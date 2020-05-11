1 986 7
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я повідомляє про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTg5MjE1Mjk4NzU4NTA0Ng%3D%3D&av=100013457791307