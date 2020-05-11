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Розрита могила. Як канали кума Путіна залякують українців. ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" Богдан Буткевич продовжує боротися з проросійською пропагандою від каналів Віктора Медведчука. 9 Травня і "побєдобєсіє" минули, але рупори Кремля не втомлюється лякати українців злими націоналістами і розповідати про "велику перемогу".

Цього разу в центрі уваги - пам'ятник і могила генералові Миколі Ватутіну. На його рахунку - сотні тисяч загублених українських життів. Але він - один зі стовпів "побєдобєсного" міфу росіян. Отже, чому в центрі Києва не має бути пам'ятника Ватутіну? Як його нащадки хочуть перепоховати родича? І чому влада не реагує (і навряд чи відреагує в подальшому) на пряму ворожу пропаганду у себе під носом?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

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Як повідомлялося раніше, Олександр Ватутін, онук радянського генерала Миколи Ватутіна, назвав свої умови перенесення могили діда з Києва.

Пам'ятник Ватутіну розташований у центрі Києва, біля будівлі Верховної Ради.

Нещодавно петиція на сайті міської ради Києва з вимогою демонтувати пам'ятник набрала необхідну кількість голосів. Тепер петицію повинні розглянути столичні органи влади. Серед пропозицій петиції - перенести поховання на одне з кладовищ Києва. Мер Віталій Кличко дав доручення розглянути ці прохання трьом міським комісіям і двом своїм заступникам.

В Українському інституті національної пам'яті кажуть, що з юридичної точки зору така петиція до міської влади безперспективна.

Уже кілька років поспіль відмову зносити пам'ятник офіційно пояснюють тим, що це не просто монумент, а могила генерала.

Рідні Ватутіна ще в 2015 році оголосили про те, що будуть просити перепоховання.

В УІНП на це заявили, що питання опрацьовують "в тому числі і з залученням іноземних каналів". "Але поки ми не маємо жодних конкретних пропозицій на цю тему і, відповідно, ми їх не розглядаємо в офіційній площині", - заявив голова УІНП Антон Дробович.

Автор: 

Друга світова війна (292) День Перемоги (438) історія (1071) пропаганда (2802) росія (65223) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+55
Загадка для избирателей ОПЗЖ

Почему Виктор Медведчук не выходит с фотографией отца на шествия бессмертного полка?
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11.05.2020 15:32
+34
Разрытая могила. Как каналы кума Путина запугивают украинцев - Цензор.НЕТ 608
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11.05.2020 15:34
+25
Ті, хто "думають" за васРазрытая могила. Как каналы кума Путина запугивают украинцев - Цензор.НЕТ 7194
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11.05.2020 15:40
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Правила форума Рада форумчан
Загадка для избирателей ОПЗЖ

Почему Виктор Медведчук не выходит с фотографией отца на шествия бессмертного полка?
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11.05.2020 15:32 Відповісти
Фестиваль победобесия. Как Россия провела 9 мая.
Каждое 9 мая российские власти и их дизайнеры устраивают парад идиотизма…
Каждое 9 мая российские власти и их дизайнеры устраивают парад идиотизма…
https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be.html#more-103001

😂😂😂😁😁
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11.05.2020 15:33 Відповісти
остальные не поймут, вот если бы с фото Сталина или, на крайний случай Николая №2, - это другое дело
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11.05.2020 15:37 Відповісти
Потому что его отец сидел как украинский националист но воспитывала то его мать-еврейка и он вырос жидобольшевиком.
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11.05.2020 23:47 Відповісти
Та віддав би нах...
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11.05.2020 15:32 Відповісти
... а я б виключно за гроші - задаром тільки котята родяться
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11.05.2020 15:38 Відповісти
Нах Мені його кістки??))
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11.05.2020 15:39 Відповісти
хотя, толку с этого Ватутина, как молока с козла, другое дело цадик Нахман - Умань с него процветает
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11.05.2020 15:40 Відповісти
Разрытая могила. Как каналы кума Путина запугивают украинцев - Цензор.НЕТ 6308
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11.05.2020 15:32 Відповісти
Разрытая могила. Как каналы кума Путина запугивают украинцев - Цензор.НЕТ 608
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11.05.2020 15:34 Відповісти
ФАРИОН ЖЖЁТ НЕ ПО ДЕТСКИ
https://youtu.be/m0FO-johahM
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11.05.2020 15:35 Відповісти
Ща медики другим заняты. Даже в дурке санитаров пришлось привлечь. Вот и упустили.)
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11.05.2020 15:45 Відповісти
Усіка?
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11.05.2020 19:54 Відповісти
Разрытая могила. Как каналы кума Путина запугивают украинцев - Цензор.НЕТ 5536
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11.05.2020 15:35 Відповісти
Десь прочитав- родичі Ватутіна згодні..але, з усіма військовими почестями..
Нах цей " парад" побєдобєсія нам треба??!!
Викопали, та НАХ!!
😁
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11.05.2020 15:38 Відповісти
хто погодиться йому "почесті" оказивать ?
Зеленскьий?
Хомчак?
командир підрозділу ?
солдат ?

за такі "почесті" їх винесуть з України разом з Ватутіним
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11.05.2020 15:43 Відповісти
Ви вже зовсім "позеленілі"..))
Зелений," ввічлиливий" контінгент пришлють..
А ригошакаладнізажопникам тільки на радість..))
😁
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11.05.2020 15:52 Відповісти
Ті, хто "думають" за васРазрытая могила. Как каналы кума Путина запугивают украинцев - Цензор.НЕТ 7194
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11.05.2020 15:40 Відповісти
Национальная идея мощно внедрена в мозг нации самыми выдающимися этническими украинцами!
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11.05.2020 15:47 Відповісти
Чё то пятогоанала не видать, и кому он интересно принадлежит?
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11.05.2020 16:32 Відповісти
интер - блевотина ублюдочная, остальные тоже не смотрю
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11.05.2020 15:48 Відповісти
А чё не написал за 112, News One, 4 канал, Zik - это мертвечина или его шобла
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11.05.2020 15:48 Відповісти
Розрита могила. Як канали кума Путіна залякують українців - Цензор.НЕТ 7462
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11.05.2020 15:53 Відповісти
А хтось змушує дивитись телебачення?
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11.05.2020 15:52 Відповісти
Мене, ніхто. Та більшість дивиться
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11.05.2020 15:55 Відповісти
отож
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12.05.2020 10:26 Відповісти
Опорос..ТБ вже 6 РОКІВ не дивлюся..))
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11.05.2020 15:53 Відповісти
А что же ты 3 порошенковских помойки не нарисовал, которые согласованно с медведчуковскими мочат Зеленского, сознательно ослабляя Украину на радость понятно кому
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11.05.2020 17:04 Відповісти
Намалюй, убеге, в чому проблема? І факти приведи. А ще, намалюй тих, які 5 років мочили Пороха, разом з фуйлом- коломойським- зеленським, щоб розорити і здати Україну.
"https://www.pravda.com.ua/articles/2019/05/23/7215942/ Разговор с Коломойским "

- Вы же общаетесь со всеми олигархами. Интересно услышать ваш инсайд: кого https://www.pravda.com.ua/articles/2018/12/7/7200495/ олигархи поддерживали на этих выборах?
- В душе все - Зеленского. А публично тоже многие Зеленского, но уже в зависимости…

- Ахметов тоже Зеленского поддерживал?
- Да (смеется). Материально он не поддерживал, естественно, и публично он ничего не сказал. Но учитывая, что он стал больше появляться на ТРК - да. Все начали поддерживать, но чуть позже, чуть раньше.
Кстати, Ахметов сказал мне о том, что Зеленский будет президентом, еще в 2016-ом году. После первого выпуска "Слуги народа". В 2016-ом году! Не в 2017-ом, не в 2018-ом. Я еще от Зеленского не слышал, что он собирается идти.
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11.05.2020 17:50 Відповісти
Погано, що це питання розглядає Дробович, який проросійські налаштований!
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11.05.2020 15:41 Відповісти
В общем понятно, что если Трамп перестал числить СССР в победителях, то колониальные администрации обязаны держать ту же линию - Ватутина убрать, про победу миллионов украинцев в составе КА забыть и объявить маршала Бандеру победителем Германии.
Советские пропагандисты против американских - жалкие дилетанты и честнейшие люди.
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11.05.2020 15:44 Відповісти
Разрытая могила. Как каналы кума Путина запугивают украинцев - Цензор.НЕТ 7539
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11.05.2020 15:46 Відповісти
Разрытая могила. Как каналы кума Путина запугивают украинцев - Цензор.НЕТ 1463
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11.05.2020 15:49 Відповісти
Ватник, сиди на бутылке как грозные путенские воены
Разрытая могила. Как каналы кума Путина запугивают украинцев - Цензор.НЕТ 9441

https://www.facebook.com/101131244756639/videos/227456255201978
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11.05.2020 15:48 Відповісти
Пока путинское воинство сидит на бутылке истинно грозные добробаты взяли Симферополь.
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11.05.2020 15:54 Відповісти
засрандия ж считает только себя победительницей хфашизма... так что воспринимай трамповый пост, как своего рода, троллинг
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11.05.2020 15:49 Відповісти
Своего рода троллинг - мощный рост украинской экономики после 1991.
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11.05.2020 15:55 Відповісти
Хочешь в бан?
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11.05.2020 20:57 Відповісти
Бандера не мав військового звання, перемогу млн українців викреслив саме кремльовський педофіл а не Трамп.
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11.05.2020 15:49 Відповісти
годик работы пропаганды - станет маршалом, если уж УПА стала участником мировой войны, то чего сложного?
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11.05.2020 15:51 Відповісти
Розрита могила. Як канали кума Путіна залякують українців - Цензор.НЕТ 6591
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11.05.2020 16:00 Відповісти
Этот текст я уже давно видел на стенке сортира, корреспонденты Мугабе там мудрость черпают.
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11.05.2020 16:09 Відповісти
Ссылочку, плиз
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11.05.2020 17:05 Відповісти
Ватный краснозадый длбб,будет и для вас ,рашистов. свой Нюрнберг -Гаага ,ответите падлы за свои преступления кровавые против Украины!
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11.05.2020 16:09 Відповісти
Марш шуХрыч начал с Одессы
Разрытая могила. Как каналы кума Путина запугивают украинцев - Цензор.НЕТ 5260
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11.05.2020 15:45 Відповісти
Пиховшек еще не сдох? Странно.
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11.05.2020 15:48 Відповісти
биологические отходы от ублюдка ватутина поменять на заложников кремлядей !
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11.05.2020 15:49 Відповісти
Отдайте памятник в музей истории Украины в войнах. Могилу родственникам, пусть перезахоранивают.
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11.05.2020 15:55 Відповісти
Так Виктор Медвейчук кум Петра Порошенко , оно хрестило сына ему .Тот шо в футболке бегал .
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11.05.2020 15:55 Відповісти
Розрита могила. Як канали кума Путіна залякують українців - Цензор.НЕТ 1344
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11.05.2020 15:56 Відповісти
I як гірко що нічому не навчили нашу яка завжди за всі роки була боягузливою і продажню, а тепер і владу капітулянтів кремлівських Іуд. Не навчили довірливий український народ, золотi слова, видатного лідера української нації, її великого Героя, патріота УНР Симона Петлюри:
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"!
"Любіть Україну, або ідіть геть! "Держава понад партії, нація понад класи"!
+
А найстрашніше що кацапські гниди можуть бути по всій як у президентській так і виконавчій і законодавчій продажній прокремлівській владі, в поки ще суверенній Українській державі. І щоб витравити цих продажних кремлівських гнид ... Треба негайно провести дезінфекцію - знезараження от кацапського віруса антиукраїнських гнид при владі, тільки потужним
протестним мільйонним Майданом. Інакше вже скоро наша держава катастрофічно стане огидною -мерзенною кацапською колонією в складі проклятої паРаші.
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11.05.2020 17:04 Відповісти
Порошенко с Медведчуком из одной партии?
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11.05.2020 17:05 Відповісти
Бессмертный полк .Розрита могила. Як канали кума Путіна залякують українців - Цензор.НЕТ 7431
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11.05.2020 16:02 Відповісти
даже давно сдохшая, эта мразь не дает покоя Украине.....
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11.05.2020 16:12 Відповісти
Розрита могила

Світе тихий, краю милий,
Моя Україно,
За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась,
Чи ти діточок непевних
Звичаю не вчила?
«Молилася, турбувалась,
День і ніч не спала,
Малих діток доглядала,
Звичаю навчала.
Виростали мої квіти,
Мої добрі діти,
Панувала і я колись
На широкім світі,
Панувала… Ой Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір,
На свою Вкраїну,
Що, колишучи, співала
Про свою недолю,
Що, співаючи, ридала,
Виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку,
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала.
Степи мої запродані
Жидові, німоті,

Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».

Начетверо розкопана,
Розрита могила.
Чого вони там шукали?
Що там схоронили
Старі батьки? Ех, якби-то,

Якби-то найшли те, що там схоронили,
Не плакали б діти, мати не журилась.

9 октября 1843,
Березань
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11.05.2020 16:41 Відповісти
В УИНП захваченном Зебилами капитулянтами на это заявили, что вопрос якобы прорабатывают. "Но пока мы не имеем никаких конкретных предложений на эту тему и, соответственно, мы их не рассматриваем в официальной плоскости", - заявил новый председатель УИНП полу -сепаратист капитулянт А. Дробович. Тут всё ясно что враги Украины не могут снести памятник такому как и сами лютому врагу оккупанту Украины Вате тутену
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11.05.2020 17:03 Відповісти
Почему их не обменяли на бойцов ?Розрита могила. Як канали кума Путіна залякують українців - Цензор.НЕТ 7813
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11.05.2020 17:04 Відповісти
Уривок з величного вірша Тараса Григоровича Шевченка:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Раби, підніжки, грязь Москви, сміття - ваші пани,ясновельможнії гетьмани.
Чого ж ви чванитеся, ви! Сини сердешної Украйни! Що добре ходите в ярмі,
Ще лучче, як батьки ходили, так от як кров свою лили батьки за часів
Московії і Варшави, i вам, синам, передали свої кайдани, i свою славу!
Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають.
-
Слава Україні ! Україна понад усе
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11.05.2020 17:08 Відповісти
Розрита могила. Як канали кума Путіна залякують українців - Цензор.НЕТ 2074
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11.05.2020 17:17 Відповісти
Лютые враги Украины перекрашенные в "ОПЗЖ" бандиты рыгоАналы сбежавшего в паРашу ЗЕКА в Одессе "подставили" таксистов с оплатой за "победную" акцию коммуно фашистов. Про кремлёвская свора "Оппозиционная платформа - За жизнь сепаратистов" 9 мая нанимала таксистов в Одессе. За участие в автопробеге им обещали заплатить 150 грн в час, но в итоге водители не досчитались денег. А ведь фашист маньяк направил своим янычарам кума Мертвечука вдоволь кровавых кремлёвских сребреников для всех Иуд. Видно бандюки Иуды Мертвечука разграбили всё и недоплатили доверчивым таксистам. ничего )(уло ещё им подкинет своих деревянных несмотря что кацапы скоро начнут дохнуть от голода из за всемирного кризиса и санкций.
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11.05.2020 17:44 Відповісти
Все эти помойки ватные будут спалены к херам. дело времени
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11.05.2020 17:49 Відповісти
Это ЖЕСТЬ, что у нас до сих пор есть такие кАналы...... Ленка Бондаренчиха пластику сделала- брови натянула до середины лба. Не узнать просто.)) А Шухрич недо.... майдановцами. Дякуемо Славку Вакарчуку, млять!
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11.05.2020 18:06 Відповісти
вакарчук амёба.
При порошенко не допустил прохождение Свободы, тянули выборы в Донецкой и Луганских областях.
ватники чувствуют себя хорошо, рошенко помог, зеленский их вообще не трогает, они ему свои.
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11.05.2020 18:21 Відповісти
Медведчука за грати, потім обміняти: одного кума на всіх.
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11.05.2020 18:39 Відповісти
Ну якщо ворогу України та українців дозволяють це робити, то чому б і ні?!
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11.05.2020 19:22 Відповісти
Т.Г Шевченко
"Розрита могила"
Світе тихий, краю милий,
Моя Україно,
За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась,
Чи ти діточок непевних
Звичаю не вчила?
«Молилася, турбувалась,
День і ніч не спала,
Малих діток доглядала,
Звичаю навчала.
Виростали мої квіти,
Мої добрі діти,
Панувала і я колись
На широкім світі,
Панувала... Ой Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір,
На свою Вкраїну,
Що, колишучи, співала
Про свою недолю,
Що, співаючи, ридала,
Виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку,
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала.
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі. /253/
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».
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11.05.2020 20:30 Відповісти
в период гибридной войны многие публичные люди открыто принимают сторону агрессора и ведут медийную пропаганду. зачем из бюджета выделяют деньги на СБУ?
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11.05.2020 20:37 Відповісти
Яка ганьба для українців - медведчуковкі канали!
Незрозуміло що робить СБУ, МВС в країні, яка воює з РФ.??
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11.05.2020 21:06 Відповісти
А закінчиться все дуже просто. Приїдуть серед білого дня вусаті дядьки в камуфляжі, скинуть на могілку Ватутіна зверху фугас і підірвуть. Ні памятника, ні могили ката і на додачу "монобільшість в ВР від вибуху обісреться зеленим лайном...
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11.05.2020 23:56 Відповісти
Цей корабель виготовили з людських тіл.
Геть усе: палуба, трюм, щогли
I навіть машинне відділення.
Морока була з обшивкою -
особливо погано держали воду місця,
де попадалися людські голови.
Коли утворювалася потужна водотеча,
діру затикали кимось з екіпажу,
в той час як решта
шукала щасливої пристані
у відкритому морі.

В. Стус
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12.05.2020 00:05 Відповісти
хахлы, никогда не станут украинцами.
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12.05.2020 00:12 Відповісти
Не понимаю почему это еще живое лазит по Украине и еще Шо то вякает !
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12.05.2020 01:24 Відповісти
Повесить урода!
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12.05.2020 04:51 Відповісти
зеля ж обещал вопросы к медведчуку.
осталось еще 3 года где-то подождать
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12.05.2020 09:58 Відповісти
ваЗЕлин!!!! вот это ватное ***...е, полицаевский Выродок, кгбэшный стукач "соколовский" , соучастник убийств Украинских дисидентов и просто Крыса и Падаль, вот это существо спокойно можно обменять на всех Украинских заложников в месте с подстилкой марченко или слабо??? хотя, что-ты дырка на жопе бени можешь, кроме как кривляться и приписывать чужие достижения???
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12.05.2020 10:14 Відповісти
Умиляет праведный гнев порохоботов, как будто при мальдивском мертведчук сидел)) На сколько я помню, он очень не кисло приподнялся, а присунуть на кичу все пытались бабу Жулю, что в свое нелегкое время успешно сделал шапкокрад, бывший соратник мальдивского
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12.05.2020 10:30 Відповісти
Умиляет праведный гнев Зебілів, как будто при Зеленському мертведчук сидел)) На сколько я помню, он очень не кисло приподнялся, а присунуть на кичу все пытались бабу Жулю, что в свое нелегкое время успешно сделал Коломойський, бывший соратник Зеленського
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12.05.2020 11:26 Відповісти
В цьому і була його помилка ... (((
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12.05.2020 12:56 Відповісти
Не дивіться лайно і воно вас не буде залякувати!
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12.05.2020 11:25 Відповісти
В Чехии в столице (г. Прага) после того, как мэр города распорядился снести памятник кацапу Коневу - на россии взорвались пердаки у карлика-педофила путина и его банды. Не смотря на вопли мокшанских мразей чехи памятник снесли).
Это я чему - надо брать пример с чехов!
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12.05.2020 15:27 Відповісти
Розрита могила. Як канали кума Путіна залякують українців - Цензор.НЕТ 1258
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12.05.2020 16:48 Відповісти
 
 