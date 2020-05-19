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Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На утро 19 мая зафиксированы 260 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 18 876, летальных - 548, выздоровели 5 632 человек

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карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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БРЄХІНҐ
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19.05.2020 09:22 Ответить
да нет, почему сразу бот?
сколько раз нам с экрана во время БРЕХИНГа вещали что ситуация с ИВЛ, костюмами, масками и лекарствами у нас отличная, всего хватает, опорные больницы определены, везде все развезли.

а потом ОПА, нэма.........
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19.05.2020 10:04 Ответить
ага, після заяви ляжка на летовищі, де нафтогаз встрічав "мрію" https://www.youtube.com/watch?v=1gEog6fK2D4&t=3885s 1:04:45 , шо йому тра' щомісячно 165 лярдів гривень на маски для лікарів, йа їм вірити не можу. От хочу, заставляю себе, а не можу
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19.05.2020 10:13 Ответить
тебе, схоже, не тронула кількість лярдів гривень. Харашо, мо' в доллярах понятнєй буде: 165 млрд грн по курсу 26,5 за долляр - це 6,2 лярдів доллярів (sic! щомісяця на масочки!!!)
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19.05.2020 11:02 Ответить
там он пруф на заву ляжка - так він сказав шо засоби захисту для закладів охорони здоровля - це, канєшно ше і бахіли та халати. Но, тебе опять не тронуло. То мо' в сравнєнії дойде? Золотовалютний запас України 25 лярдів доллярів - вистачить на 4 (чотири) місяці на масочки для закладів ОЗ. Уряд та пріЗє!дєнт б'юця за кредит від МВФ 1,75 лярдів долярів НА РІК! А ці затребували більше шести лярдів на місяць тільки на засоби захисту (халати, рукавички, бахіли, масочки) для себе.
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19.05.2020 11:23 Ответить
 
 