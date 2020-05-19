Заседание Верховной Рады: в повестке дня разблокирование подписания "антиКоломойского" законопроекта. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Сегодня, 19 мая, Верховная Рада собралась на очередное пленарное заседание.
В повестке дня Рады рассмотрение проектов постановлений, которые блокируют подписание закона об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, сообщает Цензор.НЕТ.
Кроме того, Рада должна рассмотреть законопроекты о гражданстве, системе иновещания Украины и безопасности использования ядерной энергии.
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1. Бойко знает как говорить по-нашему.
2. Он ужратый.
3. он - 3.14(в плохом смысле)
нафиг я это слушаю?
б*же, надо идти помолиться(с мощами - о, я-я, дас ист кринжаствищ)
Ооооо, это однозначно патриот(вот только чей?)