Засідання Верховної Ради: на порядку денному розблокування підписання "антиКоломойського" законопроєкту. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сьогодні, 19 травня, Верховна Рада зібралася на чергове пленарне засідання.

На порядку денному Ради розгляд проєктів постанов, які блокують підписання закону щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, повідомляє Цензор.НЕТ.

Крім того, Рада має розглянути законопроєкти про громадянство, системі іномовлення України і безпеки використання ядерної енергії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні розгляне проєкти постанов про скасування ухвалення закону про банки