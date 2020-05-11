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Разрытая могила. Как каналы кума Путина запугивают украинцев. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" Богдан Буткевич продолжает бороться с пророссийской пропагандой от каналов Виктора Медведчука. 9 мая и "победобесие" прошли, но рупоры Кремля не устают пугать украинцев злыми националистами и рассказывать о "великой победе".

На этот раз в центре внимания - памятник и могила генералу Николаю Ватутину. На его счету - сотни тысяч загубленных украинских жизней. Но он - один из столпов "победобесного" мифа россиян. Итак, почему в центре Киева не должно быть памятника Ватутину? Как его потомки хотят перезахоронить родственника? И почему власть не реагирует (и вряд ли отреагирует в дальнейшем) на прямую вражескую пропаганду у себя под носом?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

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Как сообщалось ранее, Александр Ватутин, внук советского генерала Николая Ватутина, назвал свои условия переноса могилы деда из Киева.

Памятник Ватутину расположен в центре Киева, возле здания Верховной Рады.

Недавно петиция на сайте городского совета Киева с требованием демонтировать монумент набрала необходимое количество голосов. Теперь петицию должны рассмотреть столичные органы власти. Среди предложений петиции - перенести захоронение на одно из кладбищ Киева. Мэр Виталий Кличко дал поручение рассмотреть эти просьбы трем городским комиссиям и двум своим заместителям.

В Украинском институте национальной памяти говорят, что с юридической точки зрения такая петиция к городской власти бесперспективна.

Уже несколько лет подряд отказ сносить памятник официально объясняют тем, что это не просто монумент, а могила генерала.

Родные Ватутина еще в 2015 объявили о том, что будут просить перезахоронения.

В УИНП на это заявили, что вопрос прорабатывают "в том числе и с привлечением иностранных каналов". "Но пока мы не имеем никаких конкретных предложений на эту тему и, соответственно, мы их не рассматриваем в официальной плоскости", - заявил председатель УИНП Антон Дробович.

Автор: 

Вторая мировая война (428) День Победы (1231) история (2018) пропаганда (3705) россия (96472) Буткевич Богдан (434)


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Топ комментарии
+55
Загадка для избирателей ОПЗЖ

Почему Виктор Медведчук не выходит с фотографией отца на шествия бессмертного полка?
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11.05.2020 15:32 Ответить
+34
Разрытая могила. Как каналы кума Путина запугивают украинцев - Цензор.НЕТ 608
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11.05.2020 15:34 Ответить
+25
Ті, хто "думають" за васРазрытая могила. Как каналы кума Путина запугивают украинцев - Цензор.НЕТ 7194
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11.05.2020 15:40 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Загадка для избирателей ОПЗЖ

Почему Виктор Медведчук не выходит с фотографией отца на шествия бессмертного полка?
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11.05.2020 15:32 Ответить
Фестиваль победобесия. Как Россия провела 9 мая.
Каждое 9 мая российские власти и их дизайнеры устраивают парад идиотизма…
Каждое 9 мая российские власти и их дизайнеры устраивают парад идиотизма…
https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be.html#more-103001

😂😂😂😁😁
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11.05.2020 15:33 Ответить
остальные не поймут, вот если бы с фото Сталина или, на крайний случай Николая №2, - это другое дело
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11.05.2020 15:37 Ответить
Потому что его отец сидел как украинский националист но воспитывала то его мать-еврейка и он вырос жидобольшевиком.
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11.05.2020 23:47 Ответить
Та віддав би нах...
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11.05.2020 15:32 Ответить
... а я б виключно за гроші - задаром тільки котята родяться
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11.05.2020 15:38 Ответить
Нах Мені його кістки??))
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11.05.2020 15:39 Ответить
хотя, толку с этого Ватутина, как молока с козла, другое дело цадик Нахман - Умань с него процветает
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11.05.2020 15:40 Ответить
Разрытая могила. Как каналы кума Путина запугивают украинцев - Цензор.НЕТ 6308
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11.05.2020 15:32 Ответить
Разрытая могила. Как каналы кума Путина запугивают украинцев - Цензор.НЕТ 608
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11.05.2020 15:34 Ответить
ФАРИОН ЖЖЁТ НЕ ПО ДЕТСКИ
https://youtu.be/m0FO-johahM
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11.05.2020 15:35 Ответить
Ща медики другим заняты. Даже в дурке санитаров пришлось привлечь. Вот и упустили.)
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11.05.2020 15:45 Ответить
Усіка?
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11.05.2020 19:54 Ответить
Разрытая могила. Как каналы кума Путина запугивают украинцев - Цензор.НЕТ 5536
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11.05.2020 15:35 Ответить
Десь прочитав- родичі Ватутіна згодні..але, з усіма військовими почестями..
Нах цей " парад" побєдобєсія нам треба??!!
Викопали, та НАХ!!
😁
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11.05.2020 15:38 Ответить
хто погодиться йому "почесті" оказивать ?
Зеленскьий?
Хомчак?
командир підрозділу ?
солдат ?

за такі "почесті" їх винесуть з України разом з Ватутіним
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11.05.2020 15:43 Ответить
Ви вже зовсім "позеленілі"..))
Зелений," ввічлиливий" контінгент пришлють..
А ригошакаладнізажопникам тільки на радість..))
😁
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11.05.2020 15:52 Ответить
Ті, хто "думають" за васРазрытая могила. Как каналы кума Путина запугивают украинцев - Цензор.НЕТ 7194
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11.05.2020 15:40 Ответить
Национальная идея мощно внедрена в мозг нации самыми выдающимися этническими украинцами!
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11.05.2020 15:47 Ответить
Чё то пятогоанала не видать, и кому он интересно принадлежит?
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11.05.2020 16:32 Ответить
интер - блевотина ублюдочная, остальные тоже не смотрю
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11.05.2020 15:48 Ответить
А чё не написал за 112, News One, 4 канал, Zik - это мертвечина или его шобла
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11.05.2020 15:48 Ответить
Розрита могила. Як канали кума Путіна залякують українців - Цензор.НЕТ 7462
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11.05.2020 15:53 Ответить
А хтось змушує дивитись телебачення?
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11.05.2020 15:52 Ответить
Мене, ніхто. Та більшість дивиться
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11.05.2020 15:55 Ответить
отож
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12.05.2020 10:26 Ответить
Опорос..ТБ вже 6 РОКІВ не дивлюся..))
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11.05.2020 15:53 Ответить
А что же ты 3 порошенковских помойки не нарисовал, которые согласованно с медведчуковскими мочат Зеленского, сознательно ослабляя Украину на радость понятно кому
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11.05.2020 17:04 Ответить
Намалюй, убеге, в чому проблема? І факти приведи. А ще, намалюй тих, які 5 років мочили Пороха, разом з фуйлом- коломойським- зеленським, щоб розорити і здати Україну.
"https://www.pravda.com.ua/articles/2019/05/23/7215942/ Разговор с Коломойским "

- Вы же общаетесь со всеми олигархами. Интересно услышать ваш инсайд: кого https://www.pravda.com.ua/articles/2018/12/7/7200495/ олигархи поддерживали на этих выборах?
- В душе все - Зеленского. А публично тоже многие Зеленского, но уже в зависимости…

- Ахметов тоже Зеленского поддерживал?
- Да (смеется). Материально он не поддерживал, естественно, и публично он ничего не сказал. Но учитывая, что он стал больше появляться на ТРК - да. Все начали поддерживать, но чуть позже, чуть раньше.
Кстати, Ахметов сказал мне о том, что Зеленский будет президентом, еще в 2016-ом году. После первого выпуска "Слуги народа". В 2016-ом году! Не в 2017-ом, не в 2018-ом. Я еще от Зеленского не слышал, что он собирается идти.
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11.05.2020 17:50 Ответить
Погано, що це питання розглядає Дробович, який проросійські налаштований!
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11.05.2020 15:41 Ответить
В общем понятно, что если Трамп перестал числить СССР в победителях, то колониальные администрации обязаны держать ту же линию - Ватутина убрать, про победу миллионов украинцев в составе КА забыть и объявить маршала Бандеру победителем Германии.
Советские пропагандисты против американских - жалкие дилетанты и честнейшие люди.
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11.05.2020 15:44 Ответить
Разрытая могила. Как каналы кума Путина запугивают украинцев - Цензор.НЕТ 7539
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11.05.2020 15:46 Ответить
Разрытая могила. Как каналы кума Путина запугивают украинцев - Цензор.НЕТ 1463
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11.05.2020 15:49 Ответить
Ватник, сиди на бутылке как грозные путенские воены
Разрытая могила. Как каналы кума Путина запугивают украинцев - Цензор.НЕТ 9441

https://www.facebook.com/101131244756639/videos/227456255201978
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11.05.2020 15:48 Ответить
Пока путинское воинство сидит на бутылке истинно грозные добробаты взяли Симферополь.
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11.05.2020 15:54 Ответить
засрандия ж считает только себя победительницей хфашизма... так что воспринимай трамповый пост, как своего рода, троллинг
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11.05.2020 15:49 Ответить
Своего рода троллинг - мощный рост украинской экономики после 1991.
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11.05.2020 15:55 Ответить
Хочешь в бан?
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11.05.2020 20:57 Ответить
Бандера не мав військового звання, перемогу млн українців викреслив саме кремльовський педофіл а не Трамп.
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11.05.2020 15:49 Ответить
годик работы пропаганды - станет маршалом, если уж УПА стала участником мировой войны, то чего сложного?
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11.05.2020 15:51 Ответить
Розрита могила. Як канали кума Путіна залякують українців - Цензор.НЕТ 6591
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11.05.2020 16:00 Ответить
Этот текст я уже давно видел на стенке сортира, корреспонденты Мугабе там мудрость черпают.
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11.05.2020 16:09 Ответить
Ссылочку, плиз
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11.05.2020 17:05 Ответить
Ватный краснозадый длбб,будет и для вас ,рашистов. свой Нюрнберг -Гаага ,ответите падлы за свои преступления кровавые против Украины!
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11.05.2020 16:09 Ответить
Марш шуХрыч начал с Одессы
Разрытая могила. Как каналы кума Путина запугивают украинцев - Цензор.НЕТ 5260
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11.05.2020 15:45 Ответить
Пиховшек еще не сдох? Странно.
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11.05.2020 15:48 Ответить
биологические отходы от ублюдка ватутина поменять на заложников кремлядей !
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11.05.2020 15:49 Ответить
Отдайте памятник в музей истории Украины в войнах. Могилу родственникам, пусть перезахоранивают.
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11.05.2020 15:55 Ответить
Так Виктор Медвейчук кум Петра Порошенко , оно хрестило сына ему .Тот шо в футболке бегал .
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11.05.2020 15:55 Ответить
Розрита могила. Як канали кума Путіна залякують українців - Цензор.НЕТ 1344
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11.05.2020 15:56 Ответить
I як гірко що нічому не навчили нашу яка завжди за всі роки була боягузливою і продажню, а тепер і владу капітулянтів кремлівських Іуд. Не навчили довірливий український народ, золотi слова, видатного лідера української нації, її великого Героя, патріота УНР Симона Петлюри:
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"!
"Любіть Україну, або ідіть геть! "Держава понад партії, нація понад класи"!
+
А найстрашніше що кацапські гниди можуть бути по всій як у президентській так і виконавчій і законодавчій продажній прокремлівській владі, в поки ще суверенній Українській державі. І щоб витравити цих продажних кремлівських гнид ... Треба негайно провести дезінфекцію - знезараження от кацапського віруса антиукраїнських гнид при владі, тільки потужним
протестним мільйонним Майданом. Інакше вже скоро наша держава катастрофічно стане огидною -мерзенною кацапською колонією в складі проклятої паРаші.
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11.05.2020 17:04 Ответить
Порошенко с Медведчуком из одной партии?
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11.05.2020 17:05 Ответить
Бессмертный полк .Розрита могила. Як канали кума Путіна залякують українців - Цензор.НЕТ 7431
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11.05.2020 16:02 Ответить
даже давно сдохшая, эта мразь не дает покоя Украине.....
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11.05.2020 16:12 Ответить
Розрита могила

Світе тихий, краю милий,
Моя Україно,
За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась,
Чи ти діточок непевних
Звичаю не вчила?
«Молилася, турбувалась,
День і ніч не спала,
Малих діток доглядала,
Звичаю навчала.
Виростали мої квіти,
Мої добрі діти,
Панувала і я колись
На широкім світі,
Панувала… Ой Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір,
На свою Вкраїну,
Що, колишучи, співала
Про свою недолю,
Що, співаючи, ридала,
Виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку,
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала.
Степи мої запродані
Жидові, німоті,

Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».

Начетверо розкопана,
Розрита могила.
Чого вони там шукали?
Що там схоронили
Старі батьки? Ех, якби-то,

Якби-то найшли те, що там схоронили,
Не плакали б діти, мати не журилась.

9 октября 1843,
Березань
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11.05.2020 16:41 Ответить
В УИНП захваченном Зебилами капитулянтами на это заявили, что вопрос якобы прорабатывают. "Но пока мы не имеем никаких конкретных предложений на эту тему и, соответственно, мы их не рассматриваем в официальной плоскости", - заявил новый председатель УИНП полу -сепаратист капитулянт А. Дробович. Тут всё ясно что враги Украины не могут снести памятник такому как и сами лютому врагу оккупанту Украины Вате тутену
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11.05.2020 17:03 Ответить
Почему их не обменяли на бойцов ?Розрита могила. Як канали кума Путіна залякують українців - Цензор.НЕТ 7813
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11.05.2020 17:04 Ответить
Уривок з величного вірша Тараса Григоровича Шевченка:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Раби, підніжки, грязь Москви, сміття - ваші пани,ясновельможнії гетьмани.
Чого ж ви чванитеся, ви! Сини сердешної Украйни! Що добре ходите в ярмі,
Ще лучче, як батьки ходили, так от як кров свою лили батьки за часів
Московії і Варшави, i вам, синам, передали свої кайдани, i свою славу!
Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають.
-
Слава Україні ! Україна понад усе
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11.05.2020 17:08 Ответить
Розрита могила. Як канали кума Путіна залякують українців - Цензор.НЕТ 2074
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11.05.2020 17:17 Ответить
Лютые враги Украины перекрашенные в "ОПЗЖ" бандиты рыгоАналы сбежавшего в паРашу ЗЕКА в Одессе "подставили" таксистов с оплатой за "победную" акцию коммуно фашистов. Про кремлёвская свора "Оппозиционная платформа - За жизнь сепаратистов" 9 мая нанимала таксистов в Одессе. За участие в автопробеге им обещали заплатить 150 грн в час, но в итоге водители не досчитались денег. А ведь фашист маньяк направил своим янычарам кума Мертвечука вдоволь кровавых кремлёвских сребреников для всех Иуд. Видно бандюки Иуды Мертвечука разграбили всё и недоплатили доверчивым таксистам. ничего )(уло ещё им подкинет своих деревянных несмотря что кацапы скоро начнут дохнуть от голода из за всемирного кризиса и санкций.
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11.05.2020 17:44 Ответить
Все эти помойки ватные будут спалены к херам. дело времени
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11.05.2020 17:49 Ответить
Это ЖЕСТЬ, что у нас до сих пор есть такие кАналы...... Ленка Бондаренчиха пластику сделала- брови натянула до середины лба. Не узнать просто.)) А Шухрич недо.... майдановцами. Дякуемо Славку Вакарчуку, млять!
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11.05.2020 18:06 Ответить
вакарчук амёба.
При порошенко не допустил прохождение Свободы, тянули выборы в Донецкой и Луганских областях.
ватники чувствуют себя хорошо, рошенко помог, зеленский их вообще не трогает, они ему свои.
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11.05.2020 18:21 Ответить
Медведчука за грати, потім обміняти: одного кума на всіх.
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11.05.2020 18:39 Ответить
Ну якщо ворогу України та українців дозволяють це робити, то чому б і ні?!
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11.05.2020 19:22 Ответить
Т.Г Шевченко
"Розрита могила"
Світе тихий, краю милий,
Моя Україно,
За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась,
Чи ти діточок непевних
Звичаю не вчила?
«Молилася, турбувалась,
День і ніч не спала,
Малих діток доглядала,
Звичаю навчала.
Виростали мої квіти,
Мої добрі діти,
Панувала і я колись
На широкім світі,
Панувала... Ой Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір,
На свою Вкраїну,
Що, колишучи, співала
Про свою недолю,
Що, співаючи, ридала,
Виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку,
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала.
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі. /253/
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».
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11.05.2020 20:30 Ответить
в период гибридной войны многие публичные люди открыто принимают сторону агрессора и ведут медийную пропаганду. зачем из бюджета выделяют деньги на СБУ?
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11.05.2020 20:37 Ответить
Яка ганьба для українців - медведчуковкі канали!
Незрозуміло що робить СБУ, МВС в країні, яка воює з РФ.??
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11.05.2020 21:06 Ответить
А закінчиться все дуже просто. Приїдуть серед білого дня вусаті дядьки в камуфляжі, скинуть на могілку Ватутіна зверху фугас і підірвуть. Ні памятника, ні могили ката і на додачу "монобільшість в ВР від вибуху обісреться зеленим лайном...
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11.05.2020 23:56 Ответить
Цей корабель виготовили з людських тіл.
Геть усе: палуба, трюм, щогли
I навіть машинне відділення.
Морока була з обшивкою -
особливо погано держали воду місця,
де попадалися людські голови.
Коли утворювалася потужна водотеча,
діру затикали кимось з екіпажу,
в той час як решта
шукала щасливої пристані
у відкритому морі.

В. Стус
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12.05.2020 00:05 Ответить
хахлы, никогда не станут украинцами.
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12.05.2020 00:12 Ответить
Не понимаю почему это еще живое лазит по Украине и еще Шо то вякает !
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12.05.2020 01:24 Ответить
Повесить урода!
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12.05.2020 04:51 Ответить
зеля ж обещал вопросы к медведчуку.
осталось еще 3 года где-то подождать
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12.05.2020 09:58 Ответить
ваЗЕлин!!!! вот это ватное ***...е, полицаевский Выродок, кгбэшный стукач "соколовский" , соучастник убийств Украинских дисидентов и просто Крыса и Падаль, вот это существо спокойно можно обменять на всех Украинских заложников в месте с подстилкой марченко или слабо??? хотя, что-ты дырка на жопе бени можешь, кроме как кривляться и приписывать чужие достижения???
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12.05.2020 10:14 Ответить
Умиляет праведный гнев порохоботов, как будто при мальдивском мертведчук сидел)) На сколько я помню, он очень не кисло приподнялся, а присунуть на кичу все пытались бабу Жулю, что в свое нелегкое время успешно сделал шапкокрад, бывший соратник мальдивского
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12.05.2020 10:30 Ответить
Умиляет праведный гнев Зебілів, как будто при Зеленському мертведчук сидел)) На сколько я помню, он очень не кисло приподнялся, а присунуть на кичу все пытались бабу Жулю, что в свое нелегкое время успешно сделал Коломойський, бывший соратник Зеленського
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12.05.2020 11:26 Ответить
В цьому і була його помилка ... (((
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12.05.2020 12:56 Ответить
Не дивіться лайно і воно вас не буде залякувати!
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12.05.2020 11:25 Ответить
В Чехии в столице (г. Прага) после того, как мэр города распорядился снести памятник кацапу Коневу - на россии взорвались пердаки у карлика-педофила путина и его банды. Не смотря на вопли мокшанских мразей чехи памятник снесли).
Это я чему - надо брать пример с чехов!
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12.05.2020 15:27 Ответить
Розрита могила. Як канали кума Путіна залякують українців - Цензор.НЕТ 1258
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12.05.2020 16:48 Ответить
 
 