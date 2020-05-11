Разрытая могила. Как каналы кума Путина запугивают украинцев. ВИДЕО
В новом выпуске "Без цензуры" Богдан Буткевич продолжает бороться с пророссийской пропагандой от каналов Виктора Медведчука. 9 мая и "победобесие" прошли, но рупоры Кремля не устают пугать украинцев злыми националистами и рассказывать о "великой победе".
На этот раз в центре внимания - памятник и могила генералу Николаю Ватутину. На его счету - сотни тысяч загубленных украинских жизней. Но он - один из столпов "победобесного" мифа россиян. Итак, почему в центре Киева не должно быть памятника Ватутину? Как его потомки хотят перезахоронить родственника? И почему власть не реагирует (и вряд ли отреагирует в дальнейшем) на прямую вражескую пропаганду у себя под носом?
Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.
Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"
Как сообщалось ранее, Александр Ватутин, внук советского генерала Николая Ватутина, назвал свои условия переноса могилы деда из Киева.
Памятник Ватутину расположен в центре Киева, возле здания Верховной Рады.
Недавно петиция на сайте городского совета Киева с требованием демонтировать монумент набрала необходимое количество голосов. Теперь петицию должны рассмотреть столичные органы власти. Среди предложений петиции - перенести захоронение на одно из кладбищ Киева. Мэр Виталий Кличко дал поручение рассмотреть эти просьбы трем городским комиссиям и двум своим заместителям.
В Украинском институте национальной памяти говорят, что с юридической точки зрения такая петиция к городской власти бесперспективна.
Уже несколько лет подряд отказ сносить памятник официально объясняют тем, что это не просто монумент, а могила генерала.
Родные Ватутина еще в 2015 объявили о том, что будут просить перезахоронения.
В УИНП на это заявили, что вопрос прорабатывают "в том числе и с привлечением иностранных каналов". "Но пока мы не имеем никаких конкретных предложений на эту тему и, соответственно, мы их не рассматриваем в официальной плоскости", - заявил председатель УИНП Антон Дробович.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Почему Виктор Медведчук не выходит с фотографией отца на шествия бессмертного полка?
Каждое 9 мая российские власти и их дизайнеры устраивают парад идиотизма…
Каждое 9 мая российские власти и их дизайнеры устраивают парад идиотизма…
https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be.html#more-103001
😂😂😂😁😁
https://youtu.be/m0FO-johahM
Нах цей " парад" побєдобєсія нам треба??!!
Викопали, та НАХ!!
😁
Зеленскьий?
Хомчак?
командир підрозділу ?
солдат ?
за такі "почесті" їх винесуть з України разом з Ватутіним
Зелений," ввічлиливий" контінгент пришлють..
А ригошакаладнізажопникам тільки на радість..))
😁
"https://www.pravda.com.ua/articles/2019/05/23/7215942/ Разговор с Коломойским "
- Вы же общаетесь со всеми олигархами. Интересно услышать ваш инсайд: кого https://www.pravda.com.ua/articles/2018/12/7/7200495/ олигархи поддерживали на этих выборах?
- В душе все - Зеленского. А публично тоже многие Зеленского, но уже в зависимости…
- Ахметов тоже Зеленского поддерживал?
- Да (смеется). Материально он не поддерживал, естественно, и публично он ничего не сказал. Но учитывая, что он стал больше появляться на ТРК - да. Все начали поддерживать, но чуть позже, чуть раньше.
Кстати, Ахметов сказал мне о том, что Зеленский будет президентом, еще в 2016-ом году. После первого выпуска "Слуги народа". В 2016-ом году! Не в 2017-ом, не в 2018-ом. Я еще от Зеленского не слышал, что он собирается идти.
Советские пропагандисты против американских - жалкие дилетанты и честнейшие люди.
https://www.facebook.com/101131244756639/videos/227456255201978
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"!
"Любіть Україну, або ідіть геть! "Держава понад партії, нація понад класи"!
+
А найстрашніше що кацапські гниди можуть бути по всій як у президентській так і виконавчій і законодавчій продажній прокремлівській владі, в поки ще суверенній Українській державі. І щоб витравити цих продажних кремлівських гнид ... Треба негайно провести дезінфекцію - знезараження от кацапського віруса антиукраїнських гнид при владі, тільки потужним
протестним мільйонним Майданом. Інакше вже скоро наша держава катастрофічно стане огидною -мерзенною кацапською колонією в складі проклятої паРаші.
Світе тихий, краю милий,
Моя Україно,
За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась,
Чи ти діточок непевних
Звичаю не вчила?
«Молилася, турбувалась,
День і ніч не спала,
Малих діток доглядала,
Звичаю навчала.
Виростали мої квіти,
Мої добрі діти,
Панувала і я колись
На широкім світі,
Панувала… Ой Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір,
На свою Вкраїну,
Що, колишучи, співала
Про свою недолю,
Що, співаючи, ридала,
Виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку,
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала.
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».
Начетверо розкопана,
Розрита могила.
Чого вони там шукали?
Що там схоронили
Старі батьки? Ех, якби-то,
Якби-то найшли те, що там схоронили,
Не плакали б діти, мати не журилась.
9 октября 1843,
Березань
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Раби, підніжки, грязь Москви, сміття - ваші пани,ясновельможнії гетьмани.
Чого ж ви чванитеся, ви! Сини сердешної Украйни! Що добре ходите в ярмі,
Ще лучче, як батьки ходили, так от як кров свою лили батьки за часів
Московії і Варшави, i вам, синам, передали свої кайдани, i свою славу!
Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають.
-
Слава Україні ! Україна понад усе
При порошенко не допустил прохождение Свободы, тянули выборы в Донецкой и Луганских областях.
ватники чувствуют себя хорошо, рошенко помог, зеленский их вообще не трогает, они ему свои.
"Розрита могила"
Світе тихий, краю милий,
Моя Україно,
За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась,
Чи ти діточок непевних
Звичаю не вчила?
«Молилася, турбувалась,
День і ніч не спала,
Малих діток доглядала,
Звичаю навчала.
Виростали мої квіти,
Мої добрі діти,
Панувала і я колись
На широкім світі,
Панувала... Ой Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір,
На свою Вкраїну,
Що, колишучи, співала
Про свою недолю,
Що, співаючи, ридала,
Виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку,
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала.
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі. /253/
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».
Незрозуміло що робить СБУ, МВС в країні, яка воює з РФ.??
Геть усе: палуба, трюм, щогли
I навіть машинне відділення.
Морока була з обшивкою -
особливо погано держали воду місця,
де попадалися людські голови.
Коли утворювалася потужна водотеча,
діру затикали кимось з екіпажу,
в той час як решта
шукала щасливої пристані
у відкритому морі.
В. Стус
осталось еще 3 года где-то подождать
Это я чему - надо брать пример с чехов!