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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения сообщило о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Больницы не сообщили о половине случаев заболевания COVID-19 среди медиков, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Нельзя допустить прекращения пандемии иначе крах всей ЗЕленки! Только вечный карантин гарантирует вечную власть...
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16.05.2020 09:17
+5
Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8222
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16.05.2020 09:16
+5
Брифинги по трипперу и герпесу когда запланированы ?
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16.05.2020 09:27
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Коротко: Всьо харашо, Бубочка стараєцца, но всьо плохо, патамушта Супрун - бабайка. Всєм сідєть дома, кромє секти РПЦ та слуг урода.
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16.05.2020 09:15 Ответить
27.04.2020 г. в Хронике, мы опубликовали статистические данные об эпидемиологической ситуации и заболеваемости среди врачей. Кроме того, мы указали, что данные приведенные министром Степановым на брифинге 26.04.2020 г. является манипуляцией и обманом. В частности не учитывает заболеваемость среди среднего и младшего медицинского персонала.
Вчера зам. министра Ляшко объявил, что " ...руководители больниц не уведомили Госслужбу по вопросам труда о половине случаев инфицирования медиков коронавируса". Собственно Минздрав расписался в том, что он не просто врет, он еще и не владеет достоверной информацией о ситуации. Полный коллапс управления. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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16.05.2020 09:37 Ответить
Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8222
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16.05.2020 09:16 Ответить
Нельзя допустить прекращения пандемии иначе крах всей ЗЕленки! Только вечный карантин гарантирует вечную власть...
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16.05.2020 09:17 Ответить
За 1,2 млрд.евро что то противодействия больше 1,2 мил.гривен похожи.
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16.05.2020 09:22 Ответить
Смех убивает страх.
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16.05.2020 09:23 Ответить
Брифинги по трипперу и герпесу когда запланированы ?
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16.05.2020 09:27 Ответить
Вчора було 3000 інфікованих медика, а з них 2000 важко хворих. Окрім того було зізнання Степанова, що таких у півтора рази більше, бо багато чого не враховуються. Скільки хворих медиків сьогодні і що Степанов робить на своїй посаді?
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16.05.2020 09:33 Ответить
Представил брифинг Степанов вещяет, а Ляшко занимается сурдопереводом.
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16.05.2020 09:34 Ответить
Вируса нет, они всё врут, агенты масонов с рептилоидами
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16.05.2020 09:43 Ответить
Брифингуй,не брифингуй
Да ложил на вас я ...
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16.05.2020 09:59 Ответить
ничего, придурки. щас народ расслабится - будет весело.
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16.05.2020 11:27 Ответить
 
 