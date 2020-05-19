Рада сьогодні розгляне проєкти постанов про скасування ухвалення закону про банки

Верховна Рада України 19 травня на пленарному засіданні розгляне проєкти постанов, які блокують підписання закону щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному Ради.

Очікується розгляд двох проєктів постанов №2572-д-П і №2571-д-П1 "Про скасування результатів голосування Верховної Ради України від 13.05.2020 року про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Відхиливши ці постанови, Рада зможе розблокувати підписання закону про банки.

Крім того, очікується розгляд в першому читанні законопроєкту №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства".

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У другому читанні планується розгляд законопроєктів №2521 "Про внесення змін до Закону України "Про систему іномовлення України"(щодо програмної політики і території поширення)" і №2372 "Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії".

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 травня ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

Пізніше позафракційний народний депутат України Антон Поляков, раніше виключений з фракції "Слуга народу", зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про скасування результатів голосування ВР за банківський закон.