Украинские военные снимают сериал о войне на Донбассе "Точка ноль". ВИДЕО

В сериале "Точка ноль" рассказываются реальные истории, произошедшие во время войны в Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу проекта, в создании заняты участники боевых действиях.

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"Что такое война? Бесспорно, это огромная трагедия и очень грустные события. А еще - это героические подвиги и эпические бои. А еще - это победа или смерть. Но все это - лишь часть войны. Потому 80% времени люди на войне не воюют, а живут. Этот сериал - не выдуманные истории, так оно и было на самом деле. И в главных ролях - люди с передовой", - говорится в описании трейлера на YouTube.