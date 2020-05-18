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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Також читайте: На ранок 18 травня зафіксовано 325 нових випадків COVID-19 в Україні: всього - 18 616, летальних - 535, одужали 5 276 осіб

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Что там с видео, снятым на бюджетные деньги, где все обречены до конца Жизни ходить в костюмах химзащиты если не будут дома сидеть?
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18.05.2020 09:50 Відповісти
Для того что бы правильно сформировать свое отношение к человеку, нужно посмотреть его выступление без звука. Это максимум начальбник ЖЭКа
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18.05.2020 11:58 Відповісти
 
 