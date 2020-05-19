Рада сегодня рассмотрит проекты постановлений об отмене принятия закона о банках
Верховная Рада Украины 19 мая на пленарном заседании рассмотрит проекты постановлений, которые блокируют подписание закона об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня Рады.
Ожидается рассмотрение двух проектов постановлений №2572-д-П и №2571-д-П1 "Об отмене результатов голосования Верховной Рады Украины от 13.05.2020 года о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".
Отклонив эти постановления Рада сможет разблокировать подписание закона о банках.
Кроме того, ожидается рассмотрение в первом чтении законопроекта №2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства".
Во втором чтении планируется рассмотрение законопроектов №2521 "О внесении изменений в Закон Украины "О системе иновещания Украины"(относительно программной политики и территории распространения)" и №2372 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии".
Напомним, Верховная Рада на заседании 13 мая приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.
Позже внефракционный народный депутат Украины Антон Поляков, ранее исключенный из фракции "Слуга народа", зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об отмене результатов голосования ВР за банковский закон.
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2020-05-18 15:20:19 -: Віктор Станіславович
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Завтра повертається вже звичний турборежим по ліквідації парламентаризму, а з ним і законності в нашій державі.
Те що пропонують слуги Зеленського вже не має жодного зв'язку з реальністю та інтересами держави.
https://ukrmir.info/kra%d1%97na-shalenimi-tempami-rozverta%d1%94tsya-v-bik-kremlya/ Країна шаленими темпами розвертається в бік Кремля Законопроект про громадянство. Тобто про подвійне громадянство, який узаконить подвійні паспорти. Російські та ОРДЛО в тому числі.
Азартні ігри. Зеленський вже зустрівся із «зацікавленими» та сказав що законопроект буде ухвалений 21 травня. За різними даними - на ринок планують зайти росіяни. Смотрящий вже вибраний - Борис Баум. Колишній громадянин РФ.
Законопроект про «покарання воєнних керівників», якщо військові ведуть «агресивну війну». Тобто «проста пєрєстать стрєлять».
Законопроектів про підтримку економіки, підприємців, лікарів або немає, або їх обмаль.
https://ukrmir.info/razumkov-priznachiv-sebe-narodom/ Разумков призначив себе народом
Турборежим повертається, щоб просувати інтереси олігархів та Зеленського. Тільки добре після цього країні вже не буде.
8 ч.
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ОРКЕСТР Титаника играет марши... Страна летит в тарары... Зеленский празднует байрам... забыл о нас, буддистах... Гордон хайпует на Гиркине... СБУ делает вид, что они в теме... Рада решает вопросы игорного бизнеса в дополнение к ломбардам... Врачи бунтуют... Народ сосет лапу... Казначейство сшивает кассовые разрывы... НБУ отдан Ротшильдпм... Земля Интервентам...
Зеленский повторят как под копирку путь Порошенко и уже понимает, что не став Януковичем - не выгребет и ЦВК разрешает на местных голосовать каруселями...
А на горизонте Октябрь... Красный.
АМИНЬ.