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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения сообщило о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
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+6 Андрей Павленко #467858
показать весь комментарий16.05.2020 09:17
+5 Виктор Потоцкий #426787
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+5 aquarius580 .
показать весь комментарий16.05.2020 09:27
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Вчера зам. министра Ляшко объявил, что " ...руководители больниц не уведомили Госслужбу по вопросам труда о половине случаев инфицирования медиков коронавируса". Собственно Минздрав расписался в том, что он не просто врет, он еще и не владеет достоверной информацией о ситуации. Полный коллапс управления. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Да ложил на вас я ...