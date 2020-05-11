Українські військові знімають серіал про війну на Донбасі "Точка нуль". ВIДЕО

У серіалі "Точка нуль" розповідаються реальні історії, які сталися під час війни на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку проєкту, в створенні зайняті учасники бойових дій.

"Що таке війна? Безперечно, це величезна трагедія і дуже сумні події. А ще - це героїчні подвиги й епічні бої. А ще - це перемога чи смерть. Але все це - лише частина війни. Тому 80% часу люди на війні не воюють, а живуть. Цей серіал - не вигадані історії, так воно і було насправді. І в головних ролях - люди з передової", - сказано в описі трейлера на YouTube.

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