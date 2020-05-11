Розрита могила. Як канали кума Путіна залякують українців. ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" Богдан Буткевич продовжує боротися з проросійською пропагандою від каналів Віктора Медведчука. 9 Травня і "побєдобєсіє" минули, але рупори Кремля не втомлюється лякати українців злими націоналістами і розповідати про "велику перемогу".

Цього разу в центрі уваги - пам'ятник і могила генералові Миколі Ватутіну. На його рахунку - сотні тисяч загублених українських життів. Але він - один зі стовпів "побєдобєсного" міфу росіян. Отже, чому в центрі Києва не має бути пам'ятника Ватутіну? Як його нащадки хочуть перепоховати родича? І чому влада не реагує (і навряд чи відреагує в подальшому) на пряму ворожу пропаганду у себе під носом?

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Як повідомлялося раніше, Олександр Ватутін, онук радянського генерала Миколи Ватутіна, назвав свої умови перенесення могили діда з Києва.

Пам'ятник Ватутіну розташований у центрі Києва, біля будівлі Верховної Ради.

Нещодавно петиція на сайті міської ради Києва з вимогою демонтувати пам'ятник набрала необхідну кількість голосів. Тепер петицію повинні розглянути столичні органи влади. Серед пропозицій петиції - перенести поховання на одне з кладовищ Києва. Мер Віталій Кличко дав доручення розглянути ці прохання трьом міським комісіям і двом своїм заступникам.

В Українському інституті національної пам'яті кажуть, що з юридичної точки зору така петиція до міської влади безперспективна.

Уже кілька років поспіль відмову зносити пам'ятник офіційно пояснюють тим, що це не просто монумент, а могила генерала.

Рідні Ватутіна ще в 2015 році оголосили про те, що будуть просити перепоховання.

В УІНП на це заявили, що питання опрацьовують "в тому числі і з залученням іноземних каналів". "Але поки ми не маємо жодних конкретних пропозицій на цю тему і, відповідно, ми їх не розглядаємо в офіційній площині", - заявив голова УІНП Антон Дробович.