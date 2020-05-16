4 726 17
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я повідомило про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.
Топ коментарі
+6 Андрей Павленко #467858
показати весь коментар16.05.2020 09:17
+5 Виктор Потоцкий #426787
показати весь коментар16.05.2020 09:16
+5 aquarius580 .
показати весь коментар16.05.2020 09:27
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вчера зам. министра Ляшко объявил, что " ...руководители больниц не уведомили Госслужбу по вопросам труда о половине случаев инфицирования медиков коронавируса". Собственно Минздрав расписался в том, что он не просто врет, он еще и не владеет достоверной информацией о ситуации. Полный коллапс управления. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Да ложил на вас я ...