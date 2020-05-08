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Минздрав выяснит ситуацию с 300%-ными доплатами медикам, - замминистра Шаталова. ВИДЕО
Министерство здравоохранения до конца дня обещает выяснит ситуацию с доплатами медикам, борющимся с COVID-19.
Об этом сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня до конца дня выясним ситуацию. Мы обязательно проконтролируем и промониторим, что с выплатами в регионах", - сказала она.
Замминистра также призвала врачей в случае невыплаты обращаться в Минздрав.
Топ комментарии
+6 vitaliymkua
показать весь комментарий08.05.2020 10:18 Ответить Ссылка
+5 Игорь Емец
показать весь комментарий08.05.2020 10:18 Ответить Ссылка
+5 Ali Hasan
показать весь комментарий08.05.2020 10:22 Ответить Ссылка
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https://twitter.com/tZEinform/status/1258395110787690499 17 год
Уволен руководитель Житомирского лабораторного центра.
Виновен в том, что сказал правду.
Правду о том что у него нет ни инструментальных ни человеческих возможностей проводить тесты в нужный период в связи с превышением нормативов загрузки.
Это Зеленский ваши "300% надбавки" ?