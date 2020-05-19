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Заседание Верховной Рады: в повестке дня разблокирование подписания "антиКоломойского" законопроекта. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 19 мая, Верховная Рада собралась на очередное пленарное заседание.

В повестке дня Рады рассмотрение проектов постановлений, которые блокируют подписание закона об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, сообщает Цензор.НЕТ.

Кроме того, Рада должна рассмотреть законопроекты о гражданстве, системе иновещания Украины и безопасности использования ядерной энергии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада разблокирует подписание закона о банках в ближайшее время, - Разумков

Автор: 

банки (1935) ВР (29244) атомная энергетика (294)


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Ого!
1. Бойко знает как говорить по-нашему.
2. Он ужратый.
3. он - 3.14(в плохом смысле)
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19.05.2020 10:21 Ответить
писало в\на Луркморе: "Украина - гос-во, знаменитое на весь мир своей политикой".... поддерживаю, т.к. х.з. где такое может быть.....
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19.05.2020 10:26 Ответить
кстати, это реально т.н. "кринж".и
нафиг я это слушаю?
б*же, надо идти помолиться(с мощами - о, я-я, дас ист кринжаствищ)
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19.05.2020 11:04 Ответить
Владлен Неклюдов?...
Ооооо, это однозначно патриот(вот только чей?)
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19.05.2020 11:16 Ответить
 
 