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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я повідомляє про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Також читайте: Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 302,4 тис. осіб, захворіли понад 4,4 млн. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Русня:
Мы на горе всем буржуям
мировой пожар раздуем
и утопим мир в крови -
Господи, благослови!

Китай:
Мы на горе всем бурзуям
эпидемию раздуем
мир уложим в карантин
Мао нас благослови!
(все учите ********).
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15.05.2020 09:20 Відповісти
Верните Супрун, что толку на эту бестолочь смотреть.
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15.05.2020 09:23 Відповісти
Зае. али. Вы убили экономику. Идите нах. Дай вам волю в карантине посидим всю жизнь
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15.05.2020 09:32 Відповісти
именно так и говорит Президент - мрите идите, но работайте.... - тут понятно....
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15.05.2020 09:39 Відповісти
показательно кол-во комментов под темой
"Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ"
походу все верят зеленым видосикам
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15.05.2020 09:33 Відповісти
когда в время пандемии тебе Президент трет одно, а Главный врачик другое?
определяйся иди..
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15.05.2020 09:37 Відповісти
а знаете зачем доня хочет отрыть школы? - та с большой колокольни он срать хотел на всех детей и их родителей....
но дети в школе? - значит родители могут идти работать....
ну ни красавец ли?
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15.05.2020 09:46 Відповісти
Екс-депутат Чернівецької облради, волонтер, лікар-інфекціоніст Ольга Кобевко розповіла Lenta.UA про VIP-палати і політиків, які будують кар'єру на пандемії.
https://lenta.ua/ua/olga-kobevko-vlada-ne-znae-i-ne-hoche-znati-z-yakimi-realiyami-stikayutsya-likari-i-patsienti-pid-chas-likuvannya-koronavirusom-49971/
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15.05.2020 10:17 Відповісти
 
 