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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я повідомляє про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 297,2 тис.: лише у США померли 84,1 тис. осіб, у Британії - 33,2 тис. та в Італії - 31,1 тис.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Когда зебилы поняли,что лохов не удастся долго сдерживать, резко все начали выздоравливать.
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14.05.2020 10:08 Відповісти
БРЄХІНҐ
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14.05.2020 10:11 Відповісти
почему она не в маске??
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14.05.2020 11:12 Відповісти
 
 