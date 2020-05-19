УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9923 відвідувача онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
1 627 8

Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує відео брифінгу.

Читайте також: Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 318,5 тис. осіб, захворіли понад 4,8 млн. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
БРЄХІНҐ
показати весь коментар
19.05.2020 09:22 Відповісти
да нет, почему сразу бот?
сколько раз нам с экрана во время БРЕХИНГа вещали что ситуация с ИВЛ, костюмами, масками и лекарствами у нас отличная, всего хватает, опорные больницы определены, везде все развезли.

а потом ОПА, нэма.........
показати весь коментар
19.05.2020 10:04 Відповісти
ага, після заяви ляжка на летовищі, де нафтогаз встрічав "мрію" https://www.youtube.com/watch?v=1gEog6fK2D4&t=3885s 1:04:45 , шо йому тра' щомісячно 165 лярдів гривень на маски для лікарів, йа їм вірити не можу. От хочу, заставляю себе, а не можу
показати весь коментар
19.05.2020 10:13 Відповісти
тебе, схоже, не тронула кількість лярдів гривень. Харашо, мо' в доллярах понятнєй буде: 165 млрд грн по курсу 26,5 за долляр - це 6,2 лярдів доллярів (sic! щомісяця на масочки!!!)
показати весь коментар
19.05.2020 11:02 Відповісти
там он пруф на заву ляжка - так він сказав шо засоби захисту для закладів охорони здоровля - це, канєшно ше і бахіли та халати. Но, тебе опять не тронуло. То мо' в сравнєнії дойде? Золотовалютний запас України 25 лярдів доллярів - вистачить на 4 (чотири) місяці на масочки для закладів ОЗ. Уряд та пріЗє!дєнт б'юця за кредит від МВФ 1,75 лярдів долярів НА РІК! А ці затребували більше шести лярдів на місяць тільки на засоби захисту (халати, рукавички, бахіли, масочки) для себе.
показати весь коментар
19.05.2020 11:23 Відповісти
 
 