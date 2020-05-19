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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.
Цензор.НЕТ пропонує відео брифінгу.
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сколько раз нам с экрана во время БРЕХИНГа вещали что ситуация с ИВЛ, костюмами, масками и лекарствами у нас отличная, всего хватает, опорные больницы определены, везде все развезли.
а потом ОПА, нэма.........