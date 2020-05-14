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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я повідомляє про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
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Бафомет Люциферович
показати весь коментар14.05.2020 10:08 Відповісти Мені подобається 2
oqobo
показати весь коментар14.05.2020 10:11 Відповісти Мені подобається 1
Сергей Кочетков
показати весь коментар14.05.2020 11:12 Відповісти Мені подобається 0
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