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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения информирует о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
Топ комментарии
+6 Пан Телемон #394890
показать весь комментарий17.05.2020 10:22
+5 Ybaldy
показать весь комментарий17.05.2020 10:36
+4 саша паламарчук
показать весь комментарий17.05.2020 10:43
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Медики, педики, маски, сказки.
Как в дурном сне.
Даже банда засранцев из ВОЗ признала что носить маски нужно только тем кто инфицирован. Всем остальным это бесполезно и не нужно. А по-хорошему - вредно: под масками нарушается нормальный баланс между кислородом и углекислым газом, а также накапливаются бактерии и влага.
Для того, чтобы рассуждать о динамике развития критически необходимо выяснить тип распределения заболеваемости. Без этого все рассуждения о "плато", "пиках" и т.д. - пустая болтовня дилетантов и популизм чистой воды. Печально наблюдать, что этим занимаются должностные лица - министр здравоохранения, главный санврач и другие. С таким же успехом можно астрологов привлечь, их у нас тысячи, хоть один, да угадает.
https://meduza.io/feature/2020/04/24/uchenye-poschitali-smertelnost-koronavirusa-bez-oshibok-na-kotorye-ukazyvali-kovid-otritsateli-on-okazalsya-dazhe-opasnee-pogibnut-mozhet-1-naseleniya
Замучались вы з иксами,запутались в нулях.
Сидите там,разлагаете молекулы на атомы.
Забыв шо разлагается картофель на полях...
Значь так,-автобусом до Сходни доезжаем.
А там -рысцой,и не стонать.
Небось картошку все мы уважаем,когда з сальцой ее намнять."
Разве "ковид-отрицатели" не оперируют статистикой для продвижения своих верований?
© AFP 2020 / Andres Kudacki
https://sputnik.by/health/ ЗДОРОВЬЕ
09:55 29.04.2020(обновлено 12:59 29.04.2020)Получить короткую ссылку
Темы:
https://sputnik.by/trend/koronavirus-2019-nCoV/ Коронавирус COVID-19 (2078)
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В стране зарегистрировано 233 летальных исхода на миллион населения - в разы больше, чем в соседних Дании или Норвегии.
МИНСК, 29 апр - Sputnik. Швеция входит в число европейских стран с наивысшим уровнем смертности от https://sputnik.by/trend/koronavirus-2019-nCoV/ коронавируса , следует из данных Worldometers.
Читать дальше: https://sputnik.by/health/20200429/1044560458/Shvetsiya-ne-zakrylas-na-karantin-i-okazalas-v-liderakh-po-smertyam-ot-COVID-19.html
Бросайте ружьё и всплывайте.
А не в офисе сидеть, как папа Карло
На лазурном берегу встречать закат
Ты послушай эту песню про откат
Я расскажу вам, ребята, что такое откат
Это источник жизни всех нормальных ребят....