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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У світі - понад 4,7 млн заражених коронавірусом COVID-19, одужали 1,8 млн осіб

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Щоденний ритуал коронабєсія?
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17.05.2020 10:22
+5
Тема коронавируса уже сдохла.
Бросайте ружьё и всплывайте.
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17.05.2020 10:36
+4
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9606
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17.05.2020 10:43
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Не надоело ?
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17.05.2020 10:01 Відповісти
Отступать пока некуда.
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17.05.2020 10:04 Відповісти
ИМХО, это их последний рубеж в любом случае.
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17.05.2020 10:10 Відповісти
Ну тебе же не надоело всякий бред писать.
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17.05.2020 10:48 Відповісти
Не читай, делов-то.
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17.05.2020 11:03 Відповісти
Слушай своего шмария.
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17.05.2020 11:38 Відповісти
Ты марковка глупая
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17.05.2020 16:24 Відповісти
Песец как надоело.
Медики, педики, маски, сказки.
Как в дурном сне.
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17.05.2020 22:40 Відповісти
Военная хунта придёт к власти и закончит всю эту халабалу.
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18.05.2020 00:25 Відповісти
Военные чмыри даже по улицам в масках ходят. Морпехи (морпехи! чёрная смерть!) в чёрных, с эмблемкой вышитой - сам видел. Ни один донбасский котёл или взравы складов не вызвали у меня такого разочарования в армии как эта картина.
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18.05.2020 00:36 Відповісти
Я не знаю тогда... Только воля Божья помочь может. Но Бог редко приходит на помощь тем кто об этом не просит.
Даже банда засранцев из ВОЗ признала что носить маски нужно только тем кто инфицирован. Всем остальным это бесполезно и не нужно. А по-хорошему - вредно: под масками нарушается нормальный баланс между кислородом и углекислым газом, а также накапливаются бактерии и влага.
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18.05.2020 00:47 Відповісти
Эта песня хороша, начинай сначала:
Для того, чтобы рассуждать о динамике развития критически необходимо выяснить тип распределения заболеваемости. Без этого все рассуждения о "плато", "пиках" и т.д. - пустая болтовня дилетантов и популизм чистой воды. Печально наблюдать, что этим занимаются должностные лица - министр здравоохранения, главный санврач и другие. С таким же успехом можно астрологов привлечь, их у нас тысячи, хоть один, да угадает.
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17.05.2020 10:06 Відповісти
Они что, не пользуются рекомендациями ВОЗ по этому вопросу? Как минимум. Думаю дилетанты умничают с дивана, теории заговоров разгоняют, пока другие делом заняты.
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17.05.2020 16:28 Відповісти
Тупий статист.
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17.05.2020 10:10 Відповісти
А недавно награжденные Зелей ученые,что по этому поводу думают,что надо было все же и в 4-й класс дальше учиться идти?
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17.05.2020 10:13 Відповісти
Смотреть всем - Герберт Кикль депутат Австрийского парламента выступление в парламенте по поводу коронавируса.
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17.05.2020 10:14 Відповісти
Ученые рассчитали смертельность коронавируса без ошибок, на которые указывали ковид-отрицатели. Он оказался даже опаснее: погибнуть может 1% населения

https://meduza.io/feature/2020/04/24/uchenye-poschitali-smertelnost-koronavirusa-bez-oshibok-na-kotorye-ukazyvali-kovid-otritsateli-on-okazalsya-dazhe-opasnee-pogibnut-mozhet-1-naseleniya
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17.05.2020 10:28 Відповісти
А почему у этих учёных нет ни фамилии ни места работы? Да и источник очень антирестный...
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17.05.2020 10:32 Відповісти
Потому, что "ковид-отрицатели" (мягко названное психическое заболевание) не в состоянии пройтись по ссылкам, указанным в статье...
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17.05.2020 10:36 Відповісти
не... ну если это так просто, думаю, тебе не составит труда выложить здесь эту ссылочку (где фамилии исследователей)?
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17.05.2020 10:40 Відповісти
Может мне ещё и прочитать вслух?
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17.05.2020 10:41 Відповісти
слив засчитан.
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17.05.2020 10:43 Відповісти
А что тебе остаётся делать, если ты успел за 4 минуты и статью прочитать и по ссылкам пройтись и по ссылкам в этих статьях.
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17.05.2020 10:46 Відповісти
отвали, пустомеля.
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17.05.2020 10:48 Відповісти
Прости, я просто не знал, что задел твои религиозные чувства.
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17.05.2020 10:50 Відповісти
Раньше таких отрицателей, в зависимости от коньюнктуры называли "враг народа", "контрреволюционер","троцкист", "вероотступник" , "неверный"... А щас да, мягко называют. Нью религия N19 она жеж добрая, за людей переживает не по человечески сильно.
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18.05.2020 00:25 Відповісти
Вероятно Вы правы, высокопарный стиль очень щекочет тонкие души кисейных барышень и позволяет выглядеть в их глазах, в зависимости от культуры, или рыцарем на белом коне или былинным богатырём. Только поэтам удавалось связать высокопарные слова в какую-то осмысленную фразу, но простой обыватель, поверив в своё превосходство, просто составляет мозаику из отдельных, красиво звучащих слов или, скорее - букет, каждый цветок в котором, по отдельности имеет свой аромат, но связанный в букете на подобие веника, он и становится веником...
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18.05.2020 08:09 Відповісти
"Товарищи ученые,доценты,з кандидатами.
Замучались вы з иксами,запутались в нулях.
Сидите там,разлагаете молекулы на атомы.
Забыв шо разлагается картофель на полях...
Значь так,-автобусом до Сходни доезжаем.
А там -рысцой,и не стонать.
Небось картошку все мы уважаем,когда з сальцой ее намнять."
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17.05.2020 11:07 Відповісти
пахнет рюцьким фейком
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17.05.2020 10:36 Відповісти
Ещё больше пахнет твой инфантилизм...
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17.05.2020 10:38 Відповісти
есть там ученые.. но это - экономисты, а не врачи...исследование основано на итальянских событиях
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17.05.2020 10:54 Відповісти
А разве врачи занимаются обработкой статистических данных и прогнозированием?
Разве "ковид-отрицатели" не оперируют статистикой для продвижения своих верований?
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17.05.2020 11:05 Відповісти
https://alex-rozoff.livejournal.com/240975.html
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17.05.2020 13:02 Відповісти
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5516Швеция не закрылась на карантин и оказалась в лидерах по смертям от COVID-19

© AFP 2020 / Andres Kudacki

https://sputnik.by/health/ ЗДОРОВЬЕ
09:55 29.04.2020(обновлено 12:59 29.04.2020)Получить короткую ссылку

Темы:

https://sputnik.by/trend/koronavirus-2019-nCoV/ Коронавирус COVID-19 (2078)
1280623
В стране зарегистрировано 233 летальных исхода на миллион населения - в разы больше, чем в соседних Дании или Норвегии.
МИНСК, 29 апр - Sputnik. Швеция входит в число европейских стран с наивысшим уровнем смертности от https://sputnik.by/trend/koronavirus-2019-nCoV/ коронавируса , следует из данных Worldometers.

Читать дальше: https://sputnik.by/health/20200429/1044560458/Shvetsiya-ne-zakrylas-na-karantin-i-okazalas-v-liderakh-po-smertyam-ot-COVID-19.html
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17.05.2020 14:14 Відповісти
Герберт Кикль выступление в Австрийском парламенте, гугли и читай, можешь видео посмотреть с переводом(сурдоперевода нет).
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17.05.2020 16:00 Відповісти
Экс-министра каких медицинских наук?
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17.05.2020 16:02 Відповісти
Внутренних наук 😀
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17.05.2020 17:47 Відповісти
Щоденний ритуал коронабєсія?
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17.05.2020 10:22 Відповісти
А что надо больше дохших трендунов без маски😀😀😀?
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17.05.2020 12:34 Відповісти
Як на мене ,то я зовсім не проти щоб довбіки виздихали ,в масці чи без неважливо?
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17.05.2020 14:24 Відповісти
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 4953
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17.05.2020 10:27 Відповісти
Тема коронавируса уже сдохла.
Бросайте ружьё и всплывайте.
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17.05.2020 10:36 Відповісти
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9606
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17.05.2020 10:43 Відповісти
А у" ЗЕкоманды "есть главный Петя?
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17.05.2020 11:12 Відповісти
так, вова сцикло.
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17.05.2020 13:48 Відповісти
Коронавірус є. Але то все повністю закрівають, то все повністю відкривають. Ніякого розуму ні в пергому ні в другому випадках. То населення поховалось по норах, заразжаючи один одного, то всі кинулись гуляти і пити, знову ж заразжаючи одне одного. Ніякого розумного зваженного підходу. І так в усьому світі.
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17.05.2020 10:45 Відповісти
Если сразу отменить то дурь зели станет видна в момент. А так скажут благодоря нашим длительным усилиям мы вас спасли от неминуемой мучительной погибели. Чтоб приучить еще и ко второй волне барановирусных. На западе верят за деньги. А мы за шо страдаем.? Чтоб зеле дали денег и он мог дальше издеваться над страной.
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17.05.2020 12:00 Відповісти
МОЗ Степанов: работа всего вышеперечисленного возможна только при соблюдении противоэпидемических правил:масочного режима,социальной дистанции,дезинфекции антисептиками.Коммунарский районный суд г. Запорожья - ни одно из трех условий не выполняется. НО при это в суде рассматривают дела о нарушении карантина гражданами (не судьями, секретарями, помощниками и др.). Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9441
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17.05.2020 15:49 Відповісти
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7138Коммунарский районный суд г. Запорожья. Санитайзеры? Резиновыеи перчатки? - НАМ НЕ ВЫДАЛИ!
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17.05.2020 15:51 Відповісти
Если хочешь ты гулять в Монте-Карло
А не в офисе сидеть, как папа Карло
На лазурном берегу встречать закат
Ты послушай эту песню про откат
Я расскажу вам, ребята, что такое откат
Это источник жизни всех нормальных ребят....
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17.05.2020 18:09 Відповісти
рукожопых ребят
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17.05.2020 23:37 Відповісти
Не))))) они не рукожопые)))) они себе в карман- а для виду рукожопят...
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21.05.2020 01:26 Відповісти
Рукожопити для вигляду неможливо. Через рукожопів страждає вся країна. Довго пояснювати. То як гусь свині не друг.
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21.05.2020 13:53 Відповісти
 
 