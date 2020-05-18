Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения информирует о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стоматологические клиники начали работать в обычном режиме, но должны соблюдать определенные правила, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА