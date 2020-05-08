МОЗ з'ясує ситуацію з 300% доплатами медикам, - заступниця міністра Шаталова. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я до кінця дня обіцяє з'ясує ситуацію з доплатами медикам, які борються з COVID-19.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні до кінця дня з'ясуємо ситуацію. Ми обов'язково проконтролюємо і промоніторимо, що з виплатами в регіонах", - сказала вона.

Заступниця міністра також закликала лікарів у разі невиплати звертатися до МОЗ.

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