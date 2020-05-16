УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8317 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
4 726 17

Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я повідомило про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікарні не повідомили про половину випадків захворювання на COVID-19 серед медиків, - Ляшко

карантин (18172) МОЗ (5393) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Нельзя допустить прекращения пандемии иначе крах всей ЗЕленки! Только вечный карантин гарантирует вечную власть...
показати весь коментар
16.05.2020 09:17
+5
Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8222
показати весь коментар
16.05.2020 09:16
+5
Брифинги по трипперу и герпесу когда запланированы ?
показати весь коментар
16.05.2020 09:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коротко: Всьо харашо, Бубочка стараєцца, но всьо плохо, патамушта Супрун - бабайка. Всєм сідєть дома, кромє секти РПЦ та слуг урода.
показати весь коментар
16.05.2020 09:15 Відповісти
27.04.2020 г. в Хронике, мы опубликовали статистические данные об эпидемиологической ситуации и заболеваемости среди врачей. Кроме того, мы указали, что данные приведенные министром Степановым на брифинге 26.04.2020 г. является манипуляцией и обманом. В частности не учитывает заболеваемость среди среднего и младшего медицинского персонала.
Вчера зам. министра Ляшко объявил, что " ...руководители больниц не уведомили Госслужбу по вопросам труда о половине случаев инфицирования медиков коронавируса". Собственно Минздрав расписался в том, что он не просто врет, он еще и не владеет достоверной информацией о ситуации. Полный коллапс управления. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
показати весь коментар
16.05.2020 09:37 Відповісти
Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8222
показати весь коментар
16.05.2020 09:16 Відповісти
Нельзя допустить прекращения пандемии иначе крах всей ЗЕленки! Только вечный карантин гарантирует вечную власть...
показати весь коментар
16.05.2020 09:17 Відповісти
За 1,2 млрд.евро что то противодействия больше 1,2 мил.гривен похожи.
показати весь коментар
16.05.2020 09:22 Відповісти
Смех убивает страх.
показати весь коментар
16.05.2020 09:23 Відповісти
Брифинги по трипперу и герпесу когда запланированы ?
показати весь коментар
16.05.2020 09:27 Відповісти
Вчора було 3000 інфікованих медика, а з них 2000 важко хворих. Окрім того було зізнання Степанова, що таких у півтора рази більше, бо багато чого не враховуються. Скільки хворих медиків сьогодні і що Степанов робить на своїй посаді?
показати весь коментар
16.05.2020 09:33 Відповісти
Представил брифинг Степанов вещяет, а Ляшко занимается сурдопереводом.
показати весь коментар
16.05.2020 09:34 Відповісти
Вируса нет, они всё врут, агенты масонов с рептилоидами
показати весь коментар
16.05.2020 09:43 Відповісти
Брифингуй,не брифингуй
Да ложил на вас я ...
показати весь коментар
16.05.2020 09:59 Відповісти
ничего, придурки. щас народ расслабится - будет весело.
показати весь коментар
16.05.2020 11:27 Відповісти
 
 