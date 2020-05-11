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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения сообщило о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4906) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6304
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11.05.2020 10:16 Ответить
Якщо врахувати кількість інфікованих медиків, то по Мінохорони здоров'я треба паніхиду, а не брифинг.
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11.05.2020 10:16 Ответить
https://youtu.be/GIWl7Pi1wJ0 Протести в Німеччині пройшли по всіх містах! Багатотисячні! Слава німцям! Незалежні свободрлюбиві люди!
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11.05.2020 10:21 Ответить
https://youtu.be/dagJqcoc-n8 описання протестів в Німеччині. рос. мова.
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11.05.2020 10:26 Ответить
Брехінг...
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11.05.2020 10:26 Ответить
воно требує 165 мільярдів гривень щомісяця на "маски для лікарень". Інформацію не спростовано, тому йа йому не вірю. Жодному слову цього отмороженого падонка
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11.05.2020 10:56 Ответить
Это не брифинг. Это какой то чувак в рубахе расстегнутой, под деревом. Сегодня такое можно нарисовать. 😔
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11.05.2020 13:10 Ответить
 
 