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Засідання Верховної Ради: на порядку денному розблокування підписання "антиКоломойського" законопроєкту. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сьогодні, 19 травня, Верховна Рада зібралася на чергове пленарне засідання.

На порядку денному Ради розгляд проєктів постанов, які блокують підписання закону щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, повідомляє Цензор.НЕТ.

Крім того, Рада має розглянути законопроєкти про громадянство, системі іномовлення України і безпеки використання ядерної енергії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні розгляне проєкти постанов про скасування ухвалення закону про банки

Автор: 

банки (7722) ВР (14971) атомна енергетика (509)


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1. Бойко знает как говорить по-нашему.
2. Он ужратый.
3. он - 3.14(в плохом смысле)
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19.05.2020 10:21 Відповісти
писало в\на Луркморе: "Украина - гос-во, знаменитое на весь мир своей политикой".... поддерживаю, т.к. х.з. где такое может быть.....
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19.05.2020 10:26 Відповісти
кстати, это реально т.н. "кринж".и
нафиг я это слушаю?
б*же, надо идти помолиться(с мощами - о, я-я, дас ист кринжаствищ)
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19.05.2020 11:04 Відповісти
Владлен Неклюдов?...
Ооооо, это однозначно патриот(вот только чей?)
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19.05.2020 11:16 Відповісти
 
 