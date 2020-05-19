Заседание Верховной Рады: в повестке дня разблокирование подписания "антиКоломойского" законопроекта. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 19 мая, Верховная Рада собралась на очередное пленарное заседание.

В повестке дня Рады рассмотрение проектов постановлений, которые блокируют подписание закона об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, сообщает Цензор.НЕТ.

Кроме того, Рада должна рассмотреть законопроекты о гражданстве, системе иновещания Украины и безопасности использования ядерной энергии.

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