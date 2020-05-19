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Рада сегодня рассмотрит проекты постановлений об отмене принятия закона о банках

Рада сегодня рассмотрит проекты постановлений об отмене принятия закона о банках

Верховная Рада Украины 19 мая на пленарном заседании рассмотрит проекты постановлений, которые блокируют подписание закона об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня Рады.

Ожидается рассмотрение двух проектов постановлений №2572-д-П и №2571-д-П1 "Об отмене результатов голосования Верховной Рады Украины от 13.05.2020 года о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Отклонив эти постановления Рада сможет разблокировать подписание закона о банках.

Кроме того, ожидается рассмотрение в первом чтении законопроекта №2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства".

Во втором чтении планируется рассмотрение законопроектов №2521 "О внесении изменений в Закон Украины "О системе иновещания Украины"(относительно программной политики и территории распространения)" и №2372 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии".

Также читайте: Законопроект о гражданстве будет вынесен на рассмотрение Рады в первом чтении, - Разумков

Напомним, Верховная Рада на заседании 13 мая приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

Позже внефракционный народный депутат Украины Антон Поляков, ранее исключенный из фракции "Слуга народа", зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об отмене результатов голосования ВР за банковский закон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада разблокирует подписание закона о банках в ближайшее время, - Разумков

Автор: 

банки (1935) ВР (29227)


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Топ комментарии
+4
До речі нещодавно купив торт РОШЕН. Дорогуватий, але смачний, з натуральних інгредієнтів.
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19.05.2020 09:29
+3
Скрепна маска.
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19.05.2020 09:26
+2
І він піде в обісцяних штанцях, шлях буде довгим до рАстова, без шаурми, весь в пердюхах, нікчемний блазень вова.
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19.05.2020 09:16
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І він піде в обісцяних штанцях, шлях буде довгим до рАстова, без шаурми, весь в пердюхах, нікчемний блазень вова.
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19.05.2020 09:16 Ответить
ты чего сегодня весь в фекальный такой
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19.05.2020 09:19 Ответить
маску одінь малорос

Рада сегодня рассмотрит проекты постановлений об отмене принятия закона о банках - Цензор.НЕТ 2329
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19.05.2020 09:21 Ответить
прямь с утра на заработках у питра
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19.05.2020 09:23 Ответить
да.

Рада сегодня рассмотрит проекты постановлений об отмене принятия закона о банках - Цензор.НЕТ 8651
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19.05.2020 09:25 Ответить
До речі нещодавно купив торт РОШЕН. Дорогуватий, але смачний, з натуральних інгредієнтів.
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19.05.2020 09:29 Ответить
а як ти визначив, що інгредієнти натуральні!? Аналіз калу робив?
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19.05.2020 10:22 Ответить
помогаешь питру опять в корытко бюджетное лечь и хлебать,хлебать, хлебать- до комы диабетической?
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19.05.2020 09:34 Ответить
Так. На вас гидоту зємалороську набії не має.
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19.05.2020 12:01 Ответить
нет, питро уже пошел на свалку
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19.05.2020 12:19 Ответить
в твоїй голові хіба що.
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19.05.2020 12:21 Ответить
так выборы на второй срок все показали и какая медицины после 148 реформ,керували вместе с супрун
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19.05.2020 12:23 Ответить
цікаво що ти розкажеш про рєхформи зєпрахфєсіаналів
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19.05.2020 12:32 Ответить
за газ плачу 3,71 за куб газа, при питре анонсировали с отопительный сезон по 14гр за куб
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19.05.2020 13:45 Ответить
это действенно, я в разы меньше плачу за газ, а при питре мне был томос, вера , молитва
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19.05.2020 13:46 Ответить
ти забув про платіжку за транспортування .
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19.05.2020 13:47 Ответить
108 за месяц, так что тут, по другому, а не одним молитву, а другим бабло
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19.05.2020 13:49 Ответить
Скрепна маска.
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19.05.2020 09:26 Ответить
Закон фуфловий і був прийнятий з купою порушень.
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19.05.2020 09:34 Ответить
Повертається турборежим по ліквідації парламентаризму і законності в нашій державі
154
2020-05-18 15:20:19 -: Віктор Станіславович

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136

4
Завтра повертається вже звичний турборежим по ліквідації парламентаризму, а з ним і законності в нашій державі.

Те що пропонують слуги Зеленського вже не має жодного зв'язку з реальністю та інтересами держави.
https://ukrmir.info/kra%d1%97na-shalenimi-tempami-rozverta%d1%94tsya-v-bik-kremlya/ Країна шаленими темпами розвертається в бік Кремля Законопроект про громадянство. Тобто про подвійне громадянство, який узаконить подвійні паспорти. Російські та ОРДЛО в тому числі.
Азартні ігри. Зеленський вже зустрівся із «зацікавленими» та сказав що законопроект буде ухвалений 21 травня. За різними даними - на ринок планують зайти росіяни. Смотрящий вже вибраний - Борис Баум. Колишній громадянин РФ.
Законопроект про «покарання воєнних керівників», якщо військові ведуть «агресивну війну». Тобто «проста пєрєстать стрєлять».
Законопроектів про підтримку економіки, підприємців, лікарів або немає, або їх обмаль.
https://ukrmir.info/razumkov-priznachiv-sebe-narodom/ Разумков призначив себе народом
Турборежим повертається, щоб просувати інтереси олігархів та Зеленського. Тільки добре після цього країні вже не буде.
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19.05.2020 09:40 Ответить
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZXnHqF-l4_HZlm7gajSni4OhJGr68RBdKl7UQlK_-ZDOo_--RjOpqYgX9WNQcXD9NYx7EyT3ch6uHcHIGhG2XPb3TAamBkAkmvYX0TmU8r4TCoGBUluuXOKOH5L5PbVrvA&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

8 ч.
·

ОРКЕСТР Титаника играет марши... Страна летит в тарары... Зеленский празднует байрам... забыл о нас, буддистах... Гордон хайпует на Гиркине... СБУ делает вид, что они в теме... Рада решает вопросы игорного бизнеса в дополнение к ломбардам... Врачи бунтуют... Народ сосет лапу... Казначейство сшивает кассовые разрывы... НБУ отдан Ротшильдпм... Земля Интервентам...

Зеленский повторят как под копирку путь Порошенко и уже понимает, что не став Януковичем - не выгребет и ЦВК разрешает на местных голосовать каруселями...

А на горизонте Октябрь... Красный.

АМИНЬ.
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19.05.2020 09:47 Ответить
Поясніть мені, чим путь Порошенка схожий з руйнаціями Зеленського?
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19.05.2020 10:33 Ответить
 
 