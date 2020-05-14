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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения сообщило о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4907) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Когда зебилы поняли,что лохов не удастся долго сдерживать, резко все начали выздоравливать.
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14.05.2020 10:08 Ответить
БРЄХІНҐ
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14.05.2020 10:11 Ответить
почему она не в маске??
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14.05.2020 11:12 Ответить
 
 