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МОЗ з'ясує ситуацію з 300% доплатами медикам, - заступниця міністра Шаталова. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я до кінця дня обіцяє з'ясує ситуацію з доплатами медикам, які борються з COVID-19.
Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні до кінця дня з'ясуємо ситуацію. Ми обов'язково проконтролюємо і промоніторимо, що з виплатами в регіонах", - сказала вона.
Заступниця міністра також закликала лікарів у разі невиплати звертатися до МОЗ.
Топ коментарі
+6 vitaliymkua
показати весь коментар08.05.2020 10:18
+5 Игорь Емец
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+5 Ali Hasan
показати весь коментар08.05.2020 10:22
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https://twitter.com/tZEinform/status/1258395110787690499 17 год
Уволен руководитель Житомирского лабораторного центра.
Виновен в том, что сказал правду.
Правду о том что у него нет ни инструментальных ни человеческих возможностей проводить тесты в нужный период в связи с превышением нормативов загрузки.
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