Минздрав выяснит ситуацию с 300%-ными доплатами медикам, - замминистра Шаталова. ВИДЕО

Министерство здравоохранения до конца дня обещает выяснит ситуацию с доплатами медикам, борющимся с COVID-19.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня до конца дня выясним ситуацию. Мы обязательно проконтролируем и промониторим, что с выплатами в регионах", - сказала она.

Замминистра также призвала врачей в случае невыплаты обращаться в Минздрав.

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