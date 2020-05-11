Розрита могила. Як канали кума Путіна залякують українців. ВIДЕО
У новому випуску "Без цензури" Богдан Буткевич продовжує боротися з проросійською пропагандою від каналів Віктора Медведчука. 9 Травня і "побєдобєсіє" минули, але рупори Кремля не втомлюється лякати українців злими націоналістами і розповідати про "велику перемогу".
Цього разу в центрі уваги - пам'ятник і могила генералові Миколі Ватутіну. На його рахунку - сотні тисяч загублених українських життів. Але він - один зі стовпів "побєдобєсного" міфу росіян. Отже, чому в центрі Києва не має бути пам'ятника Ватутіну? Як його нащадки хочуть перепоховати родича? І чому влада не реагує (і навряд чи відреагує в подальшому) на пряму ворожу пропаганду у себе під носом?
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Як повідомлялося раніше, Олександр Ватутін, онук радянського генерала Миколи Ватутіна, назвав свої умови перенесення могили діда з Києва.
Пам'ятник Ватутіну розташований у центрі Києва, біля будівлі Верховної Ради.
Нещодавно петиція на сайті міської ради Києва з вимогою демонтувати пам'ятник набрала необхідну кількість голосів. Тепер петицію повинні розглянути столичні органи влади. Серед пропозицій петиції - перенести поховання на одне з кладовищ Києва. Мер Віталій Кличко дав доручення розглянути ці прохання трьом міським комісіям і двом своїм заступникам.
В Українському інституті національної пам'яті кажуть, що з юридичної точки зору така петиція до міської влади безперспективна.
Уже кілька років поспіль відмову зносити пам'ятник офіційно пояснюють тим, що це не просто монумент, а могила генерала.
Рідні Ватутіна ще в 2015 році оголосили про те, що будуть просити перепоховання.
В УІНП на це заявили, що питання опрацьовують "в тому числі і з залученням іноземних каналів". "Але поки ми не маємо жодних конкретних пропозицій на цю тему і, відповідно, ми їх не розглядаємо в офіційній площині", - заявив голова УІНП Антон Дробович.
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Почему Виктор Медведчук не выходит с фотографией отца на шествия бессмертного полка?
Каждое 9 мая российские власти и их дизайнеры устраивают парад идиотизма…
Каждое 9 мая российские власти и их дизайнеры устраивают парад идиотизма…
https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be.html#more-103001
😂😂😂😁😁
https://youtu.be/m0FO-johahM
Нах цей " парад" побєдобєсія нам треба??!!
Викопали, та НАХ!!
😁
Зеленскьий?
Хомчак?
командир підрозділу ?
солдат ?
за такі "почесті" їх винесуть з України разом з Ватутіним
Зелений," ввічлиливий" контінгент пришлють..
А ригошакаладнізажопникам тільки на радість..))
😁
"https://www.pravda.com.ua/articles/2019/05/23/7215942/ Разговор с Коломойским "
- Вы же общаетесь со всеми олигархами. Интересно услышать ваш инсайд: кого https://www.pravda.com.ua/articles/2018/12/7/7200495/ олигархи поддерживали на этих выборах?
- В душе все - Зеленского. А публично тоже многие Зеленского, но уже в зависимости…
- Ахметов тоже Зеленского поддерживал?
- Да (смеется). Материально он не поддерживал, естественно, и публично он ничего не сказал. Но учитывая, что он стал больше появляться на ТРК - да. Все начали поддерживать, но чуть позже, чуть раньше.
Кстати, Ахметов сказал мне о том, что Зеленский будет президентом, еще в 2016-ом году. После первого выпуска "Слуги народа". В 2016-ом году! Не в 2017-ом, не в 2018-ом. Я еще от Зеленского не слышал, что он собирается идти.
Советские пропагандисты против американских - жалкие дилетанты и честнейшие люди.
https://www.facebook.com/101131244756639/videos/227456255201978
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"!
"Любіть Україну, або ідіть геть! "Держава понад партії, нація понад класи"!
+
А найстрашніше що кацапські гниди можуть бути по всій як у президентській так і виконавчій і законодавчій продажній прокремлівській владі, в поки ще суверенній Українській державі. І щоб витравити цих продажних кремлівських гнид ... Треба негайно провести дезінфекцію - знезараження от кацапського віруса антиукраїнських гнид при владі, тільки потужним
протестним мільйонним Майданом. Інакше вже скоро наша держава катастрофічно стане огидною -мерзенною кацапською колонією в складі проклятої паРаші.
Світе тихий, краю милий,
Моя Україно,
За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась,
Чи ти діточок непевних
Звичаю не вчила?
«Молилася, турбувалась,
День і ніч не спала,
Малих діток доглядала,
Звичаю навчала.
Виростали мої квіти,
Мої добрі діти,
Панувала і я колись
На широкім світі,
Панувала… Ой Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір,
На свою Вкраїну,
Що, колишучи, співала
Про свою недолю,
Що, співаючи, ридала,
Виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку,
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала.
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».
Начетверо розкопана,
Розрита могила.
Чого вони там шукали?
Що там схоронили
Старі батьки? Ех, якби-то,
Якби-то найшли те, що там схоронили,
Не плакали б діти, мати не журилась.
9 октября 1843,
Березань
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Раби, підніжки, грязь Москви, сміття - ваші пани,ясновельможнії гетьмани.
Чого ж ви чванитеся, ви! Сини сердешної Украйни! Що добре ходите в ярмі,
Ще лучче, як батьки ходили, так от як кров свою лили батьки за часів
Московії і Варшави, i вам, синам, передали свої кайдани, i свою славу!
Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають.
-
Слава Україні ! Україна понад усе
При порошенко не допустил прохождение Свободы, тянули выборы в Донецкой и Луганских областях.
ватники чувствуют себя хорошо, рошенко помог, зеленский их вообще не трогает, они ему свои.
"Розрита могила"
Світе тихий, краю милий,
Моя Україно,
За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась,
Чи ти діточок непевних
Звичаю не вчила?
«Молилася, турбувалась,
День і ніч не спала,
Малих діток доглядала,
Звичаю навчала.
Виростали мої квіти,
Мої добрі діти,
Панувала і я колись
На широкім світі,
Панувала... Ой Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір,
На свою Вкраїну,
Що, колишучи, співала
Про свою недолю,
Що, співаючи, ридала,
Виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку,
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала.
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі. /253/
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».
Незрозуміло що робить СБУ, МВС в країні, яка воює з РФ.??
Геть усе: палуба, трюм, щогли
I навіть машинне відділення.
Морока була з обшивкою -
особливо погано держали воду місця,
де попадалися людські голови.
Коли утворювалася потужна водотеча,
діру затикали кимось з екіпажу,
в той час як решта
шукала щасливої пристані
у відкритому морі.
В. Стус
осталось еще 3 года где-то подождать
Это я чему - надо брать пример с чехов!