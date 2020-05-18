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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения информирует о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стоматологические клиники начали работать в обычном режиме, но должны соблюдать определенные правила, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

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карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Что там с видео, снятым на бюджетные деньги, где все обречены до конца Жизни ходить в костюмах химзащиты если не будут дома сидеть?
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18.05.2020 09:50 Ответить
Для того что бы правильно сформировать свое отношение к человеку, нужно посмотреть его выступление без звука. Это максимум начальбник ЖЭКа
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18.05.2020 11:58 Ответить
 
 