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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я повідомляє про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Також читайте: На ранок 11 травня зафіксовано 416 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 15 648, летальних - 408, одужали 3288 осіб

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6304
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11.05.2020 10:16 Відповісти
Якщо врахувати кількість інфікованих медиків, то по Мінохорони здоров'я треба паніхиду, а не брифинг.
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11.05.2020 10:16 Відповісти
https://youtu.be/GIWl7Pi1wJ0 Протести в Німеччині пройшли по всіх містах! Багатотисячні! Слава німцям! Незалежні свободрлюбиві люди!
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11.05.2020 10:21 Відповісти
https://youtu.be/dagJqcoc-n8 описання протестів в Німеччині. рос. мова.
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11.05.2020 10:26 Відповісти
Брехінг...
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11.05.2020 10:26 Відповісти
воно требує 165 мільярдів гривень щомісяця на "маски для лікарень". Інформацію не спростовано, тому йа йому не вірю. Жодному слову цього отмороженого падонка
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11.05.2020 10:56 Відповісти
Это не брифинг. Это какой то чувак в рубахе расстегнутой, под деревом. Сегодня такое можно нарисовать. 😔
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11.05.2020 13:10 Відповісти
 
 