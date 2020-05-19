Рада сегодня рассмотрит проекты постановлений об отмене принятия закона о банках

Верховная Рада Украины 19 мая на пленарном заседании рассмотрит проекты постановлений, которые блокируют подписание закона об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня Рады.

Ожидается рассмотрение двух проектов постановлений №2572-д-П и №2571-д-П1 "Об отмене результатов голосования Верховной Рады Украины от 13.05.2020 года о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Отклонив эти постановления Рада сможет разблокировать подписание закона о банках.

Кроме того, ожидается рассмотрение в первом чтении законопроекта №2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства".

Во втором чтении планируется рассмотрение законопроектов №2521 "О внесении изменений в Закон Украины "О системе иновещания Украины"(относительно программной политики и территории распространения)" и №2372 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии".

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Напомним, Верховная Рада на заседании 13 мая приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

Позже внефракционный народный депутат Украины Антон Поляков, ранее исключенный из фракции "Слуга народа", зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об отмене результатов голосования ВР за банковский закон.

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