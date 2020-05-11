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Українські військові знімають серіал про війну на Донбасі "Точка нуль". ВIДЕО

У серіалі "Точка нуль" розповідаються реальні історії, які сталися під час війни на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку проєкту, в створенні зайняті учасники бойових дій.

"Що таке війна? Безперечно, це величезна трагедія і дуже сумні події. А ще - це героїчні подвиги й епічні бої. А ще - це перемога чи смерть. Але все це - лише частина війни. Тому 80% часу люди на війні не воюють, а живуть. Цей серіал - не вигадані історії, так воно і було насправді. І в головних ролях - люди з передової", - сказано в описі трейлера на YouTube.

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Автор: 

культура (434) шоу-бізнес (112) Донбас (22356) військовослужбовці (4753)


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Топ коментарі
+10
Украинские военные снимают сериал о войне на Донбассе "Точка ноль" - Цензор.НЕТ 7712

Մιtαuskαs на карантине

Новый не имеющий аналогов рекорд зафиксировае в Красноярске.
Его житель Ильсур Нуртдинов смог за несколько лет преодолеть марафон от восставшего шахтера Донбасса до шиитского ополченца,
триумфально финишировав под Дейр-эз-Зором
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11.05.2020 20:39
+5
https://www.unn.com.ua/uk/news/1868577-operator-baltic-pipe-otrimav-usi-dozvoli-dlya-prokladki-gazoprovodu Влада Швеції схвалила будівництво газопроводу Baltic Pipe своєю територією у Балтійському морі, по якому до Польщі доставлятимуть газ, на заміну російському.
показати весь коментар
11.05.2020 20:53
+5
Із нетерпінням чекаємо на ваш фільм, хлопці!
Трейлер сподобався - правдивий!

Якщо проблеми з бюджетом, вказуйте рахунок через Цензор Юрія Бутусова !
Підкинемо чим хто зможе!

Хоча із декораціями та костюмами у вас, мабуть, проблем немає (шуткую)

Вдачі !
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11.05.2020 21:32
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Не вміють у нас знімати фільми нажаль. Це проблема всієї східної Європи
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11.05.2020 20:39 Відповісти
Це проблема всієї Європи. Після Голлівуду все видається піснуватим.

Утім, фільм, що знімається, не претендує на "оскара". Це буде властивим літописом для нащадків.
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11.05.2020 21:02 Відповісти
Із нетерпінням чекаємо на ваш фільм, хлопці!
Трейлер сподобався - правдивий!

Якщо проблеми з бюджетом, вказуйте рахунок через Цензор Юрія Бутусова !
Підкинемо чим хто зможе!

Хоча із декораціями та костюмами у вас, мабуть, проблем немає (шуткую)

Вдачі !
показати весь коментар
11.05.2020 21:32 Відповісти
Украинские военные снимают сериал о войне на Донбассе "Точка ноль" - Цензор.НЕТ 7712

Մιtαuskαs на карантине

Новый не имеющий аналогов рекорд зафиксировае в Красноярске.
Его житель Ильсур Нуртдинов смог за несколько лет преодолеть марафон от восставшего шахтера Донбасса до шиитского ополченца,
триумфально финишировав под Дейр-эз-Зором
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11.05.2020 20:39 Відповісти
Марафонец)
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11.05.2020 21:00 Відповісти
Хороший пам'ятник, але мало ...
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11.05.2020 21:34 Відповісти
КОНЧЕННАЯ ТВАРЬ !!
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12.05.2020 01:21 Відповісти
саундтрек вообще не в тему. Какая то губная гармошка...кантри...должна быть более серьезная музыка...потому что иначе фильм будет смотреться как пародия, а не как героический
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11.05.2020 20:42 Відповісти
Очевидно, що це муз. супровід саме цього ролика-трейлера. Але він, на мій погляд, добре підходить для цього відеоряду. В самому фільмі може бути багато тем, в тім числі й музичних. А війна, на превеликий жаль (чи на щастя) -- це не суцільний героїзм.
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11.05.2020 21:07 Відповісти
Походу при Зе-главнокомандующем им совсем скучно стало.
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11.05.2020 20:43 Відповісти
Так то воно так, але кожна армія має мати свою радіостанцію "Доброго ранку, В'єтнам" 😀 і телеканал - це справа психологічної служби війська
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11.05.2020 21:38 Відповісти
https://www.unn.com.ua/uk/news/1868577-operator-baltic-pipe-otrimav-usi-dozvoli-dlya-prokladki-gazoprovodu Влада Швеції схвалила будівництво газопроводу Baltic Pipe своєю територією у Балтійському морі, по якому до Польщі доставлятимуть газ, на заміну російському.
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11.05.2020 20:53 Відповісти
При Порошенко такого не было: как зе-власть борется с непослушными, - волонтер
Мнения / Общество 11-май, 01:289 3 163 0

То, что происходит сейчас, это жесть. Волонтёры - враги, патриоты - враги, о военных и войне вообще забыли. Прессуют, не стесняясь... Только и слышно, как тех, кто критикует власть или не согласных, обыскивают, увольняют, заводят уголовные дела и преследуют.

С началом войны 2014 года я жёстко критиковала власть, в частности Минобороны и президента Порошенко. Кто читает мои посты с того времени, хорошо помнят, что я была среди тех, кто не скупился в выражениях.

По госпиталю был трэш, я воевала за питание, за палаты, за дороги, за лекарства. Писала, постила фото из разных госпиталей, снимала видео столовых и условия для раненых. Доходило до жутких скандалов, слез и обид в отделениях с докторами и персоналом.

Когда мимо меня проходил министр Полторак, я думала он испепелит меня взглядом)) Руководству госпиталей доставалось за каждый мой публичный пост, у начальства снимали зарплаты и ставили им доганы.

Я писала такие " поздравления" Порошенко, что любой бы поперхнулся. Нужно ли это было? Да! Потому что ничего не проходило зря, АП давила на Минобороны, а те присылали проверки и жестко наказывали. Не только я, многие волонтёры не молчали, тем самым меняя ситуацию в лучшую сторону.

К чему все это я. За все пять лет никто на меня сверху не давил, не пытался наказать и тем более, что-либо запретить за критику власти.

Никто! Моё настроение стало меняться где-то в 17-18 году, когда я поняла, что власть и волонтёры не воюют, напротив сотрудничают. Не все идеально, но тем не менее, поэтому на выборах поддержала Порошенко.

То, что происходит сейчас, это жесть.

Волонтёры - враги, патриоты - враги, о военных и войне вообще забыли. Прессуют, не стесняясь...

Взывать к морали - терять время. У них нет никаких достоинств.

Только и слышно, как тех, кто критикует власть или не согласных, обыскивают, увольняют, заводят уголовные дела и преследуют.

Сотни ботоферм ломают аккаунты непослушных, запускают вирусы и не дают нормально работать.

Думаете, Бога за бороду поймали?? Угу, сколько уже таких было, и где они??

Это прямая дорога в Ростов, если, конечно, успеете. Здобули!

Наталья ЮСУПОВА, волонтер, блогер
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11.05.2020 21:56 Відповісти
Українські військові знімають серіал про війну на Донбасі "Точка нуль" - Цензор.НЕТ 1984
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11.05.2020 22:21 Відповісти
Ой, страшно !😂
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11.05.2020 23:01 Відповісти
главное, чтоб дождь не пошел.
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11.05.2020 23:09 Відповісти
12.05.20. Обзор боевой и актуальной информации от военкора «Джон Юз».

«Республики под огнем тяжелых минометов, страдают гражданские предприятия. Украинские военные гонят тысячи единиц оружия контрабандой на Украину под прикрытием ротации. Украинские солдаты взрываются на минах из-за отсутствия карт минных полей. Последние новости Новороссии - в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка
Боевые подразделения Операции объединенных сил за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике 14 раз, в Луганской Народной Республике огонь открывался один раз по Березовскому из 120-мм миномета. В ДНР обстреляны из минометов, гранатометов и другого вооружения девять населенных пунктов, включая Горловку и Донецк. Всего украинскими «защитниками» использовано более 100 крупнокалиберных мин и гранат различного типа. А в поселке Верхнеторецкое Нижнее киевские силовики «освободили» птицефабрику «Раздольная» от электроснабжения. Предприятие до сих пор обесточено.

Личный состав ВСУ употребляет наркотики и ворует оружие
Народная милиция ДНР сообщает, что, согласно разведданным, в зоне конфликта на украинской стороне процветают контрабанда оружия и вывоз его в другие регионы Украины. Сотрудники СБУ задержали группу военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, которые под видом ротации в колонне техники перевозили 30 автоматов, два противотанковых ракетных комплекса, 24 гранатомета и несколько тысяч патронов. Кроме оружия, в ящике с патронами были уложены пакеты с марихуаной.
Один из задержанных рассказал правоохранителям, что ящик с наркотиками был передан для командира батальона. Кроме того, в отчете СБУ указано, что сотрудниками службы зафиксировано 13 фактов употребления наркотиков бойцами бригады.

Оружие в зоне ООС списывается для дальнейшей продажи
Источник Народной милиции ЛНР сообщил, что в 93-й механизированной бригаде при проведении инженерных работ сдетонировал окопный боеприпас, в результате чего ранения получил сержант 1-го батальона. Командир бригады Дмитрий Брыжинский лично занялся расследованием инцидента. При осмотре места взрыва обнаружен тайник с двумя автоматами и патронами в количестве более шести тысяч штук.
При опросе командиров подразделений установлено, что спрятанное оружие списано и предназначалось для незаконного сбыта. Коррупционная схема придумана и осуществлялась командиром батальона Сергиенко и начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения Бровко. Они фиксировали списанное оружие как утраченное при выполнении боевых задач.

Комбриг ВСУ отказался покупать карты минных полей
В оборонном ведомстве ЛНР рассказали, что замена 72-й на 30-ю механизированную бригаду закончилась трагично. Командир уходящей на ротацию бригады Артем Богомолов предложил командиру прибывшей Ивану Гаразу купить у него формуляры минных полей за 100 000 гривен. Однако Гараз платить такие деньги отказался. В результате двое солдат 30-й части подорвались на взрывных устройствах, установленных предшественниками. Оба пострадавших во время взрыва получили тяжелые ранения.

На передовой ВСУ произошла массовая драка
Разведка Народной милиции ДНР зафиксировала перестрелку на позициях 54-й механизированной бригады противника в районе Авдеевки (несколько километров к северу от Донецка). Как рассказали в оборонном ведомстве ДНР, трое украинских бойцов попали в военный госпиталь Часов Яра со следами избиения.
Массовая драка произошла во время празднования 9 Мая на позициях данной военной части. Успокаивать дерущихся военнослужащих прибыла резервная группа, которую отправил на место происшествия комбриг Алексей Майстренко».
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12.05.2020 01:04 Відповісти
 
 