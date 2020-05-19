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Рада сьогодні розгляне проєкти постанов про скасування ухвалення закону про банки

Рада сьогодні розгляне проєкти постанов про скасування ухвалення закону про банки

Верховна Рада України 19 травня на пленарному засіданні розгляне проєкти постанов, які блокують підписання закону щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному Ради.

Очікується розгляд двох проєктів постанов №2572-д-П і №2571-д-П1 "Про скасування результатів голосування Верховної Ради України від 13.05.2020 року про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Відхиливши ці постанови, Рада зможе розблокувати підписання закону про банки.

Крім того, очікується розгляд в першому читанні законопроєкту №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада розблокує підписання закону про банки найближчим часом, - Разумков

У другому читанні планується розгляд законопроєктів №2521 "Про внесення змін до Закону України "Про систему іномовлення України"(щодо програмної політики і території поширення)" і №2372 "Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії".

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 травня ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

Пізніше позафракційний народний депутат України Антон Поляков, раніше виключений з фракції "Слуга народу", зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про скасування результатів голосування ВР за банківський закон.

Автор: 

банки (7709) ВР (14941)


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Топ коментарі
+4
До речі нещодавно купив торт РОШЕН. Дорогуватий, але смачний, з натуральних інгредієнтів.
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19.05.2020 09:29
+3
Скрепна маска.
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19.05.2020 09:26
+2
І він піде в обісцяних штанцях, шлях буде довгим до рАстова, без шаурми, весь в пердюхах, нікчемний блазень вова.
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19.05.2020 09:16
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І він піде в обісцяних штанцях, шлях буде довгим до рАстова, без шаурми, весь в пердюхах, нікчемний блазень вова.
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19.05.2020 09:16 Відповісти
ты чего сегодня весь в фекальный такой
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19.05.2020 09:19 Відповісти
маску одінь малорос

Рада сегодня рассмотрит проекты постановлений об отмене принятия закона о банках - Цензор.НЕТ 2329
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19.05.2020 09:21 Відповісти
прямь с утра на заработках у питра
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19.05.2020 09:23 Відповісти
да.

Рада сегодня рассмотрит проекты постановлений об отмене принятия закона о банках - Цензор.НЕТ 8651
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19.05.2020 09:25 Відповісти
До речі нещодавно купив торт РОШЕН. Дорогуватий, але смачний, з натуральних інгредієнтів.
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19.05.2020 09:29 Відповісти
а як ти визначив, що інгредієнти натуральні!? Аналіз калу робив?
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19.05.2020 10:22 Відповісти
помогаешь питру опять в корытко бюджетное лечь и хлебать,хлебать, хлебать- до комы диабетической?
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19.05.2020 09:34 Відповісти
Так. На вас гидоту зємалороську набії не має.
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19.05.2020 12:01 Відповісти
нет, питро уже пошел на свалку
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19.05.2020 12:19 Відповісти
в твоїй голові хіба що.
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19.05.2020 12:21 Відповісти
так выборы на второй срок все показали и какая медицины после 148 реформ,керували вместе с супрун
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19.05.2020 12:23 Відповісти
цікаво що ти розкажеш про рєхформи зєпрахфєсіаналів
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19.05.2020 12:32 Відповісти
за газ плачу 3,71 за куб газа, при питре анонсировали с отопительный сезон по 14гр за куб
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19.05.2020 13:45 Відповісти
это действенно, я в разы меньше плачу за газ, а при питре мне был томос, вера , молитва
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19.05.2020 13:46 Відповісти
ти забув про платіжку за транспортування .
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19.05.2020 13:47 Відповісти
108 за месяц, так что тут, по другому, а не одним молитву, а другим бабло
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19.05.2020 13:49 Відповісти
Скрепна маска.
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19.05.2020 09:26 Відповісти
Закон фуфловий і був прийнятий з купою порушень.
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19.05.2020 09:34 Відповісти
Повертається турборежим по ліквідації парламентаризму і законності в нашій державі
154
2020-05-18 15:20:19 -: Віктор Станіславович

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136

4
Завтра повертається вже звичний турборежим по ліквідації парламентаризму, а з ним і законності в нашій державі.

Те що пропонують слуги Зеленського вже не має жодного зв'язку з реальністю та інтересами держави.
https://ukrmir.info/kra%d1%97na-shalenimi-tempami-rozverta%d1%94tsya-v-bik-kremlya/ Країна шаленими темпами розвертається в бік Кремля Законопроект про громадянство. Тобто про подвійне громадянство, який узаконить подвійні паспорти. Російські та ОРДЛО в тому числі.
Азартні ігри. Зеленський вже зустрівся із «зацікавленими» та сказав що законопроект буде ухвалений 21 травня. За різними даними - на ринок планують зайти росіяни. Смотрящий вже вибраний - Борис Баум. Колишній громадянин РФ.
Законопроект про «покарання воєнних керівників», якщо військові ведуть «агресивну війну». Тобто «проста пєрєстать стрєлять».
Законопроектів про підтримку економіки, підприємців, лікарів або немає, або їх обмаль.
https://ukrmir.info/razumkov-priznachiv-sebe-narodom/ Разумков призначив себе народом
Турборежим повертається, щоб просувати інтереси олігархів та Зеленського. Тільки добре після цього країні вже не буде.
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19.05.2020 09:40 Відповісти
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZXnHqF-l4_HZlm7gajSni4OhJGr68RBdKl7UQlK_-ZDOo_--RjOpqYgX9WNQcXD9NYx7EyT3ch6uHcHIGhG2XPb3TAamBkAkmvYX0TmU8r4TCoGBUluuXOKOH5L5PbVrvA&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

8 ч.
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ОРКЕСТР Титаника играет марши... Страна летит в тарары... Зеленский празднует байрам... забыл о нас, буддистах... Гордон хайпует на Гиркине... СБУ делает вид, что они в теме... Рада решает вопросы игорного бизнеса в дополнение к ломбардам... Врачи бунтуют... Народ сосет лапу... Казначейство сшивает кассовые разрывы... НБУ отдан Ротшильдпм... Земля Интервентам...

Зеленский повторят как под копирку путь Порошенко и уже понимает, что не став Януковичем - не выгребет и ЦВК разрешает на местных голосовать каруселями...

А на горизонте Октябрь... Красный.

АМИНЬ.
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19.05.2020 09:47 Відповісти
Поясніть мені, чим путь Порошенка схожий з руйнаціями Зеленського?
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19.05.2020 10:33 Відповісти
 
 