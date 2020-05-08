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МОЗ з'ясує ситуацію з 300% доплатами медикам, - заступниця міністра Шаталова. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я до кінця дня обіцяє з'ясує ситуацію з доплатами медикам, які борються з COVID-19.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні до кінця дня з'ясуємо ситуацію. Ми обов'язково проконтролюємо і промоніторимо, що з виплатами в регіонах", - сказала вона.

Заступниця міністра також закликала лікарів у разі невиплати звертатися до МОЗ.

Також читайте: МОЗ про медреформу: Ми не можемо допустити, щоб одна лікарня мала шалені надходження, а інша - не могла купити хліба

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Блазні, вам напевно навіть зебіли вже не вірять.
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08.05.2020 10:18
+5
на "Г+Г" сообщают причину, почему не нравится реформа. Очень неуклюже, нужно сказать. Потому что за каждым больным ковид в каждую больницу по реформе должны были поступить "деньги за пациентом". Но деньги уже разграбили. Поэтому накладываем лапу на финансовые потоки. Профит

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1258508900480937984/photo/1
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08.05.2020 10:18
+5
Тільки зараз ви починаєте з'ясовувати про зарплату медиків? Степанова у відставку!
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08.05.2020 10:22
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Не можуть тих нещасних пару тисяч гривень заплатити медикам. Італійським медикам в лікарнях платили по 600-800 євро в день.
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08.05.2020 10:17 Відповісти
Блазні, вам напевно навіть зебіли вже не вірять.
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08.05.2020 10:18 Відповісти
на "Г+Г" сообщают причину, почему не нравится реформа. Очень неуклюже, нужно сказать. Потому что за каждым больным ковид в каждую больницу по реформе должны были поступить "деньги за пациентом". Но деньги уже разграбили. Поэтому накладываем лапу на финансовые потоки. Профит

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1258508900480937984/photo/1
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08.05.2020 10:18 Відповісти
Тільки зараз ви починаєте з'ясовувати про зарплату медиків? Степанова у відставку!
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08.05.2020 10:22 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform @tZEinform

https://twitter.com/tZEinform/status/1258395110787690499 17 год

Уволен руководитель Житомирского лабораторного центра.
Виновен в том, что сказал правду.
Правду о том что у него нет ни инструментальных ни человеческих возможностей проводить тесты в нужный период в связи с превышением нормативов загрузки.
Это Зеленский ваши "300% надбавки" ?
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08.05.2020 10:24 Відповісти
По старой советской традиции - хотели как лучше, получилось как всегда.
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08.05.2020 10:27 Відповісти
Радянська система була паскудною, але за нецільове використання коштів чиновників Мінздраву давно би посадили.
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08.05.2020 10:30 Відповісти
Если зележопые раскрали все деньги и развалили промышленность - то что выясняй "ситуацию", что не выясняй...
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08.05.2020 10:28 Відповісти
тю та тут выяснять нечего - зеленые полностью ,как это мягко и без матов сказать - ну как всегда ))
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08.05.2020 10:30 Відповісти
Да подождите вы с медиками.Ещё учителя свою зп в 4000$ не получили.В очередь.
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08.05.2020 10:35 Відповісти
Хорошая у них тормозная жидкость!
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08.05.2020 10:48 Відповісти
молодці ...перевзулися у стрибку ...брешуть все краще й краще ...але всеодно непереконливо...видно що молоді , не те що сивочолий педро зі своєю гетьманською скупою сльозою
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08.05.2020 11:03 Відповісти
 
 