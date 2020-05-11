Разрытая могила. Как каналы кума Путина запугивают украинцев. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" Богдан Буткевич продолжает бороться с пророссийской пропагандой от каналов Виктора Медведчука. 9 мая и "победобесие" прошли, но рупоры Кремля не устают пугать украинцев злыми националистами и рассказывать о "великой победе".

На этот раз в центре внимания - памятник и могила генералу Николаю Ватутину. На его счету - сотни тысяч загубленных украинских жизней. Но он - один из столпов "победобесного" мифа россиян. Итак, почему в центре Киева не должно быть памятника Ватутину? Как его потомки хотят перезахоронить родственника? И почему власть не реагирует (и вряд ли отреагирует в дальнейшем) на прямую вражескую пропаганду у себя под носом?

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Как сообщалось ранее, Александр Ватутин, внук советского генерала Николая Ватутина, назвал свои условия переноса могилы деда из Киева.

Памятник Ватутину расположен в центре Киева, возле здания Верховной Рады.

Недавно петиция на сайте городского совета Киева с требованием демонтировать монумент набрала необходимое количество голосов. Теперь петицию должны рассмотреть столичные органы власти. Среди предложений петиции - перенести захоронение на одно из кладбищ Киева. Мэр Виталий Кличко дал поручение рассмотреть эти просьбы трем городским комиссиям и двум своим заместителям.

В Украинском институте национальной памяти говорят, что с юридической точки зрения такая петиция к городской власти бесперспективна.

Уже несколько лет подряд отказ сносить памятник официально объясняют тем, что это не просто монумент, а могила генерала.

Родные Ватутина еще в 2015 объявили о том, что будут просить перезахоронения.

В УИНП на это заявили, что вопрос прорабатывают "в том числе и с привлечением иностранных каналов". "Но пока мы не имеем никаких конкретных предложений на эту тему и, соответственно, мы их не рассматриваем в официальной плоскости", - заявил председатель УИНП Антон Дробович.