комментарий
08.05.2020 10:18 Ответить
+5
Тільки зараз ви починаєте з'ясовувати про зарплату медиків? Степанова у відставку!
показать весь комментарий
08.05.2020 10:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не можуть тих нещасних пару тисяч гривень заплатити медикам. Італійським медикам в лікарнях платили по 600-800 євро в день.
показать весь комментарий
08.05.2020 10:17 Ответить
Блазні, вам напевно навіть зебіли вже не вірять.
показать весь комментарий
08.05.2020 10:18 Ответить
на "Г+Г" сообщают причину, почему не нравится реформа. Очень неуклюже, нужно сказать. Потому что за каждым больным ковид в каждую больницу по реформе должны были поступить "деньги за пациентом". Но деньги уже разграбили. Поэтому накладываем лапу на финансовые потоки. Профит

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1258508900480937984/photo/1
показать весь комментарий
08.05.2020 10:18 Ответить
Тільки зараз ви починаєте з'ясовувати про зарплату медиків? Степанова у відставку!
показать весь комментарий
08.05.2020 10:22 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform @tZEinform

https://twitter.com/tZEinform/status/1258395110787690499 17 год

Уволен руководитель Житомирского лабораторного центра.
Виновен в том, что сказал правду.
Правду о том что у него нет ни инструментальных ни человеческих возможностей проводить тесты в нужный период в связи с превышением нормативов загрузки.
Это Зеленский ваши "300% надбавки" ?
показать весь комментарий
08.05.2020 10:24 Ответить
По старой советской традиции - хотели как лучше, получилось как всегда.
показать весь комментарий
08.05.2020 10:27 Ответить
Радянська система була паскудною, але за нецільове використання коштів чиновників Мінздраву давно би посадили.
показать весь комментарий
08.05.2020 10:30 Ответить
Если зележопые раскрали все деньги и развалили промышленность - то что выясняй "ситуацию", что не выясняй...
показать весь комментарий
08.05.2020 10:28 Ответить
тю та тут выяснять нечего - зеленые полностью ,как это мягко и без матов сказать - ну как всегда ))
показать весь комментарий
08.05.2020 10:30 Ответить
Да подождите вы с медиками.Ещё учителя свою зп в 4000$ не получили.В очередь.
показать весь комментарий
08.05.2020 10:35 Ответить
Хорошая у них тормозная жидкость!
показать весь комментарий
08.05.2020 10:48 Ответить
молодці ...перевзулися у стрибку ...брешуть все краще й краще ...але всеодно непереконливо...видно що молоді , не те що сивочолий педро зі своєю гетьманською скупою сльозою
показать весь комментарий
08.05.2020 11:03 Ответить
 
 