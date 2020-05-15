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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения сообщило о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
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Мы на горе всем буржуям
мировой пожар раздуем
и утопим мир в крови -
Господи, благослови!
Китай:
Мы на горе всем бурзуям
эпидемию раздуем
мир уложим в карантин
Мао нас благослови!
(все учите ********).
"Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ"
походу все верят зеленым видосикам
определяйся иди..
но дети в школе? - значит родители могут идти работать....
ну ни красавец ли?
https://lenta.ua/ua/olga-kobevko-vlada-ne-znae-i-ne-hoche-znati-z-yakimi-realiyami-stikayutsya-likari-i-patsienti-pid-chas-likuvannya-koronavirusom-49971/