Рада сьогодні розгляне проєкти постанов про скасування ухвалення закону про банки
Верховна Рада України 19 травня на пленарному засіданні розгляне проєкти постанов, які блокують підписання закону щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному Ради.
Очікується розгляд двох проєктів постанов №2572-д-П і №2571-д-П1 "Про скасування результатів голосування Верховної Ради України від 13.05.2020 року про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".
Відхиливши ці постанови, Рада зможе розблокувати підписання закону про банки.
Крім того, очікується розгляд в першому читанні законопроєкту №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства".
У другому читанні планується розгляд законопроєктів №2521 "Про внесення змін до Закону України "Про систему іномовлення України"(щодо програмної політики і території поширення)" і №2372 "Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії".
Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 травня ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.
Пізніше позафракційний народний депутат України Антон Поляков, раніше виключений з фракції "Слуга народу", зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про скасування результатів голосування ВР за банківський закон.
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2020-05-18 15:20:19 -: Віктор Станіславович
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Завтра повертається вже звичний турборежим по ліквідації парламентаризму, а з ним і законності в нашій державі.
Те що пропонують слуги Зеленського вже не має жодного зв'язку з реальністю та інтересами держави.
https://ukrmir.info/kra%d1%97na-shalenimi-tempami-rozverta%d1%94tsya-v-bik-kremlya/ Країна шаленими темпами розвертається в бік Кремля Законопроект про громадянство. Тобто про подвійне громадянство, який узаконить подвійні паспорти. Російські та ОРДЛО в тому числі.
Азартні ігри. Зеленський вже зустрівся із «зацікавленими» та сказав що законопроект буде ухвалений 21 травня. За різними даними - на ринок планують зайти росіяни. Смотрящий вже вибраний - Борис Баум. Колишній громадянин РФ.
Законопроект про «покарання воєнних керівників», якщо військові ведуть «агресивну війну». Тобто «проста пєрєстать стрєлять».
Законопроектів про підтримку економіки, підприємців, лікарів або немає, або їх обмаль.
https://ukrmir.info/razumkov-priznachiv-sebe-narodom/ Разумков призначив себе народом
Турборежим повертається, щоб просувати інтереси олігархів та Зеленського. Тільки добре після цього країні вже не буде.
8 ч.
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ОРКЕСТР Титаника играет марши... Страна летит в тарары... Зеленский празднует байрам... забыл о нас, буддистах... Гордон хайпует на Гиркине... СБУ делает вид, что они в теме... Рада решает вопросы игорного бизнеса в дополнение к ломбардам... Врачи бунтуют... Народ сосет лапу... Казначейство сшивает кассовые разрывы... НБУ отдан Ротшильдпм... Земля Интервентам...
Зеленский повторят как под копирку путь Порошенко и уже понимает, что не став Януковичем - не выгребет и ЦВК разрешает на местных голосовать каруселями...
А на горизонте Октябрь... Красный.
АМИНЬ.